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https://sputniknews.uz/20230430/boks-boyicha-jahon-chempionatining-ochilish-marosimi-bolib-otmoqda--foto-34490401.html
Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг очилиш маросими — фото
Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг очилиш маросими — фото
Айни дақиқаларда Humo Arena мажмуасида Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтмоқда. 30.04.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-04-30T22:01+0500
2023-04-30T22:08+0500
фото
бокс
жаҳон чемпионати
спорт
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Мусобақанинг тантанали очилиш маросимида бош вазир Абдулла Арипов сўзга чиқди.
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фото, бокс, жаҳон чемпионати, спорт, фото
фото, бокс, жаҳон чемпионати, спорт, фото

Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг очилиш маросими — фото

22:01 30.04.2023 (янгиланди: 22:08 30.04.2023)
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Айни дақиқаларда Humo Arena мажмуасида Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтмоқда.
Мусобақанинг тантанали очилиш маросимида бош вазир Абдулла Арипов сўзга чиқди.
© НОК Узбекистана

Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими

Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими - Sputnik Ўзбекистон
1/10
© НОК Узбекистана

Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими

© НОК Узбекистана

ЖЧ очилиш маросимида бош вазир Абдулла Арипов сўзга чиқди

ЖЧ очилиш маросимида бош вазир Абдулла Арипов сўзга чиқди - Sputnik Ўзбекистон
2/10
© НОК Узбекистана

ЖЧ очилиш маросимида бош вазир Абдулла Арипов сўзга чиқди

© НОК Узбекистана

Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими

Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими - Sputnik Ўзбекистон
3/10
© НОК Узбекистана

Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими

© НОК Узбекистана

Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими

Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими - Sputnik Ўзбекистон
4/10
© НОК Узбекистана

Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими

© НОК Узбекистана

Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими

Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими - Sputnik Ўзбекистон
5/10
© НОК Узбекистана

Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими

© НОК Узбекистана

Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими

Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими - Sputnik Ўзбекистон
6/10
© НОК Узбекистана

Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими

© НОК Узбекистана

Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими

Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими - Sputnik Ўзбекистон
7/10
© НОК Узбекистана

Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими

© НОК Узбекистана

Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими

Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими - Sputnik Ўзбекистон
8/10
© НОК Узбекистана

Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими

© НОК Узбекистана

Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими

Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими - Sputnik Ўзбекистон
9/10
© НОК Узбекистана

Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими

© НОК Узбекистана

Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими

Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими - Sputnik Ўзбекистон
10/10
© НОК Узбекистана

Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими

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