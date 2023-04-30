https://sputniknews.uz/20230430/boks-boyicha-jahon-chempionatining-ochilish-marosimi-bolib-otmoqda--foto-34490401.html
Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг очилиш маросими — фото
Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг очилиш маросими — фото
Айни дақиқаларда Humo Arena мажмуасида Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтмоқда. 30.04.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-04-30T22:01+0500
2023-04-30T22:01+0500
2023-04-30T22:08+0500
фото
бокс
жаҳон чемпионати
спорт
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Мусобақанинг тантанали очилиш маросимида бош вазир Абдулла Арипов сўзга чиқди.
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фото, бокс, жаҳон чемпионати, спорт, фото
фото, бокс, жаҳон чемпионати, спорт, фото
Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг очилиш маросими — фото
22:01 30.04.2023 (янгиланди: 22:08 30.04.2023)
Айни дақиқаларда Humo Arena мажмуасида Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтмоқда.
Мусобақанинг тантанали очилиш маросимида бош вазир Абдулла Арипов сўзга чиқди.
© НОК Узбекистана
Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими
Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими
ЖЧ очилиш маросимида бош вазир Абдулла Арипов сўзга чиқди
© НОК Узбекистана
Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими
Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими
© НОК Узбекистана
Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими
Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими
© НОК Узбекистана
Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими
Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими
© НОК Узбекистана
Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими
Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими
© НОК Узбекистана
Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими
Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими
© НОК Узбекистана
Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими
Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими
© НОК Узбекистана
Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими
Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими
© НОК Узбекистана
Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими
Бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросими