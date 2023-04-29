https://oz.sputniknews.uz/20230429/ozbekiston-ozarbayjon-harbiy-soha-hamkorlik-34408484.html
Ўзбекистон ва Озарбайжон ҳарбий соҳада ҳамкорлик қилади
Ўзбекистон ва Озарбайжон ҳарбий соҳада ҳамкорлик қилади
Ўзбекистон Озарбайжон Республикаси билан ҳарбий ҳамда ҳарбий-техникавий соҳаларда ҳамкорлик қилади. 29.04.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-04-29T11:17+0500
2023-04-29T11:17+0500
2023-04-29T11:17+0500
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ТОШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Ўзбекистон Озарбайжон Республикаси билан ҳарбий ҳамда ҳарбий-техникавий соҳаларда ҳамкорлик қилади.Президент томонидан имзоланган ЎРҚ–834 ва ЎРҚ–835-сонли қонунлар билан қуйидаги битимлар ратификация қилинди.
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жамият, ўзбекистон, озарбайжон, янги қонун
жамият, ўзбекистон, озарбайжон, янги қонун
Ўзбекистон ва Озарбайжон ҳарбий соҳада ҳамкорлик қилади
Ўзбекистон Озарбайжон Республикаси билан ҳарбий ҳамда ҳарбий-техникавий соҳаларда ҳамкорлик қилади.
ТОШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Ўзбекистон Озарбайжон Республикаси билан ҳарбий ҳамда ҳарбий-техникавий соҳаларда ҳамкорлик қилади.
Президент томонидан имзоланган ЎРҚ–834 ва ЎРҚ–835-сонли қонунлар билан қуйидаги битимлар ратификация қилинди.
Ўзбекистон ҳамда Озарбайжон Республикаси Ҳукуматлари ўртасида ҳарбий соҳада ҳамкорлик тўғрисидаги Битим (Тошкент, 2022 йил 21 июнь);
Ўзбекистон ҳамда Озарбайжон Республикаси Ҳукуматлари ўртасида ҳарбий-техникавий соҳада ҳамкорлик тўғрисидаги Битим (Тошкент, 2022 йил 21 июнь).