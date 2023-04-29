Етти нафар бокс бўйича жаҳон юлдузи Ўзбекистонда — рўйхат

© AFP 2023 / LUIS ROBAYO Бронзовый призер чемпионата Казахстана Сакен Бибоссинов празднует победу на пьедестале почета во время церемонии награждения победителей финального боя по боксу среди мужчин в весовой категории 48-52 кг на Олимпийских играх 2020 года в Токио на арене Кокугикан в Токио 7 августа 2021 года.