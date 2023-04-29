Етти нафар бокс бўйича жаҳон юлдузи Ўзбекистонда — рўйхат
© AFP 2023 / ANDREJ ISAKOVICБоксёр Томоя Цубои проводит бой против казахстанца Махмуда Сабырхана в весовой категории до 54 кг среди мужчин на чемпионате мира по боксу среди мужчин AIBA в Белграде 5 ноября 2021 года.
© AFP 2023 / ANDREJ ISAKOVIC
Ўзбекистонда бокс бўйича жаҳон чемпионати бошланишига 1 кун қолди. Чемпионатда дунёнинг 100 дан ортиқ давлатидан келган энг кучли боксчилар ғолиблик учун кураш олиб боради. Боксчилар сафида мухлислар интиқлик билан кутаётган жаҳонга машҳур боксчилар ҳам бор. Бокс юлдузларидан ким пойтахтдаги рингга кўтарилади, бизнинг мақоламизда ўқинг.
© AFP 2023 / LUIS ROBAYOБронзовый призер чемпионата Казахстана Сакен Бибоссинов празднует победу на пьедестале почета во время церемонии награждения победителей финального боя по боксу среди мужчин в весовой категории 48-52 кг на Олимпийских играх 2020 года в Токио на арене Кокугикан в Токио 7 августа 2021 года.
Бронзовый призер чемпионата Казахстана Сакен Бибоссинов празднует победу на пьедестале почета во время церемонии награждения победителей финального боя по боксу среди мужчин в весовой категории 48-52 кг на Олимпийских играх 2020 года в Токио на арене Кокугикан в Токио 7 августа 2021 года.
© AFP 2023 / LUIS ROBAYO
Сакен Бибосинов
Вазн тоифаси: 51 кг
Мамлакат: Қозоғистон
Ёши: 25 ёшда
Асли ўзбекистонлик бўлган Қозоғистон боксчиси 51 килограммгача вазн тоифаси бўйича жаҳон чемпиони, шунингдек, Токио Олимпия ўйинларида бронза медали совриндори ҳисобланади.
© AFP 2023 / ANDREJ ISAKOVICБоксёр Томоя Цубои проводит бой против казахстанца Махмуда Сабырхана в весовой категории до 54 кг среди мужчин на чемпионате мира по боксу среди мужчин AIBA в Белграде 5 ноября 2021 года.
Боксёр Томоя Цубои проводит бой против казахстанца Махмуда Сабырхана в весовой категории до 54 кг среди мужчин на чемпионате мира по боксу среди мужчин AIBA в Белграде 5 ноября 2021 года.
© AFP 2023 / ANDREJ ISAKOVIC
Томоя Цубои
Вазн тоифаси: 54 кг
Мамлакат: Япония
Ёши: 27 ёш
Боксчи 2021 йилги AIBA бокс бўйича жаҳон чемпионатида енгил вазн тоифасида биринчи япониялик олтин медаль соҳиби бўлди.
© AFP 2023 / ERIC CABANISФранцузский боксёр Софьян Умиа позирует в тренировочном зале спортивного комплекса Leo Lagrange в Тулузе, 30 сентября 2017 года.
Французский боксёр Софьян Умиа позирует в тренировочном зале спортивного комплекса Leo Lagrange в Тулузе, 30 сентября 2017 года.
© AFP 2023 / ERIC CABANIS
Софян Умия
Вазн тоифаси: 60 кг
Мамлакат: Франция
Ёши: 28 ёш
Франциялик боксчи 2016 йилги Олимпия ўйинлари кумуш медали совриндори бўлиб, енгил ва ярим ўрта вазн тоифаларида иштирок этади. Бундан ташқари, Софян икки карра жаҳон чемпиони унвони соҳиби (2017, 2021) ва бокс бўйича Франция терма жамоаси аъзоси.
© AFP 2023 / BUDA MENDESБоксёр Энди Круз во время финального поединка по боксу среди мужчин в легком весе (57-63 кг) на Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Боксёр Энди Круз во время финального поединка по боксу среди мужчин в легком весе (57-63 кг) на Олимпийских играх 2020 года в Токио.
© AFP 2023 / BUDA MENDES
Энди КрусГомес
Вазн тоифаси: 64 кг
Давлат: Куба
Ёши: 27 ёш
Кубалик боксчининг ҳисобида фақат олтин медаллари бор: Крус Токиодаги Олимпия ўйинлари чемпиони, уч карра жаҳон чемпиони (2017, 2019, 2021), Панамерика ўйинларининг икки карра ғолиби (2015) , 2019) ва Панамерика чемпионатида олтин медаль соҳиби.
© AFP 2023 / ALFREDO ESTRELLAБоксёр Йоэнлис Эрнандес позирует во время взвешивания перед своим боем против мексиканского боксера Хуана Карлоса Райгосы в Агуаскальентесе, Мексика, 19 мая 2022 года.
Боксёр Йоэнлис Эрнандес позирует во время взвешивания перед своим боем против мексиканского боксера Хуана Карлоса Райгосы в Агуаскальентесе, Мексика, 19 мая 2022 года.
© AFP 2023 / ALFREDO ESTRELLA
Йоэнлис Эрнандес
Вазн тоифаси: 75 кг
Давлат: Куба
Ёши: 25 ёшда
Асли Матансас провинциясидан бўлган кубалик боксчи жаҳоннинг супер ўрта вазндаги энг яхши боксчилари топ-175 таликка киради. Йоэнлис 2021 йилда Бразилия, Туркия, Ҳиндистон, Хорватия, Италия ва Россия спортчилари устидан ғалаба қозониб, чемпионликни қўлга киритган. Ўтказилган 61 та жангнинг атиги 12 тасида боксчи мағлуб бўлган.
© AFP 2023 / ALFREDO ESTRELLAКубинский боксер Хулио Сезар Ла Крус празднует свою победу над колумбийским боксером Дейвисом Кассересом во время их поединка в Агуаскальентесе, Мексика, 20 мая 2022 года.
Кубинский боксер Хулио Сезар Ла Крус празднует свою победу над колумбийским боксером Дейвисом Кассересом во время их поединка в Агуаскальентесе, Мексика, 20 мая 2022 года.
© AFP 2023 / ALFREDO ESTRELLA
Хулио Сесар Ла Крус
Вазн тоифаси: 92 кг
Давлат: Куба
Ёш: 33
Енгил вазн тоифасида ва биринчи оғир вазн тоифасида иштирок этаётган боксчи икки карра Олимпия ўйинлари чемпиони (2016, 2020), шунингдек, беш карра жаҳон чемпиони бўлиб, Гиннесс рекордлари китобига киритилган.
© AFP 2023 / LUIS ROBAYOБоксёр Лорен Берто Альфонсо Домингес празднует победу над Байрамом Малканом после четвертьфинального поединка среди мужчин в полутяжелом весе (75-81 кг) во время Олимпийских игр 2020 года.
Боксёр Лорен Берто Альфонсо Домингес празднует победу над Байрамом Малканом после четвертьфинального поединка среди мужчин в полутяжелом весе (75-81 кг) во время Олимпийских игр 2020 года.
© AFP 2023 / LUIS ROBAYO
Лорен Альфонсо
Вазн тоифаси: 86 кг
Давлат: Озарбайжон
Ёши: 27 ёш
Озарбайжонлик боксчи асли кубалик бўлиб, Токиодаги Олимпияўйинларининг бронза медали соҳиби. 2021 йилда бразилиялик Кено Машадони мағлуб этиб, жаҳон чемпиони бўлган.
© AFP 2023 / YURI CORTEZБоксёр Хасанбой Дусматов празднует завоевание Узбекистаном первой золотой медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 14 августа 2016 года.
Боксёр Хасанбой Дусматов празднует завоевание Узбекистаном первой золотой медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 14 августа 2016 года.
© AFP 2023 / YURI CORTEZ
Ҳасанбой Дўсматов
Вазн тоифаси: 49 кг
Давлат: Ўзбекистон
Ёши: 29 ёш
Ўзбек Ҳасанбой Дўсматов профессионал боксчи, 2016 йилги Олимпия ўйинлари чемпиони. Ҳасанбой Олимпия ўйинлари олтин медалидан ташқари жаҳон чемпионати (2017) кумуш медали соҳиби, икки карра Осиё чемпиони ва 2013 йили Қозонда бўлиб ўтган Универсиада қўли баланд келган. Шунингдек, Дўсматов Жаҳон бокс ассоциацияси талқинига кўра амалдаги жаҳон чемпиони ҳам ҳисобланади.
© НОК УзбекистанаБаходир Жалолов
Баходир Жалолов
© НОК Узбекистана
Баҳодир Жалолов
Вазн тоифаси: 91 кг
Давлат: Ўзбекистон
Ёши: 28 ёш
Баҳодир Жалолов Бутунжаҳон бокс кенгаши талқинига кўра, энг яхши оғир вазндаги боксчиларнинг топ-40талигидан жой олган. Шунингдек, ўзбекистонлик 2020 йилги Олимпия ўйинлари чемпиони, уч карра Осиё чемпиони (2017, 2019, 2021) ва 2015 йилги жаҳон чемпионатининг бронза медали совриндори ҳисобланади. Профессионал фаолиятида у 12 та жанг ўтказган ва уларнинг барчасида ғалаба қозонган.