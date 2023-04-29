https://oz.sputniknews.uz/20230429/bayden-zelenskiy-eng-muhim-narsa-yoqotish-34410776.html
Байден ва Зеленский энг муҳим нарсани йўқотиши мумкин — ОАВ
Байден ва Зеленский энг муҳим нарсани йўқотиши мумкин — ОАВ
Asia Times: Зеленский ва Байден яқин орада президентликдан кетиши мумкин.
2023-04-29T14:19+0500
2023-04-29T14:19+0500
2023-04-29T14:19+0500
дунёда
ақш
украина
қурол-яроғ
жо байден
владимир зеленский
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ТОШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Украина ва АҚШ президентлари Владимир Зеленский ва Жо Байден тез орада ҳокимиятдан кетиши мумкин. Бу ҳақда Asia Times нашри маълум қилди, деб ёзади РИА Новости.Мақолада қайд этилишича, бунга Украина Қуролли кучларининг фронтдаги қийинчиликлари олиб келиши мумкин. Хусусан, муаллиф ҳужум операцияси давом этса, Киевга таҳдид соладиган ўқ-дорилар ва техникалар етишмаслигига ишора қилди.Унинг фикрича, Байденнинг қайта сайланиши тобора узоқлашиб бормоқда, чунки унинг сиёсати Оқ уй маъмуриятининг қулашига олиб келади.У ўзининг руҳий ҳолати ёки қанча ўлик украиналиклар қайта сайланиш ҳаракатлари учун тўлов тўлашидан қатъи назар, сайловда ютқазади.Ғарб сиёсатчилари Украина Россияни жанг майдонида қандай мағлуб этиши кераклиги ҳақида тинимсиз гапириб, Киев режимига тобора кўпроқ қурол етказиб беришмоқда. Кремл бунга жавобан ҳарбий ёрдам ҳеч нарсани тубдан ҳал қилмаслиги, фақат украина халқининг азобини узайтиришини айтди.
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ақш украина жо байден владимир зеленский
ақш украина жо байден владимир зеленский
Байден ва Зеленский энг муҳим нарсани йўқотиши мумкин — ОАВ
Asia Times: Зеленский ва Байден яқин орада президентликдан кетиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 29 апр — Sputnik.
Украина ва АҚШ президентлари Владимир Зеленский ва Жо Байден тез орада ҳокимиятдан кетиши мумкин. Бу ҳақда Asia Times нашри маълум қилди, деб ёзади РИА Новости.
Мақолада қайд этилишича, бунга Украина Қуролли кучларининг фронтдаги қийинчиликлари олиб келиши мумкин. Хусусан, муаллиф ҳужум операцияси давом этса, Киевга таҳдид соладиган ўқ-дорилар ва техникалар етишмаслигига ишора қилди.
“Оддий қилиб айтганда, захиралар деярли йўқ. АҚШда ўқ-дорилар тугамоқда ҳамда Жанубий Корея ва Исроилдаги захираларни йўқ қилмоқда - бу исроиллик генералларни хавотирга солмоқда”, деб ёзади муаллиф.
Унинг фикрича, Байденнинг қайта сайланиши тобора узоқлашиб бормоқда, чунки унинг сиёсати Оқ уй маъмуриятининг қулашига олиб келади.
У ўзининг руҳий ҳолати ёки қанча ўлик украиналиклар қайта сайланиш ҳаракатлари учун тўлов тўлашидан қатъи назар, сайловда ютқазади.
“Музокараларсиз руслар Украинанинг янги бригадаларини мунтазам равишда йўқ қилишга ҳаракат қиладилар. Каттароқ кучлар, пухта ўйланган тактикалар, кўпроқ ҳаво кучлари, ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари ва қуруқликдаги ускуналар билан руслар Украина армиясини мағлуб этишлари мумкин ... ", - деб хулоса қилинган материалда.
Ғарб сиёсатчилари Украина Россияни жанг майдонида қандай мағлуб этиши кераклиги ҳақида тинимсиз гапириб, Киев режимига тобора кўпроқ қурол етказиб беришмоқда. Кремл бунга жавобан ҳарбий ёрдам ҳеч нарсани тубдан ҳал қилмаслиги, фақат украина халқининг азобини узайтиришини айтди.