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https://sputniknews.uz/20230428/reproduktiv-tibbiyot-genetika-instituti-34380557.html
Репродуктив тиббиёт ва генетика институти ташкил этилди
Репродуктив тиббиёт ва генетика институти ташкил этилди
2023-2024 ўқув йилидан ушбу институтда клиник ординатура ташкил қилиниб, репродуктолог, акушер-гинеколог каби мутахассислар тайёрлаш бошланади.
2023-04-28T13:46+0500
2023-04-28T13:46+0500
жамият
соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв)
тошкент
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ТОШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Тошкент шаҳрида Репродуктив тиббиёт ва генетика институти очилди.У Соғлиқни сақлаш вазирлиги кўмагида Репродуктив тиббиёт ассоциацияси томонидан ташкил этилди.ССВ хабарига кўра, 2023-2024 ўқув йилидан ушбу институтда клиник ординатура ташкил қилиниб, репродуктолог, акушер-гинеколог каби мутахассислар тайёрлаш бошланади. Шунингдек, шу йилнинг ўзида хорижий экспертлардан иборат бўлган репродуктология, эмбриология, цитология, генетика йўналишларида илмий татқиқот ишларини олиб борувчи ва ушбу йўналишларда илмий даража берувчи ихтисослашган Илмий Кенгаш фаолияти йўлга қўйилади. Эътиборли жиҳати шундаки, ушбу замонавий ихтисосликлар бўйича мутахассислар тайёрлаш Ўзбекистонда илк бор йўлга қўйилмоқда. Маълумот учун, ҳозирда мамлакат аҳолиси орасида туғилиш коэффициенти 3,2 ни ташкил этиб, ҳар йили қарийб 1 миллион нафарга яқин чақалоқ дунёга келади.
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репродуктив тиббиёт ва генетика институти
репродуктив тиббиёт ва генетика институти

Репродуктив тиббиёт ва генетика институти ташкил этилди

13:46 28.04.2023
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2023-2024 ўқув йилидан ушбу институтда клиник ординатура ташкил қилинади.
ТОШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Тошкент шаҳрида Репродуктив тиббиёт ва генетика институти очилди.
У Соғлиқни сақлаш вазирлиги кўмагида Репродуктив тиббиёт ассоциацияси томонидан ташкил этилди.
ССВ хабарига кўра, 2023-2024 ўқув йилидан ушбу институтда клиник ординатура ташкил қилиниб, репродуктолог, акушер-гинеколог каби мутахассислар тайёрлаш бошланади.
Шунингдек, шу йилнинг ўзида хорижий экспертлардан иборат бўлган репродуктология, эмбриология, цитология, генетика йўналишларида илмий татқиқот ишларини олиб борувчи ва ушбу йўналишларда илмий даража берувчи ихтисослашган Илмий Кенгаш фаолияти йўлга қўйилади.
Эътиборли жиҳати шундаки, ушбу замонавий ихтисосликлар бўйича мутахассислар тайёрлаш Ўзбекистонда илк бор йўлга қўйилмоқда.
Маълумот учун, ҳозирда мамлакат аҳолиси орасида туғилиш коэффициенти 3,2 ни ташкил этиб, ҳар йили қарийб 1 миллион нафарга яқин чақалоқ дунёга келади.
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