Диний-маърифий йўналишларда амалга оширилаётган ишлар сарҳисоб қилинди
20:01 28.04.2023 (янгиланди: 20:03 28.04.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял председателя Управления мусульман Узбекистана, муфтия Нуриддина Холикназарова.
Президент диний бағрикенгликни мустаҳкамлаш, фуқароларнинг виждон эркинлигини кафолатлаш бўйича ўз фикрларини билдирди.
ТОШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон мусулмонлари идораси раиси, муфтий Нуриддин Холиқназаровни қабул қилди.
Мулоқотда диний-маърифий йўналишларда, буюк аждодларимиз илмий меросини ўрганиш ва халқимизга етказиш борасида амалга оширилаётган ишлар сарҳисоб қилинди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял председателя Управления мусульман Узбекистана, муфтия Нуриддина Холикназарова.
Шавкат Мирзиёев принял председателя Управления мусульман Узбекистана, муфтия Нуриддина Холикназарова.
Мулоқот давомида Ўзбекистонда ижтимоий-маънавий муҳит барқарорлигини таъминлаш, диний таълим сифатини янада ошириш бўйича амалга оширилаётган ишлар муҳокама қилинди.
Шунингдек, Рамазон ойида ўтказилган маънавий-маърифий тадбирлар, “Вақф” хайрия жамоат фонди фаолияти, кам таъминланган фуқароларни давлат томонидан умра зиёратига юборилгани каби хайрия ишлар ҳақида ҳам сўз юритилди.
Президент диний бағрикенгликни мустаҳкамлаш, фуқароларнинг виждон эркинлигини кафолатлаш бўйича ўз фикрларини билдирди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял председателя Управления мусульман Узбекистана, муфтия Нуриддина Холикназарова.
Шавкат Мирзиёев принял председателя Управления мусульман Узбекистана, муфтия Нуриддина Холикназарова.