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https://sputniknews.uz/20230428/mirziyoev-diniy-ishlar-sarhisob-qilindi-34402059.html
Диний-маърифий йўналишларда амалга оширилаётган ишлар сарҳисоб қилинди
Диний-маърифий йўналишларда амалга оширилаётган ишлар сарҳисоб қилинди
Президент диний бағрикенгликни мустаҳкамлаш, фуқароларнинг виждон эркинлигини кафолатлаш бўйича ўз фикрларини билдирди.
2023-04-28T20:01+0500
2023-04-28T20:03+0500
жамият
президент
шавкат мирзиёев
ўзбекистон мусулмонлари идораси
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ТОШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон мусулмонлари идораси раиси, муфтий Нуриддин Холиқназаровни қабул қилди.Мулоқотда диний-маърифий йўналишларда, буюк аждодларимиз илмий меросини ўрганиш ва халқимизга етказиш борасида амалга оширилаётган ишлар сарҳисоб қилинди.Мулоқот давомида Ўзбекистонда ижтимоий-маънавий муҳит барқарорлигини таъминлаш, диний таълим сифатини янада ошириш бўйича амалга оширилаётган ишлар муҳокама қилинди. Шунингдек, Рамазон ойида ўтказилган маънавий-маърифий тадбирлар, “Вақф” хайрия жамоат фонди фаолияти, кам таъминланган фуқароларни давлат томонидан умра зиёратига юборилгани каби хайрия ишлар ҳақида ҳам сўз юритилди. Президент диний бағрикенгликни мустаҳкамлаш, фуқароларнинг виждон эркинлигини кафолатлаш бўйича ўз фикрларини билдирди.
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президент диний бағрикенглик муфтий
президент диний бағрикенглик муфтий

Диний-маърифий йўналишларда амалга оширилаётган ишлар сарҳисоб қилинди

20:01 28.04.2023 (янгиланди: 20:03 28.04.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял председателя Управления мусульман Узбекистана, муфтия Нуриддина Холикназарова.
Шавкат Мирзиёев принял председателя Управления мусульман Узбекистана, муфтия Нуриддина Холикназарова. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.04.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент диний бағрикенгликни мустаҳкамлаш, фуқароларнинг виждон эркинлигини кафолатлаш бўйича ўз фикрларини билдирди.
ТОШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон мусулмонлари идораси раиси, муфтий Нуриддин Холиқназаровни қабул қилди.
Мулоқотда диний-маърифий йўналишларда, буюк аждодларимиз илмий меросини ўрганиш ва халқимизга етказиш борасида амалга оширилаётган ишлар сарҳисоб қилинди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял председателя Управления мусульман Узбекистана, муфтия Нуриддина Холикназарова.
Шавкат Мирзиёев принял председателя Управления мусульман Узбекистана, муфтия Нуриддина Холикназарова. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.04.2023
Шавкат Мирзиёев принял председателя Управления мусульман Узбекистана, муфтия Нуриддина Холикназарова.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мулоқот давомида Ўзбекистонда ижтимоий-маънавий муҳит барқарорлигини таъминлаш, диний таълим сифатини янада ошириш бўйича амалга оширилаётган ишлар муҳокама қилинди.
Шунингдек, Рамазон ойида ўтказилган маънавий-маърифий тадбирлар, “Вақф” хайрия жамоат фонди фаолияти, кам таъминланган фуқароларни давлат томонидан умра зиёратига юборилгани каби хайрия ишлар ҳақида ҳам сўз юритилди.
Президент диний бағрикенгликни мустаҳкамлаш, фуқароларнинг виждон эркинлигини кафолатлаш бўйича ўз фикрларини билдирди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял председателя Управления мусульман Узбекистана, муфтия Нуриддина Холикназарова.
Шавкат Мирзиёев принял председателя Управления мусульман Узбекистана, муфтия Нуриддина Холикназарова. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.04.2023
Шавкат Мирзиёев принял председателя Управления мусульман Узбекистана, муфтия Нуриддина Холикназарова.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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