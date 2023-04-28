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Енгил атлетика: ОЧда ўзбекистонлик спортчилар кумуш ва бронза медалларига сазовор бўлишди
Енгил атлетика: ОЧда ўзбекистонлик спортчилар кумуш ва бронза медалларига сазовор бўлишди
Тошкентда ўтаётган енгил атлетика бўйича ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси учинчи медалини қўлга киритди.
2023-04-28T08:16+0500
2023-04-28T08:16+0500
спорт
ўзбекистон
тошкент
енгил атлетика
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ТОШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Ўзбекистонда бўлиб ўтаётган енгил атлетика бўйича Осиё чемпионатида ўзбекистонлик спортчилар 3 та медалга сазовор бўлишди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.Қизлар ўртасидаги узунликка сакраш дастурида Шарифа Давронова, йигитлар ўртасидаги ядро улоқтириш секторида эса Абдуазим Раҳматуллоев кумуш медалларга сазовор бўлишди.Узунликка сакраш, қизлар:Ядро улоқтириш, йигитлар:Қизлар ўртасида 1500 метрга югуриш дастурида стартга чиққан Мафтуна Аҳмедова учинчи бўлиб маррага етиб келди ва бронза медалини қўлга киритди.Эслатиб ўтамиз, кеча Ўзбекистон енгил атлетика федерациясининг стадионида ушбу спорт тури бўйича 18 ёшгача бўлган спортчилар ўртасида қитъа биринчилигига старт берилди. Мусобақа 30 апрелга қадар давом этади. Унда Осиёнинг 40 та давлатидан 500 нафардан зиёд спортчи ғолиблик учун кураш олиб боради.
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ўзбекистон тошкент енгил атлетика

Енгил атлетика: ОЧда ўзбекистонлик спортчилар кумуш ва бронза медалларига сазовор бўлишди

08:16 28.04.2023
© Национальный Олимпийский Комитет УзбекистанаЛегкоатлеты Узбекистана завоевали первые медали ЧА
Легкоатлеты Узбекистана завоевали первые медали ЧА - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.04.2023
© Национальный Олимпийский Комитет Узбекистана
Обуна бўлиш
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Тошкентда ўтаётган енгил атлетика бўйича ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси учинчи медалини қўлга киритди.
ТОШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Ўзбекистонда бўлиб ўтаётган енгил атлетика бўйича Осиё чемпионатида ўзбекистонлик спортчилар 3 та медалга сазовор бўлишди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.
Қизлар ўртасидаги узунликка сакраш дастурида Шарифа Давронова, йигитлар ўртасидаги ядро улоқтириш секторида эса Абдуазим Раҳматуллоев кумуш медалларга сазовор бўлишди.
© Национальный Олимпийский Комитет УзбекистанаЛегкоатлеты Узбекистана завоевали первые медали ЧА
Легкоатлеты Узбекистана завоевали первые медали ЧА - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.04.2023
Легкоатлеты Узбекистана завоевали первые медали ЧА
© Национальный Олимпийский Комитет Узбекистана
Узунликка сакраш, қизлар:
1.
Бинбин Ву (Хитой) – 6.41 метр
2.
Шарифа Давронова (Ўзбекистон) – 6.22
3.
Муҳаммед Мубассина (Ҳиндистон) – 5.90
© Национальный Олимпийский Комитет УзбекистанаЛегкоатлеты Узбекистана завоевали первые медали ЧА
Легкоатлеты Узбекистана завоевали первые медали ЧА - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.04.2023
Легкоатлеты Узбекистана завоевали первые медали ЧА
© Национальный Олимпийский Комитет Узбекистана
Ядро улоқтириш, йигитлар:
1.
Сихун Парк (Жанубий Корея) – 20.11 метр
2.
Абдуазим Раҳматуллоев (Ўзбекистон) – 17.47
3.
Абдулраҳмон Ал Қаҳтони (Қувайт) – 17.42
© Национальный Олимпийский Комитет УзбекистанаТретья награда ЧА по лёгкой атлетике
Третья награда ЧА по лёгкой атлетике - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.04.2023
Третья награда ЧА по лёгкой атлетике
© Национальный Олимпийский Комитет Узбекистана
Қизлар ўртасида 1500 метрга югуриш дастурида стартга чиққан Мафтуна Аҳмедова учинчи бўлиб маррага етиб келди ва бронза медалини қўлга киритди.
Эслатиб ўтамиз, кеча Ўзбекистон енгил атлетика федерациясининг стадионида ушбу спорт тури бўйича 18 ёшгача бўлган спортчилар ўртасида қитъа биринчилигига старт берилди. Мусобақа 30 апрелга қадар давом этади. Унда Осиёнинг 40 та давлатидан 500 нафардан зиёд спортчи ғолиблик учун кураш олиб боради.
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