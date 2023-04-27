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https://sputniknews.uz/20230427/toshkent-bishkek-savdo-uylari-34341498.html
Тошкент ва Бишкекда савдо уйлари очилади — тафсилотлар
Тошкент ва Бишкекда савдо уйлари очилади — тафсилотлар
Ўзбекистон ва Қирғизистон пойтахтларида савдо уйларини очиш бўйича кооперация лойиҳалари тезлаштирилади.
2023-04-27T16:22+0500
2023-04-27T16:29+0500
сиёсат
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
акилбек жапаров
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ТОШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Ўзбекистон ва Қирғизистон пойтахтларида савдо уйларини очиш бўйича кооперация лойиҳалари тезлаштирилади. Бу ҳақда Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Қирғиз республикаси Вазирлар Маҳкамаси раиси Ақилбек Жапаров ўртасида бўлиб ўтган учрашувда маълум қилинди.Тошкент инвестиция форуми дастури доирасида Шавкат Мирзиёев Ақилбек Жапаровни қабул қилди. Учрашувда Ўзбекистон-Қирғизистон кўп қиррали ҳамкорлигига оид амалий жиҳатлар муҳокама қилинди.Қайд этилишича, мамлакатлар ўртасида жадал мулоқотлар давом эттирилмоқда, муҳим иқтисодий лойиҳалар ва гуманитар дастурлар амалга оширилмоқда.Ҳозирда ҳудудлар форуми ва Авлодлар учрашувини ўтказишга пухта тайёргарлик кўрилмоқда.Маълумот учун, яқинда Ўш шаҳрида Заҳириддин Муҳаммад Бобур номидаги театрнинг янгиланган биноси тантанали очилди. Қўқон шаҳрида эса спортчиларнинг спартакиадаси муваффақиятли ўтказилди.
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ўзбекистон қирғизистон шавкат мирзиёев ақилбек жапаров
ўзбекистон қирғизистон шавкат мирзиёев ақилбек жапаров

Тошкент ва Бишкекда савдо уйлари очилади — тафсилотлар

16:22 27.04.2023 (янгиланди: 16:29 27.04.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял Председателя Кабинета Министров – руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова.
Шавкат Мирзиёев принял Председателя Кабинета Министров – руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.04.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Ўзбекистон ва Қирғизистон пойтахтларида савдо уйларини очиш бўйича кооперация лойиҳалари тезлаштирилади.
ТОШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Ўзбекистон ва Қирғизистон пойтахтларида савдо уйларини очиш бўйича кооперация лойиҳалари тезлаштирилади. Бу ҳақда Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Қирғиз республикаси Вазирлар Маҳкамаси раиси Ақилбек Жапаров ўртасида бўлиб ўтган учрашувда маълум қилинди.
Тошкент инвестиция форуми дастури доирасида Шавкат Мирзиёев Ақилбек Жапаровни қабул қилди. Учрашувда Ўзбекистон-Қирғизистон кўп қиррали ҳамкорлигига оид амалий жиҳатлар муҳокама қилинди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял Председателя Кабинета Министров – руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова.
Шавкат Мирзиёев принял Председателя Кабинета Министров – руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.04.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Давлат раҳбари автомобилсозлик, энергетика, транспорт инфратузилмаси, пойтахтларда савдо уйларини очиш бўйича кооперация лойиҳаларини тезлаштириш зарурлигини таъкидлади”, дейилади хабарда.
Қайд этилишича, мамлакатлар ўртасида жадал мулоқотлар давом эттирилмоқда, муҳим иқтисодий лойиҳалар ва гуманитар дастурлар амалга оширилмоқда.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял Председателя Кабинета Министров – руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова.
Шавкат Мирзиёев принял Председателя Кабинета Министров – руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.04.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ҳозирда ҳудудлар форуми ва Авлодлар учрашувини ўтказишга пухта тайёргарлик кўрилмоқда.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял Председателя Кабинета Министров – руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова.
Шавкат Мирзиёев принял Председателя Кабинета Министров – руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.04.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Маълумот учун, яқинда Ўш шаҳрида Заҳириддин Муҳаммад Бобур номидаги театрнинг янгиланган биноси тантанали очилди. Қўқон шаҳрида эса спортчиларнинг спартакиадаси муваффақиятли ўтказилди.
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