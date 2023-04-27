Тошкент ва Бишкекда савдо уйлари очилади — тафсилотлар
16:22 27.04.2023 (янгиланди: 16:29 27.04.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял Председателя Кабинета Министров – руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова.
Ўзбекистон ва Қирғизистон пойтахтларида савдо уйларини очиш бўйича кооперация лойиҳалари тезлаштирилади.
ТОШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Ўзбекистон ва Қирғизистон пойтахтларида савдо уйларини очиш бўйича кооперация лойиҳалари тезлаштирилади. Бу ҳақда Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Қирғиз республикаси Вазирлар Маҳкамаси раиси Ақилбек Жапаров ўртасида бўлиб ўтган учрашувда маълум қилинди.
Тошкент инвестиция форуми дастури доирасида Шавкат Мирзиёев Ақилбек Жапаровни қабул қилди. Учрашувда Ўзбекистон-Қирғизистон кўп қиррали ҳамкорлигига оид амалий жиҳатлар муҳокама қилинди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял Председателя Кабинета Министров – руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова.
“Давлат раҳбари автомобилсозлик, энергетика, транспорт инфратузилмаси, пойтахтларда савдо уйларини очиш бўйича кооперация лойиҳаларини тезлаштириш зарурлигини таъкидлади”, дейилади хабарда.
Қайд этилишича, мамлакатлар ўртасида жадал мулоқотлар давом эттирилмоқда, муҳим иқтисодий лойиҳалар ва гуманитар дастурлар амалга оширилмоқда.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял Председателя Кабинета Министров – руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова.
Ҳозирда ҳудудлар форуми ва Авлодлар учрашувини ўтказишга пухта тайёргарлик кўрилмоқда.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял Председателя Кабинета Министров – руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова.
Маълумот учун, яқинда Ўш шаҳрида Заҳириддин Муҳаммад Бобур номидаги театрнинг янгиланган биноси тантанали очилди. Қўқон шаҳрида эса спортчиларнинг спартакиадаси муваффақиятли ўтказилди.