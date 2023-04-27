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https://oz.sputniknews.uz/20230427/mirziyoyev-toshkent-xalqaro-investitsiya-forumi-34319158.html
Мирзиёев иккинчи Тошкент халқаро инвестиция форумида нутқ сўзлайди
Мирзиёев иккинчи Тошкент халқаро инвестиция форумида нутқ сўзлайди
Давлат раҳбарининг форум доирасида қатор икки томонлама учрашувлар ўтказиши ҳам режалаштирилган.
2023-04-27T11:05+0500
2023-04-27T11:05+0500
шавкат мирзиёев
президент
тошкент
инвестиция
форум
иқтисод
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ТОШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Бугун президент Шавкат Мирзиёев иккинчи Тошкент халқаро инвестиция форумида иштирок этади. Давлат раҳбари форумнинг ялпи мажлисида нутқ сўзлайди. Бу ҳақда президент матбуот котиби Шерзод Асадов маълум қилди.Сессияда Қирғизистон Вазирлар маҳкамаси раиси - президент администрацияси раҳбари Ақилбек Жапаров, Ислом тараққиёт банки президенти Муҳаммад бин Сулаймон ал-Жассир, БМТ бош котибининг ўринбосари Ольга Алгаерова, Бирлашган Араб Амирликлари энергетика ва инфратузилма вазири Сухайл ал-Мазруий, Венгрия иқтисодий ривожланиш вазири Мартон Надь, “ACWA Power” компанияси бошқаруви раиси Муҳаммад Абдулла Абунайян ҳам қатнашади.Сессияга журналистика ва коммуникациялар соҳасида таниқли британиялик эксперт Жонатан Чарльз модераторлик қилади.Умуман, тадбирда 70 мамлакатдан келган 2,5 мингга яқин ишбилармон доиралар ва банк-молия соҳаси вакиллари иштирок этади.
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шавкат мирзиёев форум
шавкат мирзиёев форум

Мирзиёев иккинчи Тошкент халқаро инвестиция форумида нутқ сўзлайди

11:05 27.04.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев рассказал о планах по развитию Ташкента
Шавкат Мирзиёев рассказал о планах по развитию Ташкента - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.04.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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НовостиTelegram
Давлат раҳбарининг форум доирасида қатор икки томонлама учрашувлар ўтказиши ҳам режалаштирилган.
ТОШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Бугун президент Шавкат Мирзиёев иккинчи Тошкент халқаро инвестиция форумида иштирок этади. Давлат раҳбари форумнинг ялпи мажлисида нутқ сўзлайди. Бу ҳақда президент матбуот котиби Шерзод Асадов маълум қилди.
Сессияда Қирғизистон Вазирлар маҳкамаси раиси - президент администрацияси раҳбари Ақилбек Жапаров, Ислом тараққиёт банки президенти Муҳаммад бин Сулаймон ал-Жассир, БМТ бош котибининг ўринбосари Ольга Алгаерова, Бирлашган Араб Амирликлари энергетика ва инфратузилма вазири Сухайл ал-Мазруий, Венгрия иқтисодий ривожланиш вазири Мартон Надь, “ACWA Power” компанияси бошқаруви раиси Муҳаммад Абдулла Абунайян ҳам қатнашади.
Сессияга журналистика ва коммуникациялар соҳасида таниқли британиялик эксперт Жонатан Чарльз модераторлик қилади.
Давлат раҳбарининг форум доирасида қатор икки томонлама учрашувлар ўтказиши ҳам режалаштирилган.
Умуман, тадбирда 70 мамлакатдан келган 2,5 мингга яқин ишбилармон доиралар ва банк-молия соҳаси вакиллари иштирок этади.
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