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https://sputniknews.uz/20230427/mirziyoev-osiyo-futbol-konfederatsiyasi-rahbarini-qabul-qildi-34313085.html
Мирзиёев Осиё футбол конфедерацияси раҳбарини қабул қилди
Мирзиёев Осиё футбол конфедерацияси раҳбарини қабул қилди
Ўзбекистон ва конфедерация ўртасида сермаҳсул ҳамкорлик олиб борилаётганига алоҳида мамнуният билдирилди.
2023-04-27T07:55+0500
2023-04-27T07:55+0500
президент
шавкат мирзиёев
футбол
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ТОШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 26 апрель куни Осиё футбол конфедерацияси раҳбари Шайх Салмон бин Иброҳим Ал Халифани қабул қилди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.Давлат раҳбари Салмон бин Иброҳим Ал Халифани қитъа конфедерацияси президенти лавозимига қайта сайлангани билан самимий қутлаб, Осиёда ушбу спорт турини оммалаштиришга қўшаётган шахсий ҳиссасини қайд этди.Ўзбекистон ва конфедерация ўртасида сермаҳсул ҳамкорлик олиб борилаётганига алоҳида мамнуният билдирилди.Учрашув давомида Осиё футбол конфедерацияси билан амалий ҳамкорликни янада кенгайтириш, йирик тадбирлар, шу жумладан хотин-қизлар ва ёшлар ўртасидаги биринчиликларни ташкил этиш ва ўтказиш, ушбу спорт турини оммалаштириш, илғор тажрибани жорий қилиш ва методологик ёрдам кўрсатиш, мураббийларнинг малакасини ошириш масалалари кўриб чиқилди.
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шавкат мирзиёев футбол
шавкат мирзиёев футбол

Мирзиёев Осиё футбол конфедерацияси раҳбарини қабул қилди

07:55 27.04.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял главу Азиатской конфедерации футбола Шейха Салмана бин Ибрахима Аль Халифу
Шавкат Мирзиёев принял главу Азиатской конфедерации футбола Шейха Салмана бин Ибрахима Аль Халифу - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.04.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Ўзбекистон ва конфедерация ўртасида сермаҳсул ҳамкорлик олиб борилаётганига алоҳида мамнуният билдирилди.
ТОШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 26 апрель куни Осиё футбол конфедерацияси раҳбари Шайх Салмон бин Иброҳим Ал Халифани қабул қилди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбари Салмон бин Иброҳим Ал Халифани қитъа конфедерацияси президенти лавозимига қайта сайлангани билан самимий қутлаб, Осиёда ушбу спорт турини оммалаштиришга қўшаётган шахсий ҳиссасини қайд этди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял главу Азиатской конфедерации футбола Шейха Салмана бин Ибрахима Аль Халифу
Шавкат Мирзиёев принял главу Азиатской конфедерации футбола Шейха Салмана бин Ибрахима Аль Халифу - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.04.2023
Шавкат Мирзиёев принял главу Азиатской конфедерации футбола Шейха Салмана бин Ибрахима Аль Халифу
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ўзбекистон ва конфедерация ўртасида сермаҳсул ҳамкорлик олиб борилаётганига алоҳида мамнуният билдирилди.
Шайх Салмон бин Иброҳим Ал Халифа Ўзбекистонда ҳаваскор ва профессионал футболни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, замонавий инфратузилма ва ўқитиш базасини барпо этиш борасида олиб борилаётган кенг кўламли ишларни юқори баҳолади. Мамлакатда ёшлар ўртасида Осиё чемпионатлари муваффақиятли ўтказилгани ва яқинда миллий терма жамоа ғалаба қозонгани билан чин дилдан табриклади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял главу Азиатской конфедерации футбола Шейха Салмана бин Ибрахима Аль Халифу
Шавкат Мирзиёев принял главу Азиатской конфедерации футбола Шейха Салмана бин Ибрахима Аль Халифу - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.04.2023
Шавкат Мирзиёев принял главу Азиатской конфедерации футбола Шейха Салмана бин Ибрахима Аль Халифу
© Пресс-служба президента Узбекистана
Учрашув давомида Осиё футбол конфедерацияси билан амалий ҳамкорликни янада кенгайтириш, йирик тадбирлар, шу жумладан хотин-қизлар ва ёшлар ўртасидаги биринчиликларни ташкил этиш ва ўтказиш, ушбу спорт турини оммалаштириш, илғор тажрибани жорий қилиш ва методологик ёрдам кўрсатиш, мураббийларнинг малакасини ошириш масалалари кўриб чиқилди.
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