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https://oz.sputniknews.uz/20230427/mirziyoev-marton-nad-qabul-34352294.html
Мирзиёев Венгрия иқтисодий ривожланиш вазирини қабул қилди
Мирзиёев Венгрия иқтисодий ривожланиш вазирини қабул қилди
Яқин ойларда Ўзбекистон ва Венгрия ўртасида тўғридан-тўғри авиақатновларни йўлга қўйилади.
2023-04-27T18:48+0500
2023-04-27T18:56+0500
сиёсат
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
венгрия
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ТОШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Тошкент шаҳридаги Халқаро инвестиция форуми доирасида Венгрия иқтисодий ривожланиш вазири Мартон Надни қабул қилди.Учрашувда икки мамлакат ўртасидаги савдо-иқтисодий ҳамкорликни янада ривожлантиришнинг биринчи галдаги чора-тадбирлари муҳокама қилинди.Тадбиркорлар ва ҳудудлар даражасидаги кооперацияни тубдан кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратилди.Қишлоқ хўжалиги, фармацевтика, транспорт ва коммуникациялар, самарали молиявий воситаларни яратиш борасидаги лойиҳаларни тайёрлаш ва амалга ошириш ишларини тезлаштиришга келишиб олинди.
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ўзбекистон венгрия шавкат мирзиёев
ўзбекистон венгрия шавкат мирзиёев

Мирзиёев Венгрия иқтисодий ривожланиш вазирини қабул қилди

18:48 27.04.2023 (янгиланди: 18:56 27.04.2023)
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев на полях Международного инвестиционного саммита принял министра экономического развития Венгрии Мартона Надя.
 Шавкат Мирзиёев на полях Международного инвестиционного саммита принял министра экономического развития Венгрии Мартона Надя. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.04.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Яқин ойларда Ўзбекистон ва Венгрия ўртасида тўғридан-тўғри авиақатновларни йўлга қўйилади.
ТОШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Тошкент шаҳридаги Халқаро инвестиция форуми доирасида Венгрия иқтисодий ривожланиш вазири Мартон Надни қабул қилди.
Учрашувда икки мамлакат ўртасидаги савдо-иқтисодий ҳамкорликни янада ривожлантиришнинг биринчи галдаги чора-тадбирлари муҳокама қилинди.
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев на полях Международного инвестиционного саммита принял министра экономического развития Венгрии Мартона Надя.
 Шавкат Мирзиёев на полях Международного инвестиционного саммита принял министра экономического развития Венгрии Мартона Надя. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.04.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Тадбиркорлар ва ҳудудлар даражасидаги кооперацияни тубдан кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратилди.
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев на полях Международного инвестиционного саммита принял министра экономического развития Венгрии Мартона Надя.
 Шавкат Мирзиёев на полях Международного инвестиционного саммита принял министра экономического развития Венгрии Мартона Надя. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.04.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана

“Яқин ойларда тўғридан-тўғри авиақатновларни йўлга қўйиш, чуқурлашган саноат кооперацияси учун мўлжалланган тузилма шартларини тез фурсатда келишиш ва фаолиятини бошлаш муҳим экани таъкидланди”, - дейилади хабарда.

© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев на полях Международного инвестиционного саммита принял министра экономического развития Венгрии Мартона Надя.
 Шавкат Мирзиёев на полях Международного инвестиционного саммита принял министра экономического развития Венгрии Мартона Надя. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.04.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Қишлоқ хўжалиги, фармацевтика, транспорт ва коммуникациялар, самарали молиявий воситаларни яратиш борасидаги лойиҳаларни тайёрлаш ва амалга ошириш ишларини тезлаштиришга келишиб олинди.
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