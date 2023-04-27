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https://sputniknews.uz/20230427/mirziyoev-islom-taraqqiyot-banki-34338098.html
Мирзиёев Ислом тараққиёт банки президентини қабул қилди — кўриб чиқилган масалалар
Мирзиёев Ислом тараққиёт банки президентини қабул қилди — кўриб чиқилган масалалар
Учрашувда янги ўрта муддатли шериклик дастури доирасида Банк гуруҳи билан ҳамкорликни янада кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди.
2023-04-27T15:52+0500
2023-04-27T16:09+0500
сиёсат
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
ислом тараққиёт банки
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ТОШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Тошкент халқаро инвестиция форуми доирасида Ислом тараққиёт банки президенти Муҳаммад бин Сулаймон ал-Жассирни қабул қилди.Учрашувда янги ўрта муддатли шериклик дастури доирасида Банк гуруҳи билан ҳамкорликни янада кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди.Қайд этилишича, ҳозирда қўшма лойиҳалар портфели иқтисодиётнинг қатор тармоқларини қамраб олган ҳолда 1,3 миллиард доллардан ошган.Учрашувда эътибор қаратилган масалалар:
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ўзбекистон шавкат мирзиёев ислом тараққиёт банки
ўзбекистон шавкат мирзиёев ислом тараққиёт банки

Мирзиёев Ислом тараққиёт банки президентини қабул қилди — кўриб чиқилган масалалар

15:52 27.04.2023 (янгиланди: 16:09 27.04.2023)
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял президента Исламского банка развития Мухаммада бин Сулеймана аль-Джассира.
 Шавкат Мирзиёев принял президента Исламского банка развития Мухаммада бин Сулеймана аль-Джассира. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.04.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Учрашувда янги ўрта муддатли шериклик дастури доирасида Банк гуруҳи билан ҳамкорликни янада кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Тошкент халқаро инвестиция форуми доирасида Ислом тараққиёт банки президенти Муҳаммад бин Сулаймон ал-Жассирни қабул қилди.
Учрашувда янги ўрта муддатли шериклик дастури доирасида Банк гуруҳи билан ҳамкорликни янада кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди.
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял президента Исламского банка развития Мухаммада бин Сулеймана аль-Джассира.
 Шавкат Мирзиёев принял президента Исламского банка развития Мухаммада бин Сулеймана аль-Джассира. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.04.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Қайд этилишича, ҳозирда қўшма лойиҳалар портфели иқтисодиётнинг қатор тармоқларини қамраб олган ҳолда 1,3 миллиард доллардан ошган.
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял президента Исламского банка развития Мухаммада бин Сулеймана аль-Джассира.
 Шавкат Мирзиёев принял президента Исламского банка развития Мухаммада бин Сулеймана аль-Джассира. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.04.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Форум доирасида қишлоқ ва транспорт инфратузилмасини модернизация қилиш, мактабгача таълимни ривожлантириш бўйича лойиҳаларни амалга ошириш юзасидан умумий қиймати 400 миллион долларлик битимлар имзоланди”, дейилади хабарда.
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял президента Исламского банка развития Мухаммада бин Сулеймана аль-Джассира.
 Шавкат Мирзиёев принял президента Исламского банка развития Мухаммада бин Сулеймана аль-Джассира. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.04.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Учрашувда эътибор қаратилган масалалар:
Амалий ҳамкорликни ривожлантириш;
Тадбиркорлик ва хусусий инвестицияларни қўллаб-қувватлаш;
Молиявий воситаларни такомиллаштириш;
Банк тузилмаларини лойиҳа ишларига фаол жалб қилиш борасида аниқ лойиҳаларни илгари суриш;
Мамлакатнинг ЖСТга қўшилиши ва инновацион экотизимни яратиш масалаларида техник кўмакни кенгайтириш.
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