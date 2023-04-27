Мирзиёев Ислом тараққиёт банки президентини қабул қилди — кўриб чиқилган масалалар
15:52 27.04.2023 (янгиланди: 16:09 27.04.2023)
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял президента Исламского банка развития Мухаммада бин Сулеймана аль-Джассира.
Учрашувда янги ўрта муддатли шериклик дастури доирасида Банк гуруҳи билан ҳамкорликни янада кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Тошкент халқаро инвестиция форуми доирасида Ислом тараққиёт банки президенти Муҳаммад бин Сулаймон ал-Жассирни қабул қилди.
Учрашувда янги ўрта муддатли шериклик дастури доирасида Банк гуруҳи билан ҳамкорликни янада кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди.
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял президента Исламского банка развития Мухаммада бин Сулеймана аль-Джассира.
Қайд этилишича, ҳозирда қўшма лойиҳалар портфели иқтисодиётнинг қатор тармоқларини қамраб олган ҳолда 1,3 миллиард доллардан ошган.
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял президента Исламского банка развития Мухаммада бин Сулеймана аль-Джассира.
“Форум доирасида қишлоқ ва транспорт инфратузилмасини модернизация қилиш, мактабгача таълимни ривожлантириш бўйича лойиҳаларни амалга ошириш юзасидан умумий қиймати 400 миллион долларлик битимлар имзоланди”, дейилади хабарда.
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял президента Исламского банка развития Мухаммада бин Сулеймана аль-Джассира.
Учрашувда эътибор қаратилган масалалар:
Амалий ҳамкорликни ривожлантириш;
Тадбиркорлик ва хусусий инвестицияларни қўллаб-қувватлаш;
Молиявий воситаларни такомиллаштириш;
Банк тузилмаларини лойиҳа ишларига фаол жалб қилиш борасида аниқ лойиҳаларни илгари суриш;
Мамлакатнинг ЖСТга қўшилиши ва инновацион экотизимни яратиш масалаларида техник кўмакни кенгайтириш.