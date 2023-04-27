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Международная промышленная выставка Иннопром-2022. Центральная Азия - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Иннопром — 2023
Тошкентда 24-26 апрель кунлари “Иннопром. Марказий Осиё” — учинчи халқаро кўргазмаси бўлиб ўтмоқда. Унда турли мамлакатларнинг 300 дан ортиқ компаниялари иштирок этмоқда. Уч давлат ўз миллий стендлари билан иштирок этмоқда: Ўзбекистон, Россия ва Беларусь.
https://sputniknews.uz/20230427/innoprom-top-noodatiy-eksponat-34327649.html
Учувчисиз вертолёт, сапёр робот ва бошқалар: Иннопромнинг топ-5 экспонати — видео
Учувчисиз вертолёт, сапёр робот ва бошқалар: Иннопромнинг топ-5 экспонати — видео
Sputnik мухбирлари Тошкентда 24-26 апрель кунлари бўлиб ўтган “Иннопром. Марказий Осиё” кўргазмасининг энг қизиқарли экспонатлар тўпламини тайёрлади.
2023-04-27T15:39+0500
2023-04-27T16:13+0500
иннопром — 2023
видео
мултимедиа
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ТОШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Тошкентда 24-26 апрель кунлари “Иннопром. Марказий Осиё” ” халқаро саноат кўргазмаси бўлиб ўтди. Унда 35 та мамлакатдан 300 дан ортиқ компаниялар иштирок этди.Россия ахборот технологиялари, таълим, муҳандислик, тиббиёт, металлургия, логистика, қурилиш каби йўналишларда “Made in Russia” номли 59 та стендни тақдим этдиSputnik мухбирлари кўргазманинг энг қизиқарли экспонатлари ҳақида видео тайёрлашди.Робот-сапёр, экобот-лаборант, интерактив видеостудия, учувчисиз вертолёт ва бошқалар шулар жумласидан.Батафсил Sputnik видеосида.
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тошкент иннопром кўргазма экспонат
тошкент иннопром кўргазма экспонат

Учувчисиз вертолёт, сапёр робот ва бошқалар: Иннопромнинг топ-5 экспонати — видео

15:39 27.04.2023 (янгиланди: 16:13 27.04.2023)
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НовостиTelegram
Рамиз Бахтияров
Ҳамма материаллар
Анна Желиховская
Ҳамма материаллар
Тошкентда бўлиб ўтган “Иннопром" кўргазмасида Россия компаниялари робот-сапёр, экобот-лаборант, интерактив видеостудия, учувчисиз вертолёт ва бошқа инновацион экспонатларни намойиш қилди.
ТОШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Тошкентда 24-26 апрель кунлари “Иннопром. Марказий Осиё” ” халқаро саноат кўргазмаси бўлиб ўтди. Унда 35 та мамлакатдан 300 дан ортиқ компаниялар иштирок этди.
Россия ахборот технологиялари, таълим, муҳандислик, тиббиёт, металлургия, логистика, қурилиш каби йўналишларда “Made in Russia” номли 59 та стендни тақдим этди
Sputnik мухбирлари кўргазманинг энг қизиқарли экспонатлари ҳақида видео тайёрлашди.
Робот-сапёр, экобот-лаборант, интерактив видеостудия, учувчисиз вертолёт ва бошқалар шулар жумласидан.
Батафсил Sputnik видеосида.
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