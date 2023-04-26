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https://sputniknews.uz/20230426/putin-mirziyoev-34292435.html
Владимир Путин Шавкат Мирзиёев билан телефон орқали мулоқот қилди
Владимир Путин Шавкат Мирзиёев билан телефон орқали мулоқот қилди
ТОШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда Россия... 26.04.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-04-26T15:23+0500
2023-04-26T15:26+0500
сиёсат
россия
ўзбекистон
владимир путин
шавкат мирзиёев
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ТОШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда Россия раҳбарининг матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди, дея хабар берди РИА Новости.Песковнинг сўзларига кўра, икки президент ўртасидаги мулоқот тафсилотлари кейинроқ маълум қилинади.
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сиёсат, россия, ўзбекистон, владимир путин, шавкат мирзиёев
сиёсат, россия, ўзбекистон, владимир путин, шавкат мирзиёев

Владимир Путин Шавкат Мирзиёев билан телефон орқали мулоқот қилди

15:23 26.04.2023 (янгиланди: 15:26 26.04.2023)
© Sputnik / Алексей Даничев / Медиабанкка ўтишПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (слева) на традиционной неформальной встрече лидеров государств - участников Содружества Независимых Государств.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (слева) на традиционной неформальной встрече лидеров государств - участников Содружества Независимых Государств. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.04.2023
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ТОШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда Россия раҳбарининг матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди, дея хабар берди РИА Новости.
"Ҳозир биз Ўзбекистон президенти Мирзиёев билан телефон мулоқоти якунлари бўйича ҳисобот тайёрлаяпмиз. Шунингдек, анча батафсил ва жуда илиқ суҳбат бўлди", — деди Песков.
Песковнинг сўзларига кўра, икки президент ўртасидаги мулоқот тафсилотлари кейинроқ маълум қилинади.
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