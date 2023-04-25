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https://sputniknews.uz/20230425/metro-34231054.html
Тошкент ер усти метросининг яна 5 та бекати йўловчиларга хизмат кўрсатишни бошлади
Тошкент ер усти метросининг яна 5 та бекати йўловчиларга хизмат кўрсатишни бошлади
Ер усти метроси қурилишининг иккинчи босқичи тўлиқ якунланиши билан Тошкент метрополитенининг жами узунлиги 70 километрдан зиёд, бекатлар сони 50 та бўлади.
2023-04-25T13:08+0500
2023-04-25T13:08+0500
жамият
метро
тошкент
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ТОШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Тошкентда ер усти ҳалқа метро йўлининг иккинчи босқичи доирасида қуриб битказилган 5 та бекатда йўловчиларни ташиш бошланди. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.“Қўйлиқ – Қурувчилар” участкасида қурилиш ишлари тугатилган 5 та бекат умумий узунлиги 7,74 километр.Шундай қилиб, Тошкент метрополитенининг бекатлари сони 48 тага етди. Ер усти метроси қурилишининг иккинчи босқичи тўлиқ якунланиши билан Тошкент метрополитенининг жами узунлиги 70 километрдан зиёд, бекатлар сони 50 та бўлади.2020 йил августда Тошкент ер усти метросининг биринчи босқичи ишга туширилган эди. Ўша йил декабрда Сергели йўналиши очилди.Ҳозир лойиҳанинг 3,8 км узунликдаги 2 та бекатни ўз ичига олувчи "Қурувчилар–Қипчоқ" қисмида қурилиш ишлари жадаллик билан олиб борилмоқда.Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қўйлиқ – Сергели йўналишида қурилган 5 та бекатда синов тариқасида поездларнинг техник қатнови бошлангани хабар қилинган эди.
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тошкент ер усти метроси
тошкент ер усти метроси

Тошкент ер усти метросининг яна 5 та бекати йўловчиларга хизмат кўрсатишни бошлади

13:08 25.04.2023
© Пресс-служба МинтрансаВ Ташкенте начато движение поездов по надземной кольцевой линии метро через пять новых станций между массивами Куйлюк и Строитель
В Ташкенте начато движение поездов по надземной кольцевой линии метро через пять новых станций между массивами Куйлюк и Строитель - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.04.2023
© Пресс-служба Минтранса
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Тошкент метрополитенининг бекатлари сони 48 тага етди.
ТОШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Тошкентда ер усти ҳалқа метро йўлининг иккинчи босқичи доирасида қуриб битказилган 5 та бекатда йўловчиларни ташиш бошланди. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
“Қўйлиқ – Қурувчилар” участкасида қурилиш ишлари тугатилган 5 та бекат умумий узунлиги 7,74 километр.
Шундай қилиб, Тошкент метрополитенининг бекатлари сони 48 тага етди. Ер усти метроси қурилишининг иккинчи босқичи тўлиқ якунланиши билан Тошкент метрополитенининг жами узунлиги 70 километрдан зиёд, бекатлар сони 50 та бўлади.
2020 йил августда Тошкент ер усти метросининг биринчи босқичи ишга туширилган эди. Ўша йил декабрда Сергели йўналиши очилди.
Ҳозир лойиҳанинг 3,8 км узунликдаги 2 та бекатни ўз ичига олувчи "Қурувчилар–Қипчоқ" қисмида қурилиш ишлари жадаллик билан олиб борилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қўйлиқ – Сергели йўналишида қурилган 5 та бекатда синов тариқасида поездларнинг техник қатнови бошлангани хабар қилинган эди.
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