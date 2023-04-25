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https://sputniknews.uz/20230425/maduro-lavrov-34215325.html
Мадуро Лавровнинг БМТдаги нутқини “янги инсониятга чақириқ” деб атади
Мадуро Лавровнинг БМТдаги нутқини “янги инсониятга чақириқ” деб атади
Венесуэла президенти Мадуро Лавровнинг нутқини “янги инсониятга чақириқ” деб атади.
2023-04-25T08:33+0500
2023-04-25T11:25+0500
дунёда
бмт
сергей лавров
николас мадуро
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ТОШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Венесуэла президенти Николас Мадуро Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавровнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ) Хавфсизлик Кенгаши йиғилишидаги нутқини "янги инсониятга ва империализмга барҳам беришга чақириқ” деб атади. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.Россия дипломатияси раҳбари Лавров БМТ Хавфсизлик Кенгашининг навбатдан ташқари йиғилишида самарали кўп томонлама ва ташкилот низоми тамойилларини ҳимоя қилиш мавзусида сўз юритар экан, БМТ ва унинг низомини Вашингтоннинг глобал амбицияларига таҳдид деб атаган ҳолда, АҚШ ҳукмронлигининг тенг глобаллашув таҳдиди ҳақида гапирди.
https://sputniknews.uz/20230424/dunyo-sovuq-urush-yillardagidan-ham-xavfliroq--chiziqqa-etib-keldi--lavrovning-bmtdagi-nutqi-34213192.html
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бмт сергей лавров николас мадуро
бмт сергей лавров николас мадуро

Мадуро Лавровнинг БМТдаги нутқини “янги инсониятга чақириқ” деб атади

08:33 25.04.2023 (янгиланди: 11:25 25.04.2023)
© Sputnik / Магда Хибелли / Медиабанкка ўтишНиколас Мадуро, архивное фото
Николас Мадуро, архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.04.2023
© Sputnik / Магда Хибелли
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Венесуэла президенти Мадуро Лавровнинг нутқини “янги инсониятга чақириқ” деб атади.
ТОШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Венесуэла президенти Николас Мадуро Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавровнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ) Хавфсизлик Кенгаши йиғилишидаги нутқини "янги инсониятга ва империализмга барҳам беришга чақириқ” деб атади. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.

"Мен ташқи ишлар вазири Лавровнинг ажойиб нутқини тингладим, менимча, бу янги инсониятга, империализмга чек қўйишга бўлган чақириқ билан инсониятга нисбатан умумий ҳис-туйғуларни ифодалайди", - деди Мадуро ўзининг Con Maduro+ телекўрсатувида.

Россия дипломатияси раҳбари Лавров БМТ Хавфсизлик Кенгашининг навбатдан ташқари йиғилишида самарали кўп томонлама ва ташкилот низоми тамойилларини ҳимоя қилиш мавзусида сўз юритар экан, БМТ ва унинг низомини Вашингтоннинг глобал амбицияларига таҳдид деб атаган ҳолда, АҚШ ҳукмронлигининг тенг глобаллашув таҳдиди ҳақида гапирди.
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АҚШ БМТни "жанг майдони"га айлантирди — Лавров
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