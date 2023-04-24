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https://sputniknews.uz/20230424/siluanov-34204415.html
Силуанов Россия нега миллий валюталардаги ҳисоб-китобга ўтганини тушунтирди
Силуанов Россия нега миллий валюталардаги ҳисоб-китобга ўтганини тушунтирди
Россия ҳисоб-китобларда миллий валюталардан фойдаланишга ўтди, чунки доллар энди захира валютаси эмас ва бу мақсадлар учун хавфли бўлди. Бу ҳақда Россия молия вазири Антон Силуанов маълум қилди.
2023-04-24T18:11+0500
2023-04-24T18:11+0500
россия
доллар
доллардан воз кечиш
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ТОШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Россия ҳисоб-китобларда миллий валюталардан фойдаланишга ўтди, чунки доллар энди захира валютаси эмас ва бу мақсадлар учун хавфли бўлди. Бу ҳақда Россия молия вазири Антон Силуанов маълум қилди.“Ҳисоб-китобларда миллий валютадан фойдаланиш – бизнинг устувор вазифамиз. Зеро, президент тўғри айтганидек, биз доллардан эмас, балки доллар биздан кетди, чунки доллардаги ҳисоб-китоблар хавфли бўлиб қолди. Музлатиб қўйишлари мумкин, тўлов ўтмаслиги мумкин. Шу боис рублдан фойдаланишга, дўст мамлакатлар валютасидан фойдаланишга, рақамли валюталардан фойдаланишга ўтиш – бу бизнинг молиявий ҳисоб-китобларни ўтказиш учун бугунимиз ва келажагимиз”, - деди Силуанов “Знание” (“Билим”) марафонида нутқ сўзлаётиб. Унинг сўзларидан РИА Новости иқтибос келтирган.Унинг қўшимча қилишича, бошқа мамлакатларнинг Россиянинг бу тажрибасидан фойдаланиш ҳолатлари кўпаймоқда.
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россия миллий валюта доллардан воз кечиш
россия миллий валюта доллардан воз кечиш

Силуанов Россия нега миллий валюталардаги ҳисоб-китобга ўтганини тушунтирди

18:11 24.04.2023
© Пресс-служба Госдумы РФ / Медиабанкка ўтишМинистр финансов РФ Антон Силуанов на заседании фракции партии "Единая Россия" в Государственной думе РФ.
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании фракции партии Единая Россия в Государственной думе РФ. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.04.2023
© Пресс-служба Госдумы РФ
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Россия молия вазирининг таъкидлашича, доллар хавфли бўлди ва энди у захира валютаси эмас.
ТОШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Россия ҳисоб-китобларда миллий валюталардан фойдаланишга ўтди, чунки доллар энди захира валютаси эмас ва бу мақсадлар учун хавфли бўлди. Бу ҳақда Россия молия вазири Антон Силуанов маълум қилди.
“Ҳисоб-китобларда миллий валютадан фойдаланиш – бизнинг устувор вазифамиз. Зеро, президент тўғри айтганидек, биз доллардан эмас, балки доллар биздан кетди, чунки доллардаги ҳисоб-китоблар хавфли бўлиб қолди. Музлатиб қўйишлари мумкин, тўлов ўтмаслиги мумкин. Шу боис рублдан фойдаланишга, дўст мамлакатлар валютасидан фойдаланишга, рақамли валюталардан фойдаланишга ўтиш – бу бизнинг молиявий ҳисоб-китобларни ўтказиш учун бугунимиз ва келажагимиз”, - деди Силуанов “Знание” (“Билим”) марафонида нутқ сўзлаётиб. Унинг сўзларидан РИА Новости иқтибос келтирган.
Унинг қўшимча қилишича, бошқа мамлакатларнинг Россиянинг бу тажрибасидан фойдаланиш ҳолатлари кўпаймоқда.
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