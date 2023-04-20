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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20230420/ukraina-natoga-peskov--34133996.html
Украинанинг НАТОга қўшилишига йўқ қўймаслик махсус операция мақсадларидан бири – Песков
Украинанинг НАТОга қўшилишига йўқ қўймаслик махсус операция мақсадларидан бири – Песков
Украинанинг Шимолий Атлантика алянсига қўшилишига йўл қўймаслик аввалгидек Россия махсус операциясининг мақсадларидан бири бўлиб қолмоқда. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
2023-04-20T17:49+0500
2023-04-20T17:49+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
украина
дмитрий песков
нато
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ТОШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Украинанинг Шимолий Атлантика алянсига қўшилишига йўл қўймаслик аввалгидек Россия махсус операциясининг мақсадларидан бири бўлиб қолмоқда. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.“Шубҳасиз, чунки акс ҳолда бу мамлакатимиз хавфсизлиги учун жиддий, сезиларли хавф туғдиради”, - деди Кремль вакили тегишли саволга жавоб бераётиб.
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украина нато дмитрий песков
украина нато дмитрий песков

Украинанинг НАТОга қўшилишига йўқ қўймаслик махсус операция мақсадларидан бири – Песков

17:49 20.04.2023
© Sputnik / Владимир Астапкович / Медиабанкка ўтишПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.04.2023
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Россия президенти матбуот котиби Украинанинг НАТОга қўшилиши мамлакат учун хавф туғдиришини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Украинанинг Шимолий Атлантика алянсига қўшилишига йўл қўймаслик аввалгидек Россия махсус операциясининг мақсадларидан бири бўлиб қолмоқда. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
“Шубҳасиз, чунки акс ҳолда бу мамлакатимиз хавфсизлиги учун жиддий, сезиларли хавф туғдиради”, - деди Кремль вакили тегишли саволга жавоб бераётиб.
Россия махсус операцияси

Россия 2022 йил 24 февраль куни Украинада махсус ҳарбий операция бошланганини эълон қилди. Россия президенти Владимир Путин бу операциянинг мақсади "саккиз йил давомида Киев режими томонидан таҳқирланган ва геноцидга учраган ДХР ва ЛХР фуқароларини ҳимоя қилиш" деб атаган.

Бунинг учун Украинани демилитаризация (ҳарбий инфратузилмаларини йўқ қилиш) ва денацификация (миллатчилик ғояларидан тозалаш) қилиш талаб этилади. Шунингдек, Қуролли Кучлар олдида Донбассни озод қилиш ва Россия хавфсизлигини кафолатлаш турибди.

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