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Ўзбекистондаги ҳайвонот боғида иккита ноёб ҳайвон туғилди — фото
Ўзбекистондаги ҳайвонот боғида иккита ноёб ҳайвон туғилди — фото
Термиз ҳайвонот боғида Африка ёлдор қўйи ва Бухоро тоғ қўйи болалади.
2023-04-20T13:20+0500
2023-04-20T13:20+0500
жамият
ўзбекистон
термиз
ҳайвонлар
ҳайвонот боғи
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ТОШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Ўзбекистонда жойлашган Термиз ҳайвонот боғида иккита ноёб ҳайвон туғилди. Бу ҳақда Табиат ресурслари вазирлиги хабар берди.Маълум қилинишича, боғда парвариш қилинаётган Африка ёлдор қўйи болалади. Африка ёлдор қўйи асосан Шимоли-шарқий Африкада учрайди. Ушбу ноёб ҳайвон жуфт туёқлилар туркумига мансуб бўлиб, ҳомиладорлик даври 150-160 кунни ташкил этади. 1-2 тагача болалайди. Умр кўриш давомийлиги 12-17 йилга тенг.Қўйларнинг бу тури оила бўлиб яшайди. Ўт-ўланлар, ўсимликлар билан озиқланади.Шунингдек, яна бир ноёб ҳайвон - Ўзбекистон Қизил китобига киритилган Бухоро тоғ қўйи ҳам болалади.Бу ноёб тур Ўзбекистон, Тожикистон, Туркманистон даштларида учрайди, ўтхўр ҳайвон ҳисобланади. Ҳомиладорлик даври 165 кун, умр кўриш давомийлиги 12-15 йилни ташкил этади.
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ўзбекистон термиз ҳайвонлар ҳайвонот боғи
ўзбекистон термиз ҳайвонлар ҳайвонот боғи

Ўзбекистондаги ҳайвонот боғида иккита ноёб ҳайвон туғилди — фото

13:20 20.04.2023
© пресс-служба министерства природных ресурсов УзбекистанаВ Термезском зоопарке родились редкие животные
В Термезском зоопарке родились редкие животные - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.04.2023
© пресс-служба министерства природных ресурсов Узбекистана
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Термиз ҳайвонот боғида Африка ёлдор қўйи ва Бухоро тоғ қўйи болалади.
ТОШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Ўзбекистонда жойлашган Термиз ҳайвонот боғида иккита ноёб ҳайвон туғилди. Бу ҳақда Табиат ресурслари вазирлиги хабар берди.
© пресс-служба министерства природных ресурсов УзбекистанаВ Термезском зоопарке родились редкие животные
В Термезском зоопарке родились редкие животные - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.04.2023
В Термезском зоопарке родились редкие животные
© пресс-служба министерства природных ресурсов Узбекистана
Маълум қилинишича, боғда парвариш қилинаётган Африка ёлдор қўйи болалади. Африка ёлдор қўйи асосан Шимоли-шарқий Африкада учрайди. Ушбу ноёб ҳайвон жуфт туёқлилар туркумига мансуб бўлиб, ҳомиладорлик даври 150-160 кунни ташкил этади. 1-2 тагача болалайди. Умр кўриш давомийлиги 12-17 йилга тенг.
Қўйларнинг бу тури оила бўлиб яшайди. Ўт-ўланлар, ўсимликлар билан озиқланади.
© пресс-служба министерства природных ресурсов УзбекистанаВ Термезском зоопарке родились редкие животные
В Термезском зоопарке родились редкие животные - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.04.2023
В Термезском зоопарке родились редкие животные
© пресс-служба министерства природных ресурсов Узбекистана
Шунингдек, яна бир ноёб ҳайвон - Ўзбекистон Қизил китобига киритилган Бухоро тоғ қўйи ҳам болалади.
Бу ноёб тур Ўзбекистон, Тожикистон, Туркманистон даштларида учрайди, ўтхўр ҳайвон ҳисобланади. Ҳомиладорлик даври 165 кун, умр кўриш давомийлиги 12-15 йилни ташкил этади.
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