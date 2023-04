https://sputniknews.uz/20230419/referendum-xorij-uchastka-34056318.html

Хориждаги ўзбекистонликлар референдумда қаерда овоз беришлари мумкин – манзиллар

Конституцияга ўзгартиришлар киритиш бўйича референдум участкалари 39 та давлатда очилади.

2023-04-19T16:29+0500

Ўзбекистон Республикаси Конституциясига ўзгартиришлар киритиш бўйича референдум 30 апрель куни бўлиб ўтади. Хориждаги Ўзбекистон фуқаролари учун референдум участкалари 39 та давлатда очилади. Хорижда овоз беришга оид сўнгги маълумотларни Telegram-каналимизда эълон қиламиз. Обуна бўлинг ва тезкор янгиликларни кузатиб боринг.Хориждаги Ўзбекистон фуқаролари мамлакатнинг чет давлатлардаги дипломатик ва бошқа ваколатхоналари ҳузурида тузилган 55 та референдум участкасида овоз беришлари мумкин.Sputnik чет давлатлардаги дипломатик ва бошқа ваколатхоналари ҳузурида тузилган референдум участкалари манзили ҳақида маълумот тайёрлади.АвстрияЎзбекистоннинг Вена шаҳридаги элчихонасиМанзил: Poetzleinsdorferstrasse 49, A-1180, Wienтел: 43-1 3153994, 3153995АфғонистонЎзбекистоннинг Кобул шаҳридаги элчихонасиМанзил: Karta-i-seh, Khaji Mulla Watt, Kabulтел: 93 202500431.Америка Қўшма ШтатлариЎзбекистоннинг Вашингтон шаҳридаги элчихонасиМанзил: 1746 Massachusetts Avenue, North West, Washington DC, 20036, USAтел: 1-202 8875300, 1-202 2518298.Ўзбекистоннинг Нью-Йорк шаҳридаги бош консулхонасиМанзил: 801, Second Ave, Floor 20, New York NY 10017 USAтел: (+1-212) 7547403.Бирлашган Араб АмирликлариЎзбекистоннинг Абу-Даби шаҳридаги элчихонасиМанзил: P.O. Box 111446, Zone East 38/1, Moroor Area, Plot#10/Villa 37, Abu Dhabiтел: (+9712) 4488215; 4488217;Дубай шаҳридаги бош консулхонаМанзил: P.O.Box:50478, Office building-13, Street №3, Umm Hurair First, Bur Dubai, Dubai UAEтел: (+9714) 3706060.БеларусьЎзбекистоннинг Минск шаҳридаги элчихонаси;Манзил: Минск, Покровская кўчаси, 24 уй;тел: (37517) 2357208.БельгияЎзбекистоннинг Брюссель шаҳридаги элчихонаси;Манзил: Avenue F.Roosevelt 99, 1050 Bruxelles, Belgique;тел: (+322) 6728844; 6612052; 6612042.Буюк БританияЎзбекистоннинг Лондон шаҳридаги элчихонаси;Манзил: 41, Holland Park, W11 3RP, London;тел: (+44) 2072297679, 8714681100.ВенгрияЎзбекистоннинг Будапешт шаҳридаги элчихонасиМанзил: Zugligeti ut 14, 1121 Budapestтел: +36304362636.ГерманияЎзбекистоннинг Берлин шаҳридаги элчихонасиМанзил: Perleberger Strasse 62, 10559 Berlin, Germanyтел: (+49-30) 39409855; +4930394024; 39409830.Франкфурт-майн шаҳридаги бош консулхонаМанзил: Eschenheimer Anlage 160316 Frankfurt am Mainтел: +49 900 1745076 +49 69 915011113.ИндонезияЎзбекистоннинг Жакарта шаҳридаги элчихонаси;Манзил: Jl. Aditiyawarman No 25, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia;тел: (+6221) 7200972, 7200950.ИсроилЎзбекистоннинг Исроил давлатидаги элчихонасиМанзил: 52413 Ramat Gan, Moshe Sharet st., 31 Tel Avivтел:(+972) 3-672-23-71.ИспанияЎзбекистоннинг Мадрид шаҳридаги элчихонаси;Манзил: Plaza de la Lealtad 3, entreplanta derecha, 28014 Madrid;Telefon: +34 91 3101639.ИталияЎзбекистоннинг Рим шаҳридаги элчихонаси;Манзил: Via Pompeo Magno 1, 00192 Roma;тел: +39-06 87860310.Жанубий КореяЎзбекистоннинг Сеул шаҳридаги элчихонасиМанзил: 27, Daesagwan-ro 11-gil, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Koreaтел: (+82-2) 5773660.Ўзбекистон Ташқи меҳнат миграцияси агентлигининг Кванджу шаҳридаги ваколатхонасиМанзил:Kuwait, Mishref, Block 1, Street 7, Villa No4.ҚирғизистонЎзбекистоннинг Бишкек шаҳридаги элчихонаси;Манзил: Бишкек, 720044, Чингиз Айтматов кўчаси, 177-уй;тел: (0312) 986296.ҚозоғистонЎзбекистоннинг Остона шаҳридаги элчихонасиМанзил: 010000, Остона, Карасаз кўчаси, 1 уйтел: +7-727 2917886, 2910644.Олмаота шаҳридаги бош консулхонаМанзил: 05000, Олмаота, Жарокова кўчаси 360-уй (Ал-Фаробий шоҳ кўчаси)тел: +7-727 3902616, +7-727 2992070.Ақтау шаҳридаги бош консулхонаМанзил: 130000, Ақтау шаҳри 30-микрорайон, 83/1-уйтел:+7-729-2777117.КувайтЎзбекистоннинг Ал-Кувайт шаҳридаги элчихонаси;Манзил: Kuwait, Mishref, Block 1, Street 9, Villa No22;тел: +965-2539-65-15.ЛатвияЎзбекистоннинг Рига шаҳридаги элчихонаси;Манзил: Elizabetes iela 11-11, Centra rajons, Rīga, LV-1010, Latvia;тел: (+371 67) 32-24-24, 32-23-06.МалайзияЎзбекистоннинг Куала-лумпур шаҳридаги элчихонаси;Манзил: No.7, Jalan 6, Ampang Utama, 68000 Ampang, Selangor, Malaysia;тел: (+603) 4253-4406.МисрЎзбекистоннинг Қоҳира шаҳридаги элчихонаси;Манзил: 18, Sad EL Aali Str., Dokki, Cairo, Egypt P.O.Box: 12311 Dokki;тел: (+202) 3336-1723.ОзарбайжонЎзбекистоннинг Боку шаҳридаги элчихонаси;Манзил: AZ 1021 Боку, Бадамдар кўчаси, 1-шоссе, 9-тор кўча, 427-уй;Tel.: (+994-12) 497-2549. 497-25-52.ПокистонЎзбекистоннинг Исломобод шаҳридаги элчихонаси;Манзил: House №40, Street Khayaban-e-Iqbal, Sector F-8/3, Islamabad, Pakistan;тел: (9251) 226-47-46 / 285-27-68.ПольшаЎзбекистоннинг Варшава шаҳридаги элчихонаси;Манзил: 02-804 Warsaw, Kraski str. – 21;Теl.: (+4822) 8946230 (2).РоссияЎзбекистоннинг Москва шаҳридаги элчихонасиМанзил: Москва, Погорельский переулок 12Call-центр: +7 499 2383620 +74992300032 +7 499 2300076.Санкт-Петербург шаҳридаги бош консулхонаМанзил: Санкт-Петербург шаҳри, 4-Красноармейская кўчаси, 4А уй.Ростов-Дон шаҳридаги бош консулхонаМанзил: Ростов-на-Дону шаҳри, Суворов кўчаси, 28 уй.Екатеринбург шаҳридаги бош консулхонаМанзил: Екатеринбург шаҳри, Карл Либкнехт кўчаси, 22-уй, 415-офис.Қозон шаҳридаги бош консулхонаМанзил: Татаристон Республикаси, Қозон шаҳри, Спартаковская кўчаси, 6-уй.Новосибирск шаҳридаги бош консулхонаМанзил: Ломоносов кўчаси, 55Б уй.Владивосток шаҳридаги бош консулхонаМанзил: Владивосток шаҳри, Верхнепортовая кўчаси, 46-уй.Саудия АрабистониЎзбекистоннинг Ар-Риёд шаҳридаги элчихонаси;Манзил: P.O. Box 94008 – Riyadh 11693 Riyadh, area Slaimania, Talha bin Al Barra str. Villa №17, Kingdom of Saudi Arabia;тел: (+966-11) 2635223.Жидда шаҳридаги бош консулхона;Манзил: Al-Naeem/4 District, Abu Al-Hajjaj Al-Mosali Street, Villa #7. P.O. Box 50036, Jeddah 23621, Saudi Arabia;Теl.: +966-12-607-72-50.СингапурЎзбекистоннинг Сингапур шаҳридаги элчихонаси;Манзил: 20 Kramat lane, United House 04-01, Singapore 228773;тел: (65) 6734 3942/43.ТаиландЎзбекистоннинг Бангкок шаҳридаги элчихонаси;Манзил: 83/4, Soi Vithayu 1, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan District, Bangkok 10330 Тhailand;тел: (+662) 675-39-95, (+662) 675-39-96.ТожикистонЎзбекистоннинг Душанбе шаҳридаги элчихонаси;Адрес: 734003, Душанбе, Санои кўчаси, 30 уй;тел: (+992-37) 224-75-39, 224-75-42, 228-99-03.ТуркманистонЎзбекистоннинг Ашхобод шаҳридаги элчихонаси;Манзил: Ашхобод, Гуругли кўчаси, 50 А уй;тел: (+993-12) 369062, 369055.ТуркияЎзбекистоннинг Анқара шаҳридаги элчихонаси;Адрес: 06550, Sancak Mah., 549 Sokak, № 3, Yıldız - Çankaya, Ankara;Тел: +90 (312) 4411746, 4413871/72.Истанбул шаҳридаги бош консулхона;Манзил: Levent Mah. Levent Cad. Lale Sk. 8 Beşiktaş-İstanbul;тел: 90-212 3232037.УкраинаЎзбекистоннинг Киев шаҳридаги элчихонаси;Манзил: 01901 Киев, Владимировская кўчаси-16;тел: (+38044) 5015000; 5014182; 5014183.ЎмонЎзбекистоннинг Маскат шаҳридаги элчихонаси;Манзил: Маскат, Шатти Қурм, 3048-кўчаси, 3900-вилла;тел: (+968) 24601360.ФранцияЎзбекистоннинг Париж шаҳридаги элчихонасиМанзил:22, Rue d’Aguesseau, 75008, Paris, Franceтел: (+331-53) 300353/55ХитойЎзбекистоннинг Пекин шаҳридаги элчихонаси;Манзил: No. 11 San Li Tun Bei Xiao Jie Beijing, China, 100600;тел: (8610) 65326305.Шанхай шаҳридаги бош консулхона;Манзил: 258, Wu Song Road, Hong Kou Qu, Yao Jiang Development Centre, room 801. Shanghai, China, 200080;тел: +86-21 63071896.Гуанчжоу шаҳридаги бош консулхонаМанзил: Guangzhou,Tianhe district, Linjiang Avenue 57, Code 16CD, 1609. Post code: 510623тел: +(86-20) 87595247ҲиндистонЎзбекистоннинг Деҳли шаҳридаги элчихонаси;Манзил: EP 40, Dr. Radhakrishnan Marg Chanakyapuri, New Delhi,-110021 India;тел: (+9111) 24670774; 24670775; 24105640.ШвейцарияЎзбекистоннинг Женева шаҳридаги доимий ваколатхонаси;Манзил:International Centre Cointrin (ICC), Bloc D (7e étage), Route de Pré-Bois 20, 1215 ,Genève 15, Suisseтел: +41 22 7994300.ШвецияЎзбекистоннинг Стокгольм шаҳридаги элчихонаси;Манзил: Hantverkargatan 26 112 21 Stockholm Sweden;тел: +46 8-50089130.ЭронЎзбекистоннинг Теҳрон шаҳридаги элчихонаси;Манзил: Теhran, Pasdaran Ave,. Buston St, Nastaran St.№ 21;тел: (+9821) 22832025.ЯпонияЎзбекистоннинг Токио шаҳридаги элчихонаси;Манзил: 108-0074, Tokyo, Minato-ku, Тakanawa, 2-1-52;тел: (+81-3) 3760-5625.

