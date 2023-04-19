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https://sputniknews.uz/20230419/ozbekistond-afgon-insonparvarlik-34084729.html
Ўзбекистондан Афғонистонга навбатдаги инсонпарварлик ёрдами етказилди — фото
Ўзбекистондан Афғонистонга навбатдаги инсонпарварлик ёрдами етказилди — фото
Афғон халқига 185 тоннадан ортиқ зарур озиқ-овқат маҳсулотлари ортилган навбатдаги инсонпарварлик юклари Ҳайратон шаҳрига етказилди.
2023-04-19T16:33+0500
2023-04-19T16:33+0500
жамият
ўзбекистон
афғонистон
инсонпарварлик ёрдами
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ТОШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Ўзбекистондан афғон халқига навбатдаги инсонпарварлик ёрдами етказилди. Бу ҳақда Сурхондарё вилояти ҳокимлиги хабар берди.Қайд этилишича, афғон халқига 185 тоннадан ортиқ зарур озиқ-овқат маҳсулотлари ортилган навбатдаги инсонпарварлик юклари карвони Ҳайратон чегара ўтказиш пункти орқали қўшни мамлакатнинг Балх вилояти шимолидаги Ҳайратон шаҳрига етказилди.Инсонпарварлик ёрдами таркиби:Шу муносабат билан Ҳайратон шаҳридаги Астрас компанияси ҳудудида Ўзбекистон президентининг Афғонистон бўйича махсус вакили Исматулла Иргашев, Сурхондарё вилояти ҳокимининг биринчи ўринбосари Анвар Орипов, Афғонистон Иқтисодиёт вазири Дилмуҳаммад Ҳаниф ва бошқа расмийлар иштирокида инсонпарварлик ёрдамини топшириш маросими бўлиб ўтди.Шунингдек, икки давлат расмийлари иштирокида ҳудудларнинг ўзаро савдо-иқтисодий ва гуманитар соҳадаги ҳамкорлигини ривожлантириш борасида музокаралар ўтказилди.Таъкидланишича, тадбирда иштирок этган афғонистонлик расмийлар Муборак Рамазон ойида кўрсатилаётган бу каби амалий ёрдам учун Ўзбекистон халқига ўз миннатдорчилигини билдирди.
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Ўзбекистондан Афғонистонга навбатдаги инсонпарварлик ёрдами етказилди — фото

16:33 19.04.2023
© Хокимият Сурхандарьинской областиУзбекистан направил Афганистану грузовиков с гумпомощью
Узбекистан направил Афганистану грузовиков с гумпомощью - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.04.2023
© Хокимият Сурхандарьинской области
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Афғон халқига 185 тоннадан ортиқ зарур озиқ-овқат маҳсулотлари ортилган навбатдаги инсонпарварлик юклари Ҳайратон шаҳрига етказилди.
ТОШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Ўзбекистондан афғон халқига навбатдаги инсонпарварлик ёрдами етказилди. Бу ҳақда Сурхондарё вилояти ҳокимлиги хабар берди.
Қайд этилишича, афғон халқига 185 тоннадан ортиқ зарур озиқ-овқат маҳсулотлари ортилган навбатдаги инсонпарварлик юклари карвони Ҳайратон чегара ўтказиш пункти орқали қўшни мамлакатнинг Балх вилояти шимолидаги Ҳайратон шаҳрига етказилди.
© Хокимият Сурхандарьинской областиУзбекистан направил Афганистану грузовиков с гумпомощью
Узбекистан направил Афганистану грузовиков с гумпомощью - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.04.2023
Узбекистан направил Афганистану грузовиков с гумпомощью
© Хокимият Сурхандарьинской области
Инсонпарварлик ёрдами таркиби:
48 тонна ун;
48 тонна буғдой;
15,7 тонна ўсимлик ёғи;
10 минг 20 дона консерваланган гўшт маҳсулотлари (тушёнка);
22 тонна макарон;
24 тонна шакар;
100 минг дона тез тайёрланадиган лапша (Hot lanch).
© Хокимият Сурхандарьинской областиУзбекистан направил Афганистану грузовиков с гумпомощью
Узбекистан направил Афганистану грузовиков с гумпомощью - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.04.2023
Узбекистан направил Афганистану грузовиков с гумпомощью
© Хокимият Сурхандарьинской области
Шу муносабат билан Ҳайратон шаҳридаги Астрас компанияси ҳудудида Ўзбекистон президентининг Афғонистон бўйича махсус вакили Исматулла Иргашев, Сурхондарё вилояти ҳокимининг биринчи ўринбосари Анвар Орипов, Афғонистон Иқтисодиёт вазири Дилмуҳаммад Ҳаниф ва бошқа расмийлар иштирокида инсонпарварлик ёрдамини топшириш маросими бўлиб ўтди.
© Хокимият Сурхандарьинской областиУзбекистан направил Афганистану грузовиков с гумпомощью
Узбекистан направил Афганистану грузовиков с гумпомощью - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.04.2023
Узбекистан направил Афганистану грузовиков с гумпомощью
© Хокимият Сурхандарьинской области
Шунингдек, икки давлат расмийлари иштирокида ҳудудларнинг ўзаро савдо-иқтисодий ва гуманитар соҳадаги ҳамкорлигини ривожлантириш борасида музокаралар ўтказилди.
© Хокимият Сурхандарьинской областиУзбекистан направил Афганистану грузовиков с гумпомощью
Узбекистан направил Афганистану грузовиков с гумпомощью - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.04.2023
Узбекистан направил Афганистану грузовиков с гумпомощью
© Хокимият Сурхандарьинской области
Таъкидланишича, тадбирда иштирок этган афғонистонлик расмийлар Муборак Рамазон ойида кўрсатилаётган бу каби амалий ёрдам учун Ўзбекистон халқига ўз миннатдорчилигини билдирди.
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