Москвадаги Ўзбекистон элчихонасида муддатидан олдин овоз бериш бошланди — видео
21:19 19.04.2023 (янгиланди: 21:47 19.04.2023)
© SputnikРеферендум 2023: Досточное голосование в посольстве Узбекистане в Москве
© Sputnik
Марказий Сайлов комиссияси қарорига муовфиқ, муддтидан олдин овоз бериш 26 апрелга қадар давом этади.
МОСКВА, 19 апр — Sputnik. Москвадаги Ўзбекистон элчихонасида муддатидан олдин овоз бериш бошланди. Sputnik мухбири элчиҳонада суратга олган видеолаҳани қуйида томоша қилиш мумкин.
Москвдаги Ўзбекистон элчихонаси биноси ичида ташкил этилган 30-референдум участкасида муддатидан олдин овоз берувчилар учун барча керакли ахборот, хуфия овоз бериш кабинкалари ҳамда овоз бериш қутиси ташкил этилган.
© SputnikРеферендум 2023: Досточное голосование в посольстве Узбекистане в Москве
Референдум 2023: Досточное голосование в посольстве Узбекистане в Москве
© Sputnik
Референдумнинг халқаро қонун нормаларига мувофиқ ўтишини ташкиллаштиришда, Ўзбекистон томони мурожаатномасига мувофиқ Россия Марказий Сайлов комиссияси вакиллари ёрдам бермоқда.
© SputnikРеферендум 2023: Досточное голосование в посольстве Узбекистане в Москве
Референдум 2023: Досточное голосование в посольстве Узбекистане в Москве
© Sputnik
Эслатиб ўтамиз, Марказий сайлов комиссия Ўзбекистон Республикаси Конституциявий қонуни бўйича референдумда муддатидан олдин овоз бериш муддатини 2023 йил 19 апрелдан 26 апрелга қадар белгилаган. Фуқаролар иш кунлари соат 9:00 дан соат 18:00 га қадар, дам олиш ва байрам кунлари соат 12:00 дан соат 16:00 га қадар референдум участкасига бориб, муддатидан олдин овоз бериши мумкин.
© SputnikРеферендум 2023: Досточное голосование в посольстве Узбекистане в Москве
Референдум 2023: Досточное голосование в посольстве Узбекистане в Москве
© Sputnik