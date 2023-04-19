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Референдум по проекту конституции инфографика заглушка - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.04.2023
Референдум — 2023
Ўзбекистонда Конституция ислоҳоти: Ўзбекистон Республикаси Конституциясига киритилаётган ўзгаришлар бўйича умумхалқ референдуми 2023 йил 30 апрель куни бўлиб ўтади. Унда фуқаролар 65% га янгиланган Конституцияни қабул қилиш ёки қилмаслик учун овоз беради.
https://sputniknews.uz/20230419/moskvadagi-ozbekiston-elchixonasida-muddatidan-oldin-ovoz-berish-boshlandi--video--34098047.html
Москвадаги Ўзбекистон элчихонасида муддатидан олдин овоз бериш бошланди — видео
Москвадаги Ўзбекистон элчихонасида муддатидан олдин овоз бериш бошланди — видео
Москвадаги Ўзбекистон элчихонасида Конституциявий қонун референдуми бўйича муддатидан олдин овоз бериш бошланди.
2023-04-19T21:19+0500
2023-04-19T21:47+0500
референдум — 2023
референдум
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муддатидан олдин
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МОСКВА, 19 апр — Sputnik. Москвадаги Ўзбекистон элчихонасида муддатидан олдин овоз бериш бошланди. Sputnik мухбири элчиҳонада суратга олган видеолаҳани қуйида томоша қилиш мумкин. Москвдаги Ўзбекистон элчихонаси биноси ичида ташкил этилган 30-референдум участкасида муддатидан олдин овоз берувчилар учун барча керакли ахборот, хуфия овоз бериш кабинкалари ҳамда овоз бериш қутиси ташкил этилган. Референдумнинг халқаро қонун нормаларига мувофиқ ўтишини ташкиллаштиришда, Ўзбекистон томони мурожаатномасига мувофиқ Россия Марказий Сайлов комиссияси вакиллари ёрдам бермоқда.Эслатиб ўтамиз, Марказий сайлов комиссия Ўзбекистон Республикаси Конституциявий қонуни бўйича референдумда муддатидан олдин овоз бериш муддатини 2023 йил 19 апрелдан 26 апрелга қадар белгилаган. Фуқаролар иш кунлари соат 9:00 дан соат 18:00 га қадар, дам олиш ва байрам кунлари соат 12:00 дан соат 16:00 га қадар референдум участкасига бориб, муддатидан олдин овоз бериши мумкин.
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референдум 2023 москва ўзбекистон элчихонаси муддатидан олдин овоз бериш
референдум 2023 москва ўзбекистон элчихонаси муддатидан олдин овоз бериш

Москвадаги Ўзбекистон элчихонасида муддатидан олдин овоз бериш бошланди — видео

21:19 19.04.2023 (янгиланди: 21:47 19.04.2023)
© SputnikРеферендум 2023: Досточное голосование в посольстве Узбекистане в Москве
Референдум 2023: Досточное голосование в посольстве Узбекистане в Москве - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.04.2023
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Марказий Сайлов комиссияси қарорига муовфиқ, муддтидан олдин овоз бериш 26 апрелга қадар давом этади.
МОСКВА, 19 апр — Sputnik. Москвадаги Ўзбекистон элчихонасида муддатидан олдин овоз бериш бошланди. Sputnik мухбири элчиҳонада суратга олган видеолаҳани қуйида томоша қилиш мумкин.
Москвдаги Ўзбекистон элчихонаси биноси ичида ташкил этилган 30-референдум участкасида муддатидан олдин овоз берувчилар учун барча керакли ахборот, хуфия овоз бериш кабинкалари ҳамда овоз бериш қутиси ташкил этилган.
© SputnikРеферендум 2023: Досточное голосование в посольстве Узбекистане в Москве
Референдум 2023: Досточное голосование в посольстве Узбекистане в Москве - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.04.2023
Референдум 2023: Досточное голосование в посольстве Узбекистане в Москве
© Sputnik
Референдумнинг халқаро қонун нормаларига мувофиқ ўтишини ташкиллаштиришда, Ўзбекистон томони мурожаатномасига мувофиқ Россия Марказий Сайлов комиссияси вакиллари ёрдам бермоқда.
© SputnikРеферендум 2023: Досточное голосование в посольстве Узбекистане в Москве
Референдум 2023: Досточное голосование в посольстве Узбекистане в Москве - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.04.2023
Референдум 2023: Досточное голосование в посольстве Узбекистане в Москве
© Sputnik
Эслатиб ўтамиз, Марказий сайлов комиссия Ўзбекистон Республикаси Конституциявий қонуни бўйича референдумда муддатидан олдин овоз бериш муддатини 2023 йил 19 апрелдан 26 апрелга қадар белгилаган. Фуқаролар иш кунлари соат 9:00 дан соат 18:00 га қадар, дам олиш ва байрам кунлари соат 12:00 дан соат 16:00 га қадар референдум участкасига бориб, муддатидан олдин овоз бериши мумкин.
© SputnikРеферендум 2023: Досточное голосование в посольстве Узбекистане в Москве
Референдум 2023: Досточное голосование в посольстве Узбекистане в Москве - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.04.2023
Референдум 2023: Досточное голосование в посольстве Узбекистане в Москве
© Sputnik
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