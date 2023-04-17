Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20230417/xalqaro-gullar-festivali-33994640.html
Наманган халқаро гуллар фестивалига тайёргарлик кўрмоқда – фото
Наманган халқаро гуллар фестивалига тайёргарлик кўрмоқда – фото
Шаҳар бўйлаб гуллар билан безатилган автомобиллар байрамона парадга чиқишади.
2023-04-17T16:51+0500
2023-04-17T16:51+0500
маданият
наманган
халқаро гуллар фестивали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/11/33984923_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d8ba1dd08781cba351d0c36e4f7fa15.jpg
ТОШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. 21 майдан 21 июнгача Наманган шаҳридаги Бобур маданият ва истироҳат боғида ҳамда Марказий Осиёдаги ягона “Афсоналар водийси”да “Гуллар фестивали-2023” бўлиб ўтади. Бу ҳақда Sputnik мухбири хабар бермоқда.Таъкидланишича, Наманган кўчалари ва боғлар бетакрор гуллар билан безатилади. Наманган шаҳрига 3,5 миллион маҳаллий ва хорижий сайёҳлар келиши режалаштирилган.Фестивалда ҳаваскор гулчилар ҳам иштирок этади, ландшафт дизайни мутахассислари томонидан ҳам санъат намуналари тақдим этилади.Дастурдан экибана ва гулдаста усталарининг йирик совринли танлови ўрин олган. Шунингдек, “Афсоналар водийси”да таниқли эстрада юлдузлари иштирокида шоу гала-концерт ўтказилади.Фестиваль кунлари автомобиллар гуллар билан безатилиб, Наманган шаҳрининг марказий кўчалари бўйлаб байрамона парад ташкил этилади. Автомобиллар Бобур боғига қадар 10 км масофани босиб ўтишади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/11/33984923_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2de3679f2ee7c56bfcd2800850ca720.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
наманган гуллар фестивали
наманган гуллар фестивали

Наманган халқаро гуллар фестивалига тайёргарлик кўрмоқда – фото

16:51 17.04.2023
© Flower Fest Namangan 2023С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия!
С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия! - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.04.2023
© Flower Fest Namangan 2023
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
Шаҳар бўйлаб гуллар билан безатилган автомобиллар байрамона парадга чиқишади.
ТОШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. 21 майдан 21 июнгача Наманган шаҳридаги Бобур маданият ва истироҳат боғида ҳамда Марказий Осиёдаги ягона “Афсоналар водийси”да “Гуллар фестивали-2023” бўлиб ўтади. Бу ҳақда Sputnik мухбири хабар бермоқда.
© Flower Fest Namangan 2023С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия!
С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия! - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.04.2023
С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия!
© Flower Fest Namangan 2023
© Flower Fest Namangan 2023С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия!
С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия! - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.04.2023
С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия!
© Flower Fest Namangan 2023

“Мазкур фестиваль Наманган шаҳрида гулларнинг янги навларини яратиш, уларни клонлаш ва турларни кўпайтириш бўйича ўз лабораториясига эга Гулчилар ассоциацияси томонидан ташкил этилмоқда. Ҳозирда фестивалга қадар гулчилар 1000 дан ортиқ бир йиллик, кўп йиллик ва бошқа турдаги хилма-хил гулларни парвариш қилишмоқда, фестиваль 62-маротаба ташкил этиляпти”, - деди Наманган вилояти Маданият ва туризм бошқармаси матбуот котиби Ҳамдамжон Мамадалиев.

© Flower Fest Namangan 2023С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия!
С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия! - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.04.2023
С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия!
© Flower Fest Namangan 2023
Таъкидланишича, Наманган кўчалари ва боғлар бетакрор гуллар билан безатилади. Наманган шаҳрига 3,5 миллион маҳаллий ва хорижий сайёҳлар келиши режалаштирилган.
© Flower Fest Namangan 2023С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия!
С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия! - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.04.2023
С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия!
© Flower Fest Namangan 2023
© Flower Fest Namangan 2023С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия!
С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия! - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.04.2023
С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия!
© Flower Fest Namangan 2023
Фестивалда ҳаваскор гулчилар ҳам иштирок этади, ландшафт дизайни мутахассислари томонидан ҳам санъат намуналари тақдим этилади.
© Flower Fest Namangan 2023С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия!
С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия! - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.04.2023
С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия!
© Flower Fest Namangan 2023
Дастурдан экибана ва гулдаста усталарининг йирик совринли танлови ўрин олган. Шунингдек, “Афсоналар водийси”да таниқли эстрада юлдузлари иштирокида шоу гала-концерт ўтказилади.
© Flower Fest Namangan 2023С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия!
С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия! - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.04.2023
С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия!
© Flower Fest Namangan 2023

“Тадбир кунлари модалар ҳафталиги (Fashion Week), фольклор гуруҳларининг чиқишлари, лазер, дрон, иллюзия ва талант шоулар, ҳунармандларнинг миллий кўргазмалари, халқаро этноспорт турнирлари, назм, наво ва аския кечалари бўлиб ўтади”, - деди Мамадалиев.

© Flower Fest Namangan 2023С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия!
С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия! - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.04.2023
С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия!
© Flower Fest Namangan 2023
Фестиваль кунлари автомобиллар гуллар билан безатилиб, Наманган шаҳрининг марказий кўчалари бўйлаб байрамона парад ташкил этилади. Автомобиллар Бобур боғига қадар 10 км масофани босиб ўтишади.
© Flower Fest Namangan 2023С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия!
С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия! - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.04.2023
С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия!
© Flower Fest Namangan 2023
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0