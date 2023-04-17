Наманган халқаро гуллар фестивалига тайёргарлик кўрмоқда – фото
© Flower Fest Namangan 2023С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия!
Шаҳар бўйлаб гуллар билан безатилган автомобиллар байрамона парадга чиқишади.
ТОШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. 21 майдан 21 июнгача Наманган шаҳридаги Бобур маданият ва истироҳат боғида ҳамда Марказий Осиёдаги ягона “Афсоналар водийси”да “Гуллар фестивали-2023” бўлиб ўтади. Бу ҳақда Sputnik мухбири хабар бермоқда.
© Flower Fest Namangan 2023С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия!
С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия!
© Flower Fest Namangan 2023С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия!
С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия!
“Мазкур фестиваль Наманган шаҳрида гулларнинг янги навларини яратиш, уларни клонлаш ва турларни кўпайтириш бўйича ўз лабораториясига эга Гулчилар ассоциацияси томонидан ташкил этилмоқда. Ҳозирда фестивалга қадар гулчилар 1000 дан ортиқ бир йиллик, кўп йиллик ва бошқа турдаги хилма-хил гулларни парвариш қилишмоқда, фестиваль 62-маротаба ташкил этиляпти”, - деди Наманган вилояти Маданият ва туризм бошқармаси матбуот котиби Ҳамдамжон Мамадалиев.
© Flower Fest Namangan 2023С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия!
С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия!
Таъкидланишича, Наманган кўчалари ва боғлар бетакрор гуллар билан безатилади. Наманган шаҳрига 3,5 миллион маҳаллий ва хорижий сайёҳлар келиши режалаштирилган.
© Flower Fest Namangan 2023С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия!
С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия!
© Flower Fest Namangan 2023С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия!
С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия!
Фестивалда ҳаваскор гулчилар ҳам иштирок этади, ландшафт дизайни мутахассислари томонидан ҳам санъат намуналари тақдим этилади.
© Flower Fest Namangan 2023С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия!
С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия!
Дастурдан экибана ва гулдаста усталарининг йирик совринли танлови ўрин олган. Шунингдек, “Афсоналар водийси”да таниқли эстрада юлдузлари иштирокида шоу гала-концерт ўтказилади.
© Flower Fest Namangan 2023С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия!
С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия!
“Тадбир кунлари модалар ҳафталиги (Fashion Week), фольклор гуруҳларининг чиқишлари, лазер, дрон, иллюзия ва талант шоулар, ҳунармандларнинг миллий кўргазмалари, халқаро этноспорт турнирлари, назм, наво ва аския кечалари бўлиб ўтади”, - деди Мамадалиев.
© Flower Fest Namangan 2023С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия!
С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия!
Фестиваль кунлари автомобиллар гуллар билан безатилиб, Наманган шаҳрининг марказий кўчалари бўйлаб байрамона парад ташкил этилади. Автомобиллар Бобур боғига қадар 10 км масофани босиб ўтишади.
© Flower Fest Namangan 2023С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия!
С 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов: Праздник красоты природы и культурного разнообразия!