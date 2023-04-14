https://sputniknews.uz/20230414/ozbekiston-rossiya-33949432.html

Ўзбекистонда 3 ойда энг кўп Россия капитали иштирокида янги корхоналар ташкил этилди

Ўзбекистонда 3 ойда энг кўп Россия капитали иштирокида янги корхоналар ташкил этилди

2023 йилнинг январь-март ойларида республикада Россия капитали иштирокида 243 та янги корхона очилган. 14.04.2023, Sputnik Ўзбекистон

2023-04-14T18:40+0500

2023-04-14T18:40+0500

2023-04-14T18:40+0500

иқтисод

ўзбекистон - россия

корхона

статистика агентлиги

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ТОШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. 2023 йилнинг январь-март ойларида Ўзбекистонда хорижий капитал иштирокида янги ташкил этилган корхоналар сони бўйича Россия етакчилик қилмоқда.Мамлакат Статистика агентлиги маълумотларига кўра, шу давр мобайнида Россия капитали иштирокида 243 та корхона ташкил этилган. Кейинги ўринларда Хитой - 118 та, Туркия - 67 та ва Қозоғистон – 57 та.Хорижий капитал иштирокида янги ташкил этилган корхоналар бўйича қолган давлатлар улуши:

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иқтисод, ўзбекистон - россия, корхона, статистика агентлиги