https://sputniknews.uz/20230414/ozbekiston-rossiya-33949432.html
Ўзбекистонда 3 ойда энг кўп Россия капитали иштирокида янги корхоналар ташкил этилди
Ўзбекистонда 3 ойда энг кўп Россия капитали иштирокида янги корхоналар ташкил этилди
2023 йилнинг январь-март ойларида республикада Россия капитали иштирокида 243 та янги корхона очилган. 14.04.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-04-14T18:40+0500
2023-04-14T18:40+0500
2023-04-14T18:40+0500
иқтисод
ўзбекистон - россия
корхона
статистика агентлиги
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ТОШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. 2023 йилнинг январь-март ойларида Ўзбекистонда хорижий капитал иштирокида янги ташкил этилган корхоналар сони бўйича Россия етакчилик қилмоқда.Мамлакат Статистика агентлиги маълумотларига кўра, шу давр мобайнида Россия капитали иштирокида 243 та корхона ташкил этилган. Кейинги ўринларда Хитой - 118 та, Туркия - 67 та ва Қозоғистон – 57 та.Хорижий капитал иштирокида янги ташкил этилган корхоналар бўйича қолган давлатлар улуши:
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
иқтисод, ўзбекистон - россия, корхона, статистика агентлиги
иқтисод, ўзбекистон - россия, корхона, статистика агентлиги
Ўзбекистонда 3 ойда энг кўп Россия капитали иштирокида янги корхоналар ташкил этилди
2023 йилнинг январь-март ойларида республикада Россия капитали иштирокида 243 та янги корхона очилган.
ТОШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. 2023 йилнинг январь-март ойларида Ўзбекистонда хорижий капитал иштирокида янги ташкил этилган корхоналар сони бўйича Россия етакчилик қилмоқда.
Мамлакат Статистика агентлиги маълумотларига
кўра, шу давр мобайнида Россия капитали иштирокида 243 та корхона ташкил этилган. Кейинги ўринларда Хитой - 118 та, Туркия - 67 та ва Қозоғистон – 57 та.
Хорижий капитал иштирокида янги ташкил этилган корхоналар бўйича қолган давлатлар улуши: