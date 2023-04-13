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"Роскосмос" мобиль телефон орқали ишлайдиган спутник алоқа технологиясини ишлаб чиқмоқда
"Роскосмос" мобиль телефон орқали ишлайдиган спутник алоқа технологиясини ишлаб чиқмоқда
Россия сунъий йўлдошни мобиль телефон билан тўғридан-тўғри алоқа қилиш технологиясини яратади. 13.04.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-04-13T19:39+0500
2023-04-13T19:47+0500
дунёда
россия
телефон
космос
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ТОШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. “Роскосмос” абонент ускунасидан фойдаланмасдан оддий мобиль телефонга қўнғироқ қилиш имконини берувчи сунъий йўлдош алоқа технологиясини ишлаб чиқмоқчи. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.“Роскосмос”нинг илғор дастурлар ва фан бўйича ижрочи директори Александр Блошенконинг сўзларига кўра, бу йилдан бошлаб “Беркут-С” сунъий йўлдош тизимини яна бир эшелон билан тўлдириш бўйича ишлар олиб борилмоқда.Унинг сўзларига кўра, ҳозирда дунёдаги бундай технологиялар кичик ҳажмдаги маълумотларни - қўпол қилиб айтганда, фақат СМС хабарларни узатиш имконини беради.Қўшимча қилинишича, бундай гуруҳга "бир ёки иккита эмас", балки юзлаб ускуна киради. Улар тахминан икки минг километр баландликдаги орбитага олиб чиқарилади.
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дунёда, россия, телефон, космос
дунёда, россия, телефон, космос

"Роскосмос" мобиль телефон орқали ишлайдиган спутник алоқа технологиясини ишлаб чиқмоқда

19:39 13.04.2023 (янгиланди: 19:47 13.04.2023)
© dreamstime.com/1971yesКосмический корабль на фоне планеты Земля.
Космический корабль на фоне планеты Земля. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.04.2023
© dreamstime.com/1971yes
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Россия сунъий йўлдошни мобиль телефон билан тўғридан-тўғри алоқа қилиш технологиясини яратади.
ТОШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. “Роскосмос” абонент ускунасидан фойдаланмасдан оддий мобиль телефонга қўнғироқ қилиш имконини берувчи сунъий йўлдош алоқа технологиясини ишлаб чиқмоқчи. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.
“Роскосмос”нинг илғор дастурлар ва фан бўйича ижрочи директори Александр Блошенконинг сўзларига кўра, бу йилдан бошлаб “Беркут-С” сунъий йўлдош тизимини яна бир эшелон билан тўлдириш бўйича ишлар олиб борилмоқда.

“Бугунги кунда дунёда сунъий йўлдошлардан мобиль телефонга тўғридан-тўғри уланиш ва алоҳида абонент ускуналарисиз тўғридан-тўғри алоқа каналини таъминлашга ҳаракат қилаётган кўплаб ташаббуслар мавжуд. Бу йил биз бундай гуруҳнинг ташқи кўринишини тизимли лойиҳалаш устида иш бошламоқдамиз", - деди у.

Унинг сўзларига кўра, ҳозирда дунёдаги бундай технологиялар кичик ҳажмдаги маълумотларни - қўпол қилиб айтганда, фақат СМС хабарларни узатиш имконини беради.
Қўшимча қилинишича, бундай гуруҳга "бир ёки иккита эмас", балки юзлаб ускуна киради. Улар тахминан икки минг километр баландликдаги орбитага олиб чиқарилади.
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