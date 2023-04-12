Президент беш мамлакат элчиларидан ишонч ёрлиқларини қабул қилмоқда
© Шерзод АсадовШавкат Мирзиёев принимает верительные грамоты у вновь назначенных послов Японии, Катара, Пакистана, Словакии и Палестины
© Шерзод Асадов
Қайд этилишича, бугун Ўзбекистон президенти Хитой ва Туркия делегацияларини қабул қилади.
ТОШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Айни пайтда Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Япония, Қатар, Покистон, Словакия ва Фаластиннинг янги тайинланган элчиларидан ишонч ёрлиқларини қабул қилмоқда. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот котиби Шерзод Асадов маълум қилди.
© Шерзод АсадовШавкат Мирзиёев принимает верительные грамоты у вновь назначенных послов Японии, Катара, Пакистана, Словакии и Палестины
Шавкат Мирзиёев принимает верительные грамоты у вновь назначенных послов Японии, Катара, Пакистана, Словакии и Палестины
© Шерзод Асадов
“Президентнинг бугунги иш режаси халқаро тадбирларга бой”, - деб ёзади Асадов.
Жорий йилда Қатар ҳукумати Тошкентда ўз элчихонасини очгани таъкидланган.
© Шерзод АсадовШавкат Мирзиёев принимает верительные грамоты у вновь назначенных послов Японии, Катара, Пакистана, Словакии и Палестины
Шавкат Мирзиёев принимает верительные грамоты у вновь назначенных послов Японии, Катара, Пакистана, Словакии и Палестины
© Шерзод Асадов
Қайд этилишича, бугун Ўзбекистон президенти Хитой ва Туркия делегацияларини қабул қилади.