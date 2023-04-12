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https://sputniknews.uz/20230412/prezident-besh-mamlakat-elchilaridan-ishonch-yorliqlarini-qabul-qilmoqda-33812050.html
Президент беш мамлакат элчиларидан ишонч ёрлиқларини қабул қилмоқда
Президент беш мамлакат элчиларидан ишонч ёрлиқларини қабул қилмоқда
Қайд этилишича, бугун Ўзбекистон президенти Хитой ва Туркия делегацияларини қабул қилади.
2023-04-12T11:31+0500
2023-04-12T11:31+0500
сиёсат
шавкат мирзиёев
президент
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ТОШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Айни пайтда Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Япония, Қатар, Покистон, Словакия ва Фаластиннинг янги тайинланган элчиларидан ишонч ёрлиқларини қабул қилмоқда. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот котиби Шерзод Асадов маълум қилди.Жорий йилда Қатар ҳукумати Тошкентда ўз элчихонасини очгани таъкидланган.Қайд этилишича, бугун Ўзбекистон президенти Хитой ва Туркия делегацияларини қабул қилади.
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шавкат мирзиёев
шавкат мирзиёев

Президент беш мамлакат элчиларидан ишонч ёрлиқларини қабул қилмоқда

11:31 12.04.2023
© Шерзод АсадовШавкат Мирзиёев принимает верительные грамоты у вновь назначенных послов Японии, Катара, Пакистана, Словакии и Палестины
Шавкат Мирзиёев принимает верительные грамоты у вновь назначенных послов Японии, Катара, Пакистана, Словакии и Палестины - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.04.2023
© Шерзод Асадов
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НовостиTelegram
Қайд этилишича, бугун Ўзбекистон президенти Хитой ва Туркия делегацияларини қабул қилади.
ТОШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Айни пайтда Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Япония, Қатар, Покистон, Словакия ва Фаластиннинг янги тайинланган элчиларидан ишонч ёрлиқларини қабул қилмоқда. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот котиби Шерзод Асадов маълум қилди.
© Шерзод АсадовШавкат Мирзиёев принимает верительные грамоты у вновь назначенных послов Японии, Катара, Пакистана, Словакии и Палестины
Шавкат Мирзиёев принимает верительные грамоты у вновь назначенных послов Японии, Катара, Пакистана, Словакии и Палестины - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.04.2023
Шавкат Мирзиёев принимает верительные грамоты у вновь назначенных послов Японии, Катара, Пакистана, Словакии и Палестины
© Шерзод Асадов
“Президентнинг бугунги иш режаси халқаро тадбирларга бой”, - деб ёзади Асадов.
Жорий йилда Қатар ҳукумати Тошкентда ўз элчихонасини очгани таъкидланган.
© Шерзод АсадовШавкат Мирзиёев принимает верительные грамоты у вновь назначенных послов Японии, Катара, Пакистана, Словакии и Палестины
Шавкат Мирзиёев принимает верительные грамоты у вновь назначенных послов Японии, Катара, Пакистана, Словакии и Палестины - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.04.2023
Шавкат Мирзиёев принимает верительные грамоты у вновь назначенных послов Японии, Катара, Пакистана, Словакии и Палестины
© Шерзод Асадов
Қайд этилишича, бугун Ўзбекистон президенти Хитой ва Туркия делегацияларини қабул қилади.
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