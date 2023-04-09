https://sputniknews.uz/20230409/ostonada-otkazilayotgan-osiyo-chempionatida-sharibjonov-final-yollanmasini-qolga-kiritdi-33726771.html
Остонада ўтказилаётган Осиё чемпионатида Шарибжонов финал йўлланмасини қўлга киритди
Остонада ўтказилаётган Осиё чемпионатида Шарибжонов финал йўлланмасини қўлга киритди
Шунингдек, яна 3 нафар ўзбекистонлик спортчи бронза медали учун баҳс олиб боради.
2023-04-09T18:35+0500
2023-04-09T18:35+0500
2023-04-09T18:35+0500
спорт
қозоғистон
чемпионат
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ТОШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Қозоғистонда бошланган спорт курашлари бўйича Осиё чемпионатининг биринчи кунида медаллар учун гиламга чиқадиган полвонлар номи маълум бўлди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.Юнон-рум кураши бўйича ўтаётган баҳсларда Шермуҳаммад Шарибжонов (-63 кг) финал йўлланмасини қўлга киритди. Шунингдек, яна 3 нафар ўзбекистонлик спортчи бронза медали учун баҳс олиб боради. Жуфтликлар:Финал:Бронза медали учун:
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қозоғистон чемпионат
Остонада ўтказилаётган Осиё чемпионатида Шарибжонов финал йўлланмасини қўлга киритди
Шунингдек, яна 3 нафар ўзбекистонлик спортчи бронза медали учун баҳс олиб боради.
ТОШКЕНТ, 9 апр — Sputnik.
Қозоғистонда бошланган спорт курашлари бўйича Осиё чемпионатининг биринчи кунида медаллар учун гиламга чиқадиган полвонлар номи маълум бўлди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
Юнон-рум кураши бўйича ўтаётган баҳсларда Шермуҳаммад Шарибжонов (-63 кг) финал йўлланмасини қўлга киритди. Шунингдек, яна 3 нафар ўзбекистонлик спортчи бронза медали учун баҳс олиб боради. Жуфтликлар:
-63 кг: Шермуҳаммад Шарибжонов (Ўзбекистон) - Иман Ҳоссейн Муҳаммади (Эрон).
-55 кг: Ихтиёр Ботиров (Ўзбекистон) - Тайга Ониши (Япония);
-87 кг: Жалгасбай Бердимуратов (Ўзбекистон) - Атабек Азисбеков (Қирғизистон);
-130 кг: Темурбек Насимов (Ўзбекистон) - Роман Ким (Қирғизистон).