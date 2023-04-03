https://sputniknews.uz/20230403/erdogan-33468372.html
Эрдоған унинг эшиклари АҚШнинг Туркиядаги элчиси учун ёпиқлигини айтди
Эрдоған унинг эшиклари АҚШнинг Туркиядаги элчиси учун ёпиқлигини айтди
Бунга дипломатнинг асосий мухолифат Республика халқ партиясидан президентликка номзод Кемал Қиличдарўғли билан учрашгани сабаб бўлган.
2023-04-03T12:32+0500
2023-04-03T12:32+0500
2023-04-03T12:32+0500
дунёда
режеп таййип эрдоған
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ТОШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Туркия президенти Режеп Таййип Эрдоған энди унинг эшиклари АҚШнинг Анқарадаги элчиси Жефф Флейк учун ёпиқлигини маълум қилди. Бунга дипломатнинг асосий мухолифат Республика халқ партиясидан президентликка номзод Кемал Қиличдарўғли билан учрашгани сабаб бўлган.Туркиядаги президент ва парламент сайловлари 14 май куни бўлиб ўтиши кутилмоқда. Унда амалдаги президент Эрдоғанга мухолифат партияларнинг ягона номзоди Қиличдарўғли асосий рақиб бўлади. Туркиядаги аввалги президент сайлови 2018 йил 24 июнда бўлиб ўтганди. Сайловчиларнинг 52,6 фоиз овози олган Эрдоған унда ғолиб бўлганди.
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эрдоған эшиклар ақшнинг туркиядаги элчиси кемал қиличдарўғли туркияда президент сайлови 2023
эрдоған эшиклар ақшнинг туркиядаги элчиси кемал қиличдарўғли туркияда президент сайлови 2023
Эрдоған унинг эшиклари АҚШнинг Туркиядаги элчиси учун ёпиқлигини айтди
АҚШ элчисининг мухолифат номзоди билан учрашгани Эрдоғанни ғазаблантирган.
ТОШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Туркия президенти Режеп Таййип Эрдоған энди унинг эшиклари АҚШнинг Анқарадаги элчиси Жефф Флейк учун ёпиқлигини маълум қилди. Бунга дипломатнинг асосий мухолифат Республика халқ партиясидан президентликка номзод Кемал Қиличдарўғли билан учрашгани сабаб бўлган.
"Байденнинг (АҚШ президенти Жо Байден) элчиси бу ерда нима қиляпти? Бориб Кемал бейни зиёрат қилмоқда. Уят, озроқ каллангни ишлат. Сен элчисан. Сенинг бу ердаги суҳбатдошинг — президент. Бундан кейин қай юз билан президент билан учрашишни сўрайсан? Бизнинг эшикларимиз у учун ёпилди, энди у кира олмайди. Нега? Ҳаддини билсин”, - дея Эрдоған сўзларини келтирган “Star” газетаси.
Туркиядаги президент ва парламент сайловлари 14 май куни бўлиб ўтиши кутилмоқда. Унда амалдаги президент Эрдоғанга мухолифат партияларнинг ягона номзоди Қиличдарўғли асосий рақиб бўлади. Туркиядаги аввалги президент сайлови 2018 йил 24 июнда бўлиб ўтганди. Сайловчиларнинг 52,6 фоиз овози олган Эрдоған унда ғолиб бўлганди.