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https://sputniknews.uz/20230402/ozbekiston-ikki-oyda-22-mln-dollarlik-xurmo-import-qildi-33445303.html
Ўзбекистон икки ойда 2,2 млн. долларлик хурмо импорт қилди
Ўзбекистон икки ойда 2,2 млн. долларлик хурмо импорт қилди
Хурмо импорти ҳажми ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 1,5 минг тоннага ошган.
2023-04-02T10:30+0500
2023-04-02T10:30+0500
иқтисод
хурмо
импорт
ўзбекистон
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ТОШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Жорий йилнинг январь-февраль ойларида Ўзбекистонга 5 та давлатдан қиймати 2,2 млн. АҚШ долларига тенг бўлган 2,8 минг тонна хурмо импорт қилинган. Бу ҳақда Статистика агентлиги маълумотлари дарак бермоқда.2023 йилнинг дастлабки икки ойида Ўзбекистон энг кўп хурмони Эрондан (2,6 минг тонна) импорт қилган. Шу даврда Саудия Арабистонидан21 тонна хурмо импорт қилган.
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хурмо импорт
хурмо импорт

Ўзбекистон икки ойда 2,2 млн. долларлик хурмо импорт қилди

10:30 02.04.2023
© Pixabay/EnonovyjФиники
Финики - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.04.2023
© Pixabay/Enonovyj
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НовостиTelegram
Хурмо импорти ҳажми ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 1,5 минг тоннага ошган.
ТОШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Жорий йилнинг январь-февраль ойларида Ўзбекистонга 5 та давлатдан қиймати 2,2 млн. АҚШ долларига тенг бўлган 2,8 минг тонна хурмо импорт қилинган. Бу ҳақда Статистика агентлиги маълумотлари дарак бермоқда.
Хурмо импорти ҳажми ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 1,5 минг тоннага ошган.
2023 йилнинг дастлабки икки ойида Ўзбекистон энг кўп хурмони Эрондан (2,6 минг тонна) импорт қилган. Шу даврда Саудия Арабистонидан21 тонна хурмо импорт қилган.
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