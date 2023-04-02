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https://sputniknews.uz/20230402/eron-kompaniyasi-ozbekistonda-choy-ishlab-chiqaradi-33446504.html
Эрон компанияси Ўзбекистонда чой ишлаб чиқаради
Эрон компанияси Ўзбекистонда чой ишлаб чиқаради
Hasti Aryan Taamin чой, гуруч, шакар ва зираворлар ишлаб чиқариш билан шуғулланади.
2023-04-02T12:45+0500
2023-04-02T12:45+0500
иқтисод
эрон
компания
чой
ўзбекистон
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ТОШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. 31 март куни Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири ўринбосари Ойбек Хамраев Эроннинг Hasti Aryan Taamin компанияси директори Насер Ансорий билан учрашди. Бу ҳақда “Дуне” АА хабар бермоқда.Томонлар Эрон компаниясининг Ўзбекистонда чой ишлаб чиқариш бўйича сармоявий лойиҳасини муҳокама қилдилар. Улар тайёр маҳсулотларни Ўзбекистон ва ташқи бозорларда сотишни режалаштирмоқда.Hasti Aryan Taamin чой, гуруч, шакар ва зираворлар ишлаб чиқариш билан шуғулланади. 2021 йилдан буён унинг чойи Ўзбекистонда “Famila Tea” савдо белгиси остида сотилмоқда.
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эрон ўзбекистон чой
эрон ўзбекистон чой

Эрон компанияси Ўзбекистонда чой ишлаб чиқаради

12:45 02.04.2023
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Hasti Aryan Taamin чой, гуруч, шакар ва зираворлар ишлаб чиқариш билан шуғулланади.
ТОШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. 31 март куни Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири ўринбосари Ойбек Хамраев Эроннинг Hasti Aryan Taamin компанияси директори Насер Ансорий билан учрашди. Бу ҳақда “Дуне” АА хабар бермоқда.
Томонлар Эрон компаниясининг Ўзбекистонда чой ишлаб чиқариш бўйича сармоявий лойиҳасини муҳокама қилдилар. Улар тайёр маҳсулотларни Ўзбекистон ва ташқи бозорларда сотишни режалаштирмоқда.
Суҳбат чоғида томонлар ҳужжатларни расмийлаштириш, лаборатория жиҳозларини ташкил этиш, жиҳозлар етказиб бериш ва бўлажак маҳсулотларни экспорт қилиш бўйича келишиб олдилар.
Hasti Aryan Taamin чой, гуруч, шакар ва зираворлар ишлаб чиқариш билан шуғулланади. 2021 йилдан буён унинг чойи Ўзбекистонда “Famila Tea” савдо белгиси остида сотилмоқда.
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