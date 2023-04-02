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https://sputniknews.uz/20230402/buxoro-toshkent-buxoro-yonalishida-qatnash-uchun-yangi-avtobuslar-olib-kelindi-33447328.html
“Бухоро-Тошкент-Бухоро” йўналишида қатнаш учун янги автобуслар олиб келинди
“Бухоро-Тошкент-Бухоро” йўналишида қатнаш учун янги автобуслар олиб келинди
Натижада “Бухоро-Тошкент-Бухоро” йўналишида кунига қўшимча 550 та йўловчини ташиш имконияти яратилади.
2023-04-02T15:30+0500
2023-04-02T15:30+0500
жамият
бухоро
тошкент
автобус
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ТОШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. “Бухоро-Тошкент-Бухоро” йўналишида қатнаш учун янги автобуслар олиб келинди. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги ахборот хизмати хабар берди.Таъкидланишича, “All Comfort” МЧЖ томонидан Хитойда ишлаб чиқарилган YUTONG русумли 10 та янги автобуслар олиб келинган.Натижада “Бухоро-Тошкент-Бухоро” йўналишида кунига қўшимча 550 та йўловчини ташиш имконияти яратилади.
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бухоро тошкент автобус
бухоро тошкент автобус

“Бухоро-Тошкент-Бухоро” йўналишида қатнаш учун янги автобуслар олиб келинди

15:30 02.04.2023
© Транспорт вазирлиги“Бухоро-Тошкент-Бухоро” йўналишида қатнаш учун янги автобуслар олиб келинди
“Бухоро-Тошкент-Бухоро” йўналишида қатнаш учун янги автобуслар олиб келинди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.04.2023
© Транспорт вазирлиги
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Натижада “Бухоро-Тошкент-Бухоро” йўналишида кунига қўшимча 550 та йўловчини ташиш имконияти яратилади.
ТОШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. “Бухоро-Тошкент-Бухоро” йўналишида қатнаш учун янги автобуслар олиб келинди. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги ахборот хизмати хабар берди.
Таъкидланишича, “All Comfort” МЧЖ томонидан Хитойда ишлаб чиқарилган YUTONG русумли 10 та янги автобуслар олиб келинган.
“Мазкур автобуслардан самарали фойдаланишни ташкил этиш мақсадида 701-сонли “Бухоро-Тошкент-Бухоро” йўналишида хизмат кўрсатиш учун бириктирилиши режалаштирилган”, - дейилади хабарда.
Натижада “Бухоро-Тошкент-Бухоро” йўналишида кунига қўшимча 550 та йўловчини ташиш имконияти яратилади.
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