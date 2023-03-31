https://sputniknews.uz/20230331/putin-rossiyaning-yangi-tashqi-siyosat-kontseptsiyasini-tasdiqladi-33423652.html
Путин Россиянинг янги ташқи сиёсат концепциясини тасдиқлади
Путин Россиянинг янги ташқи сиёсат концепциясини тасдиқлади
Владимир Путин Россия ташқи сиёсатининг янгиланган концепциясини тасдиқлади. Унда КХШТ, ШҲТ, ЕОИИ, МДҲ ролини ошишришга эътибор берилган.
2023-03-31T19:18+0500
2023-03-31T19:18+0500
2023-03-31T19:24+0500
россия
владимир путин
хавфсизлик
хавфсизлик кенгаши
коллектив хавфсизлик шартномаси ташкилоти (кхшт)
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
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ТОШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Владимир Путин Россия ташқи сиёсатининг янгиланган концепциясини тасдиқлади. Бу ҳақида Россия президенти имзолаган ҳужжатга асосан РИА Новости хабар қилмоқда. Янгиланган концепциянинг асосий жиҳатлари:Эслатиб ўтамиз, Россия ташқи сиёсат концепциясини охирги марта 2016 йилда тузатган эди. 2022 йил январь ойи охирида Ташқи ишлар вазирлиги дунёда рўй бераётган ўзгаришларни ҳисобга олиши керак бўлган янги ҳужжат лойиҳасини яратди. Концепцияни Хавфсизлик кенгаши йиғилишида муҳокама қилгач, Владимир Путин уни якунлаш бўйича кўрсатма берди.
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владимир путин россия ташқи сиёсат концепцияси
владимир путин россия ташқи сиёсат концепцияси
Путин Россиянинг янги ташқи сиёсат концепциясини тасдиқлади
19:18 31.03.2023 (янгиланди: 19:24 31.03.2023)
Россия МДҲ ҳудудида тинчлик ва яхши қўшничилик муҳити яратиш ҳамда дунёда ШҲТ, БРИКС ва КХШТ мавқеини ошириш тарафдори.
ТОШКЕНТ, 31 мар — Sputnik.
Владимир Путин Россия ташқи сиёсатининг янгиланган концепциясини тасдиқлади. Бу ҳақида Россия президенти имзолаган ҳужжатга асосан РИА Новости хабар қилмоқда.
Янгиланган концепциянинг асосий жиҳатлари:
Россия ўзини Ғарбнинг душмани деб ҳисобламайди ва ўзини ундан ажратиб қўймайди, душманлик ниятида эмас;
Россия Вашингтон курсини ўз хавфсизлиги ва халқаро тинчлик учун асосий хавф манбаи деб билади. АҚШнинг дунёдаги ҳукмронлиги қолдиқларини йўқ қилишга устувор аҳамият берилади;
Москва барча мамлакатлар учун ўзаро тенг хавфсизлик тамойилини таъминлашга интилади;
Хитой ва Ҳиндистон билан алоқаларни ҳар томонлама чуқурлаштириш ва мувофиқлаштириш алоҳида аҳамиятга эга;
Яқин хориждаги асосий мақсад — минтақани тинчлик, яхши қўшничилик ва фаровонлик ҳудудига айлантиришдир
Россия БРИКС, ШҲТ, МДҲ, ЕОИИ, КХШТ, РИК ва бошқа бирлашмалар салоҳиятини мустаҳкамлаш ва жаҳон миқёсидаги мавқеини ошириш тарафдори;
Ундан ташқари, янги концепцияда “турли маданиятлар, динлар ва цивилизацияларнинг конструктив мулоқоти, шериклиги ва ўзаро бойитиши”га ҳам эътибор қаратилган.
Эслатиб ўтамиз, Россия ташқи сиёсат концепциясини охирги марта 2016 йилда тузатган эди. 2022 йил январь ойи охирида Ташқи ишлар вазирлиги дунёда рўй бераётган ўзгаришларни ҳисобга олиши керак бўлган янги ҳужжат лойиҳасини яратди. Концепцияни Хавфсизлик кенгаши йиғилишида муҳокама қилгач, Владимир Путин уни якунлаш бўйича кўрсатма берди.