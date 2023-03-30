Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Жамият
https://oz.sputniknews.uz/20230330/mirziyoev-33363431.html
Мирзиёев “Ақтуба текстил” корхонасидаги иш жараёнини кўздан кечирди
Мирзиёев “Ақтуба текстил” корхонасидаги иш жараёнини кўздан кечирди
Мирзиёев Кегейли туманидаги “Ақтуба текстил” корхонасида бўлди. Корхонада 500 та иш ўрни яратилган.
2023-03-30T14:50+0500
2023-03-30T14:53+0500
жамият
президент
шавкат мирзиёев
қорақалпоғистон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1e/33360291_0:59:1280:780_1920x0_80_0_0_8fcd6cbe6f98ae0f99d18fca4081338c.jpg
ТОШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Қорақалпоғистон Республикасига ташрифини Кегейли туманидаги “Ақтуба текстил” корхонасидан бошлади. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.Улардан бири – “Ақтуба текстил” йилига 3 миллион донадан зиёд трикотаж ишлаб чиқариш қувватига эга. Бунинг учун Германия, Япония ва Туркиядан замонавий ускуналар келтириб ўрнатилган. 500 та иш ўрни яратилган. Йилига 6 миллион долларлик маҳсулот экспорт қилиш режалаштирилган.Давлат раҳбари корхонадаги иш жараёнини кўздан кечирди, ишчи аёллар билан суҳбатлашди. Чекка ҳудудларда бундай янги корхоналар очилаётгани, хотин-қизлар иш билан таъминланаётганининг аҳамиятини таъкидлаб, буни давом эттириш бўйича мутасаддиларга кўрсатмалар берди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1e/33360291_88:0:1225:853_1920x0_80_0_0_2c35729d489e58d748b7c1a35716013a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев қорақалпоғистон
шавкат мирзиёев қорақалпоғистон

Мирзиёев “Ақтуба текстил” корхонасидаги иш жараёнини кўздан кечирди

14:50 30.03.2023 (янгиланди: 14:53 30.03.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил предприятие “Актуба текстил” в Кегейлийском районе Республики Каракалпакстан.
Шавкат Мирзиёев посетил предприятие “Актуба текстил” в Кегейлийском районе Республики Каракалпакстан. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.03.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
Мирзиёев Кегейли туманидаги “Ақтуба текстил” корхонасида бўлди. Корхонада 500 та иш ўрни яратилган.
ТОШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Қорақалпоғистон Республикасига ташрифини Кегейли туманидаги “Ақтуба текстил” корхонасидан бошлади. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил предприятие “Актуба текстил” в Кегейлийском районе Республики Каракалпакстан.
Шавкат Мирзиёев посетил предприятие “Актуба текстил” в Кегейлийском районе Республики Каракалпакстан. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.03.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Илгари бу туманда саноат умуман йўқ эди. Иқтисодиётни таркибий ўзгартириш бўйича қилинаётган ишлар, ҳудудлараро ҳамкорлик натижалари бу ерда ҳам сезилмоқда. Хусусан, андижонлик тадбиркорлар билан биргаликда учта лойиҳа ишга туширилди”, - дейилади хабарда.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил предприятие “Актуба текстил” в Кегейлийском районе Республики Каракалпакстан.
Шавкат Мирзиёев посетил предприятие “Актуба текстил” в Кегейлийском районе Республики Каракалпакстан. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.03.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Улардан бири – “Ақтуба текстил” йилига 3 миллион донадан зиёд трикотаж ишлаб чиқариш қувватига эга. Бунинг учун Германия, Япония ва Туркиядан замонавий ускуналар келтириб ўрнатилган. 500 та иш ўрни яратилган. Йилига 6 миллион долларлик маҳсулот экспорт қилиш режалаштирилган.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил предприятие “Актуба текстил” в Кегейлийском районе Республики Каракалпакстан.
Шавкат Мирзиёев посетил предприятие “Актуба текстил” в Кегейлийском районе Республики Каракалпакстан. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.03.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Давлат раҳбари корхонадаги иш жараёнини кўздан кечирди, ишчи аёллар билан суҳбатлашди. Чекка ҳудудларда бундай янги корхоналар очилаётгани, хотин-қизлар иш билан таъминланаётганининг аҳамиятини таъкидлаб, буни давом эттириш бўйича мутасаддиларга кўрсатмалар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил предприятие “Актуба текстил” в Кегейлийском районе Республики Каракалпакстан.
Шавкат Мирзиёев посетил предприятие “Актуба текстил” в Кегейлийском районе Республики Каракалпакстан. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.03.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0