Мирзиёев “Ақтуба текстил” корхонасидаги иш жараёнини кўздан кечирди
14:50 30.03.2023 (янгиланди: 14:53 30.03.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил предприятие “Актуба текстил” в Кегейлийском районе Республики Каракалпакстан.
Мирзиёев Кегейли туманидаги “Ақтуба текстил” корхонасида бўлди. Корхонада 500 та иш ўрни яратилган.
ТОШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Қорақалпоғистон Республикасига ташрифини Кегейли туманидаги “Ақтуба текстил” корхонасидан бошлади. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил предприятие “Актуба текстил” в Кегейлийском районе Республики Каракалпакстан.
“Илгари бу туманда саноат умуман йўқ эди. Иқтисодиётни таркибий ўзгартириш бўйича қилинаётган ишлар, ҳудудлараро ҳамкорлик натижалари бу ерда ҳам сезилмоқда. Хусусан, андижонлик тадбиркорлар билан биргаликда учта лойиҳа ишга туширилди”, - дейилади хабарда.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил предприятие “Актуба текстил” в Кегейлийском районе Республики Каракалпакстан.
Улардан бири – “Ақтуба текстил” йилига 3 миллион донадан зиёд трикотаж ишлаб чиқариш қувватига эга. Бунинг учун Германия, Япония ва Туркиядан замонавий ускуналар келтириб ўрнатилган. 500 та иш ўрни яратилган. Йилига 6 миллион долларлик маҳсулот экспорт қилиш режалаштирилган.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил предприятие “Актуба текстил” в Кегейлийском районе Республики Каракалпакстан.
Давлат раҳбари корхонадаги иш жараёнини кўздан кечирди, ишчи аёллар билан суҳбатлашди. Чекка ҳудудларда бундай янги корхоналар очилаётгани, хотин-қизлар иш билан таъминланаётганининг аҳамиятини таъкидлаб, буни давом эттириш бўйича мутасаддиларга кўрсатмалар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил предприятие “Актуба текстил” в Кегейлийском районе Республики Каракалпакстан.