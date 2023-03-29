Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://oz.sputniknews.uz/20230329/rossiya-pasporti-33327909.html
Москалькова Россия паспортини хорижий ваколатхоналарда беришни таклиф қилди
Москалькова Россия паспортини хорижий ваколатхоналарда беришни таклиф қилди
Ватандошларга Россия паспортини чет элдаги ваколатхоналарда олиш имкониятини бериш керак. Бу ҳақда Россиянинг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили Татьяна Москалькова маълум қилди.
2023-03-29T15:58+0500
2023-03-29T16:05+0500
россия
россия
россия паспорти
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1d/33328093_0:0:2985:1679_1920x0_80_0_0_19db37f6d5703c13b8b529891e72234c.jpg
ТОШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Ватандошларга Россия паспортини чет элдаги ваколатхоналарда олиш имкониятини бериш керак. Бу ҳақда Россиянинг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили Татьяна Москалькова маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, Росссия қонунчилигига мувофиқ, агар хорижда муқим яшаётган кишининг паспорт олиши керак бўлса, ҳужжатни фақат Россияга келиб олиши мумкин.Россиялик омбудсмен мамлакатнинг хориждаги консулхоналарида паспорт олиш имкониятини яратиш масаласини кўриб чиқиш ташаббуси билан Россия ТИВ ва ИИВга мурожаат қилганини қўшимча қилди.Аввалроқ Москалькова хорижда дунёга келган россияликлар фарзандларига Россия фуқаролигини беришни таклиф қилган эди.
россия
россия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1d/33328093_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_91e066e535b81aa6a2394bb3cc97a8d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия паспорти рф паспорт олиш
россия паспорти рф паспорт олиш

Москалькова Россия паспортини хорижий ваколатхоналарда беришни таклиф қилди

15:58 29.03.2023 (янгиланди: 16:05 29.03.2023)
© Илья Питалев / Медиабанкка ўтишИнтервью Т. Москальковой агентству РИА Новости
Интервью Т. Москальковой агентству РИА Новости - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.03.2023
© Илья Питалев
/
Медиабанкка ўтиш
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
Россиянинг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили тегишли ташаббус билан ТИВ ва ИИВга мурожаат қилган.
ТОШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Ватандошларга Россия паспортини чет элдаги ваколатхоналарда олиш имкониятини бериш керак. Бу ҳақда Россиянинг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили Татьяна Москалькова маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, Росссия қонунчилигига мувофиқ, агар хорижда муқим яшаётган кишининг паспорт олиши керак бўлса, ҳужжатни фақат Россияга келиб олиши мумкин.
“Албатта, бу одамларга қийин. Биринчидан, ҳозир логистика издан чиққан. Иккинчидан, бу жуда қиммат”, - деди Россиянинг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили РИА Новостига берган интервьюсида.
Россиялик омбудсмен мамлакатнинг хориждаги консулхоналарида паспорт олиш имкониятини яратиш масаласини кўриб чиқиш ташаббуси билан Россия ТИВ ва ИИВга мурожаат қилганини қўшимча қилди.
Аввалроқ Москалькова хорижда дунёга келган россияликлар фарзандларига Россия фуқаролигини беришни таклиф қилган эди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0