https://sputniknews.uz/20230328/toshkent-rossiya-shifokorlar-nurli-diagnostika-33270508.html
Тошкентда Россиялик шифокорлар иштирокида нурли диагностика усуллари таҳлил қилинди
Тошкентда Россиялик шифокорлар иштирокида нурли диагностика усуллари таҳлил қилинди
Пойтахтда Ўзбекистон, Россия ва Нидерландиядан нурли диагностика соҳасининг тажрибали врачлари ва МРТ ва КТни қўллаш бўйича мутахассислар иштирокида конференция бўлиб ўтди.
2023-03-28T08:56+0500
2023-03-28T08:56+0500
2023-03-28T08:56+0500
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ўзбекистон
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ТОШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Тошкентга Россиянинг етакчи тиббиёт марказлари шифокорлари ташриф буюрди. Улар М. Федорович номидаги клиник санаторийда "Ўзбекистон Республикасида нурли диагностика ривожланишининг долзарб масалалари" халқаро илмий-амалий конференциясида иштирок этишди.Конференцияда Ўзбекистон, Россия ва Нидерландиядан нурли диагностика соҳасининг тажрибали врачлари ва МРТ ва КТни қўллаш бўйича мутахассислар, хусусан, Москва илмий-тадқиқот институти диагностикаси, А.Н.Бакулев номидаги юрак-қон томир жарроҳлиги миллий тиббий тадқиқот маркази ва бошқа тиббиёт марказлари мутахассислари қатнашди.Конференциянинг асосий мавзуси – компьютер ва магнит-резонанс томография соҳасида янги амалиёт ва ечимларни жорий қилиш бўлди.Илмий-амалий конференциянинг биринчи кунида иштирокчилар спектрал КТнинг юрак ва таянч-ҳаракат аппаратини текширишда, онкологик амалиётда у қандай қўлланилиши мумкинлиги ҳақида сўз юриишди. Шунингдек МРТ ёрдамида мураккаб диагностик вазифаларни ҳал қилиш усулларини таҳлил қилдилар. Иккинчи кун мутахассислар қизиқарли клиник ҳолатларни таҳлил қилишди ва инновацион тиббий жиҳоз ва дастурий таъминот амалиётда қандай қўлланилишининг шоҳиди бўлишди.
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ўзбекистон россия тошкент шифокор
ўзбекистон россия тошкент шифокор
Тошкентда Россиялик шифокорлар иштирокида нурли диагностика усуллари таҳлил қилинди
Пойтахтда Ўзбекистон, Россия ва Нидерландиядан нурли диагностика соҳасининг тажрибали врачлари ва МРТ ва КТни қўллаш бўйича мутахассислар иштирокида конференция бўлиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Тошкентга Россиянинг етакчи тиббиёт марказлари шифокорлари ташриф буюрди. Улар М. Федорович номидаги клиник санаторийда "Ўзбекистон Республикасида нурли диагностика ривожланишининг долзарб масалалари" халқаро илмий-амалий конференциясида иштирок этишди.
Конференцияда Ўзбекистон, Россия ва Нидерландиядан нурли диагностика соҳасининг тажрибали врачлари ва МРТ ва КТни қўллаш бўйича мутахассислар, хусусан, Москва илмий-тадқиқот институти диагностикаси, А.Н.Бакулев номидаги юрак-қон томир жарроҳлиги миллий тиббий тадқиқот маркази ва бошқа тиббиёт марказлари мутахассислари қатнашди.
Конференциянинг асосий мавзуси – компьютер ва магнит-резонанс томография соҳасида янги амалиёт ва ечимларни жорий қилиш бўлди.
Илмий-амалий конференциянинг биринчи кунида иштирокчилар спектрал КТнинг юрак ва таянч-ҳаракат аппаратини текширишда, онкологик амалиётда у қандай қўлланилиши мумкинлиги ҳақида сўз юриишди. Шунингдек МРТ ёрдамида мураккаб диагностик вазифаларни ҳал қилиш усулларини таҳлил қилдилар.
Иккинчи кун мутахассислар қизиқарли клиник ҳолатларни таҳлил қилишди ва инновацион тиббий жиҳоз ва дастурий таъминот амалиётда қандай қўлланилишининг шоҳиди бўлишди.