https://sputniknews.uz/20230328/pensiya-va-nafaqa-33294083.html
Биринчи апрелдан пенсия ва нафақалар миқдори оширилмоқда
Биринчи апрелдан пенсия ва нафақалар миқдори оширилмоқда
Президент Шавкат Мирзиёев 1 апрелдан пенсия ва нафақалар миқдорини ошириш тўғрисидаги фармонни имзолади.
2023-03-28T19:15+0500
2023-03-28T19:15+0500
2023-03-28T19:33+0500
сиёсат
пенсия
ўзбекистон
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ТОШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 1 апрелдан пенсия ва нафақалар миқдорини ошириш тўғрисидаги фармонни имзолади.Ўзбекистон ҳудудида пенсия ва нафақалар миқдори қуйидагича белгиланади:1 майдан бюджет ташкилотлари ходимларининг иш ҳақи 7 фоизга оширилади. Бунда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори ойига 980 минг сўм этиб, базовий ҳисоблаш миқдори эса 330 минг сўм этиб (ҳозир 300 минг сўм) белгиланмоқда. Иш ҳақини ошириш учун бюджетдан 8,1 трлн сўм қўшимча маблағ ажратилмоқда.
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пенсия ва нафақалар миқдори оширилади ўзбекистон президент фармони
пенсия ва нафақалар миқдори оширилади ўзбекистон президент фармони
Биринчи апрелдан пенсия ва нафақалар миқдори оширилмоқда
19:15 28.03.2023 (янгиланди: 19:33 28.03.2023)
Шунингдек, 1 майдан бюджет ташкилотлари ходимларининг иш ҳақи 7 фоизга оширилади.
ТОШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 1 апрелдан пенсия ва нафақалар миқдорини ошириш тўғрисидаги фармонни имзолади.
1 апрелдан пенсия ва нафақалар миқдори 7 фоизга, 1 майдан меҳнатга ҳақ тўлаш миқдорлари фоизга оширилмоқда.
Ўзбекистон ҳудудида пенсия ва нафақалар миқдори қуйидагича белгиланади:
пенсияни ҳисоблашнинг базавий миқдори – ойига 347 000 сўм;
ёшга доир энг кам пенсия – ойига 677 000 сўм;
ногиронлик пенсиялари, иш стажи тўлиқ бўлмагандаги ногиронлик пенсиясининг энг кам миқдори – ойига 747 000 сўм.
1 майдан бюджет ташкилотлари ходимларининг иш ҳақи 7 фоизга оширилади. Бунда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори ойига 980 минг сўм этиб, базовий ҳисоблаш миқдори эса 330 минг сўм этиб (ҳозир 300 минг сўм) белгиланмоқда. Иш ҳақини ошириш учун бюджетдан 8,1 трлн сўм қўшимча маблағ ажратилмоқда.