https://oz.sputniknews.uz/20230327/toshkent--andijon--toshkent-yonalishida-qoshimcha-poezd-qatnovlari-qoyildi-33239025.html
“Тошкент – Андижон – Тошкент” йўналишида қўшимча поезд қатновлари қўйилди
“Тошкент – Андижон – Тошкент” йўналишида қўшимча поезд қатновлари қўйилди
6, 13, 20, 27 апрель кунлари 60/59-сонли “Тошкент — Андижон — Тошкент” йўналишида қўшимча рейслар ҳаракати йўлга қўйилди.
2023-03-27T10:35+0500
2023-03-27T10:35+0500
2023-03-27T10:42+0500
жамият
тошкент
андижон
поезд қатнови
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ТОШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Жорий йилнинг 6, 13, 20, 27 апрель кунлари 60/59-сонли “Тошкент — Андижон — Тошкент” йўналишида қўшимча 4 та рейс ҳаракати йўлга қўйилди. Бу ҳақда “Ўзтемирйўлйўловчи” АЖ матбуот хизмати хабар берди.Поезд амалдаги жадвал асосида ҳаракатланади:Қўшимча маълумотни Тошкент шаҳридаги 1005 қисқа телефон рақами, жойлардаги темир йўл чиптахоналари ҳамда маълумотлар бюросидан билиб олиш мумкин.
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тошкент андижон поезд қатнови
тошкент андижон поезд қатнови
“Тошкент – Андижон – Тошкент” йўналишида қўшимча поезд қатновлари қўйилди
10:35 27.03.2023 (янгиланди: 10:42 27.03.2023)
6, 13, 20, 27 апрель кунлари 60/59-сонли “Тошкент — Андижон — Тошкент” йўналишида қўшимча рейслар ҳаракати йўлга қўйилди/
ТОШКЕНТ, 27 мар — Sputnik.
Жорий йилнинг 6, 13, 20, 27 апрель кунлари 60/59-сонли “Тошкент — Андижон — Тошкент” йўналишида қўшимча 4 та рейс ҳаракати йўлга қўйилди. Бу ҳақда “Ўзтемирйўлйўловчи” АЖ матбуот хизмати хабар берди.
Поезд амалдаги жадвал асосида ҳаракатланади:
60-сонли “Тошкент — Андижон” йўналиши, Тошкент 07:55 — Андижон 13:56;
59-сонли “Андижон — Тошкент” йўналиши, Андижон 15:55 — Тошкент 21:45.
Қўшимча маълумотни Тошкент шаҳридаги 1005 қисқа телефон рақами, жойлардаги темир йўл чиптахоналари ҳамда маълумотлар бюросидан билиб олиш мумкин.