https://sputniknews.uz/20230323/angren-oziq-ovqat-mahsulotlari-zavod-33148702.html
Ангренда тез тайёр бўлувчи озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш заводи очилади
Ангренда тез тайёр бўлувчи озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш заводи очилади
Йирик завод 125 миллион долларлик лойиҳа асосида қурилади ва 800 та янги иш ўрни яратилади. 23.03.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-03-23T13:14+0500
2023-03-23T13:14+0500
2023-03-23T13:14+0500
иқтисод
ўзбекистон
тошкент вилояти
озиқ-овқат
завод
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ТОШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Тошкент вилоятидаги “Ангрен” ЭИЗда тез тайёрланадиган озиқ-овқат, алкоголсиз ичимликлар, қуритилган сабзавотлар ва чипслар ишлаб чиқарадиган йирик завод қурилади. Бу ҳақда Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги хабар берди.Инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов Вьетнамнинг "Mareven Food Holdings" компанияси директори Нгуен Дуонг билан музокара ўтказди.Музокаралар чоғида компания маҳсулотларини қабул қилиш, Ўзбекистон ҳамда Марказий Осиё мамлакатлари бозорларига тарқатиш мақсадида Тошкент вилоятида логистика маркази фаолиятини ташкил этиш бўйича олиб борилаётган ишлар муҳокама этилди.
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ўзбекистон, тошкент вилояти, озиқ-овқат, завод
ўзбекистон, тошкент вилояти, озиқ-овқат, завод
Ангренда тез тайёр бўлувчи озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш заводи очилади
Йирик завод 125 миллион долларлик лойиҳа асосида қурилади ва 800 та янги иш ўрни яратилади.
ТОШКЕНТ, 23 мар — Sputnik.
Тошкент вилоятидаги “Ангрен” ЭИЗда тез тайёрланадиган озиқ-овқат, алкоголсиз ичимликлар, қуритилган сабзавотлар ва чипслар ишлаб чиқарадиган йирик завод қурилади. Бу ҳақда Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги хабар берди.
Инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов Вьетнамнинг "Mareven Food Holdings" компанияси директори Нгуен Дуонг билан музокара ўтказди.
Қайд этилишича, йирик завод 125 миллион долларлик лойиҳа асосида қурилади ва 800 та янги иш ўрни яратилади.
Музокаралар чоғида компания маҳсулотларини қабул қилиш, Ўзбекистон ҳамда Марказий Осиё мамлакатлари бозорларига тарқатиш мақсадида Тошкент вилоятида логистика маркази фаолиятини ташкил этиш бўйича олиб борилаётган ишлар муҳокама этилди.