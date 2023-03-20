https://sputniknews.uz/20230320/rossiya-ukrainadagi-mojaroni-tinch-yol-bilan-hal-qilish-uchun-ochiq--putin-33052403.html
Россия Украинадаги можарони тинч йўл билан ҳал қилиш учун очиқ — Путин
Россия Украинадаги можарони тинч йўл билан ҳал қилиш учун очиқ — Путин
Президент Путин: Россия Украинадаги можаронинг сиёсий-дипломатик ечимига очиқ. 20.03.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-03-20T08:58+0500
2023-03-20T08:58+0500
2023-03-20T08:58+0500
россия
россия
украина
владимир путин
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ТОШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Россия Украина инқирозини сиёсий-дипломатик йўл билан ҳал қилиш учун очиқ. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин “Жэньминь жибао” газетасидаги “Россия ва Хитой – келажакка қаратилган ҳамкорлик” номли мақоласида маълум қилди, дея хабар берди РИА Новости."Россия Украина инқирозини сиёсий-дипломатик йўл билан ҳал қилиш учун очиқ. Бироқ, 2022 йилнинг апрелида тинчлик музокаралари ҳеч қачон биз томонимиздан тўхтамаган эди", - деди Россия раҳбари.
россия
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украина
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, владимир путин
россия, украина, владимир путин
Россия Украинадаги можарони тинч йўл билан ҳал қилиш учун очиқ — Путин
Президент Путин: Россия Украинадаги можаронинг сиёсий-дипломатик ечимига очиқ.
ТОШКЕНТ, 20 мар — Sputnik.
Россия Украина инқирозини сиёсий-дипломатик йўл билан ҳал қилиш учун очиқ. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин “Жэньминь жибао” газетасидаги “Россия ва Хитой – келажакка қаратилган ҳамкорлик” номли мақоласида маълум қилди, дея хабар берди РИА Новости.
"Россия Украина инқирозини сиёсий-дипломатик йўл билан ҳал қилиш учун очиқ. Бироқ, 2022 йилнинг апрелида тинчлик музокаралари ҳеч қачон биз томонимиздан тўхтамаган эди", - деди Россия раҳбари.