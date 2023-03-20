https://sputniknews.uz/20230320/prezident-sovgasi-osiyo-kubogi-goliblar-avtomobil-33055924.html
Президент совғаси: Осиё Кубоги ғолибларига автомобиллар топширилмоқда —видео
Президент совғаси: Осиё Кубоги ғолибларига автомобиллар топширилмоқда —видео
Ўзбекистон U-20 жамоаси ва мураббийлар штабига президент совғаси - “Gentra” автомобили топширилди.
2023-03-20T12:34+0500
2023-03-20T12:34+0500
2023-03-20T12:59+0500
спорт
ўзбекистон
футбол
совға
президент совғаси
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ТОШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Осиё кубогини қўлга киритган Ўзбекистон U-20 жамоаси аъзоларига автомобиллар топширилмоқда, дея хабар берди Ёшлар ишлари агентлиги директори Алишер Саъдуллаев.Бугун Осиё чемпионлари Ўзбекистон U-20 жамоасини тақдирлаш маросими бўлиб ўтмоқда.Унда барча футболчилар, жамоа аъзоларига ва мураббийлар штабига президент совғаси - 33 та “Gentra” автомобили топширилмоқда.Эслатиб ўтамиз, 18 март куни Ўзбекистон U-20 жамоаси Осиё Кубоги ғолиби бўлди. Финалда жамоа Ироққа қарши ўйнади ва 1:0 ҳисобида устун келди.Мавзуга оид:
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ўзбекистон президент совғаси футбол
ўзбекистон президент совғаси футбол
Президент совғаси: Осиё Кубоги ғолибларига автомобиллар топширилмоқда —видео
12:34 20.03.2023 (янгиланди: 12:59 20.03.2023)
Ўзбекистон U-20 жамоаси ва мураббийлар штабига президент совғаси - “Gentra” автомобили топширилмоқда.
ТОШКЕНТ, 20 мар — Sputnik
. Осиё кубогини қўлга киритган Ўзбекистон U-20 жамоаси аъзоларига автомобиллар топширилмоқда, дея хабар берди Ёшлар ишлари агентлиги директори Алишер Саъдуллаев.
Бугун Осиё чемпионлари Ўзбекистон U-20 жамоасини тақдирлаш маросими бўлиб ўтмоқда.
Унда барча футболчилар, жамоа аъзоларига ва мураббийлар штабига президент совғаси - 33 та “Gentra” автомобили топширилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, 18 март куни Ўзбекистон U-20 жамоаси Осиё Кубоги ғолиби бўлди. Финалда жамоа Ироққа қарши ўйнади ва 1:0 ҳисобида устун келди.