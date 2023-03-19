https://sputniknews.uz/20230319/mirziyoevning-islohotlari-oz-samarasini-allaqachon-isbotlagan--qozogiston-elchisi-33048270.html
Мирзиёевнинг ислоҳотлари ўз самарасини аллақачон исботлаган – Қозоғистон элчиси
Мирзиёевнинг ислоҳотлари ўз самарасини аллақачон исботлаган – Қозоғистон элчиси
Биз қардош Ўзбекистонда кечаётган сиёсий жараёнларни алоҳида эътибор билан кузатмоқдамиз, деди дипломат.
2023-03-19T18:00+0500
2023-03-19T18:00+0500
2023-03-19T18:04+0500
сиёсат
ўзбекистон
қозоғистон
элчи
референдум
конституция
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ТОШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Ижтимоий-иқтисодий блокни ислоҳ қилиш ва Ўзбекистон ташқи сиёсатини ўзгартириш ўз самарасини аллақачон исботлади, деди Қозоғистоннинг Ўзбекистондаги элчиси Бейбут Атамқулов Sputnik мухбирига берган интервьюсида.Дипломатнинг сўзларига кўра, Ўзбекистон ҳозирда инсон ҳуқуқлари ҳимоясини кучайтириш, ижтимоий кафолатларни таъминлаш, ҳокимият тармоқлари ўртасидаги ваколатларни чегаралашдан иборат бўлган конституциявий ислоҳотларнинг фаол босқичида.Шунингдек, унинг қўшимча қилишича, мамлакат асосий Қонунига таклиф этилаётган ўзгартиришлар жамиятда қўллаб-қувватланади ва апрель ойининг охирига режалаштирилган умумхалқ референдуми бунинг исботи бўлади.Эслатиб ўтамиз, “Ўзбекистон Республикаси Конституцияси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Конституциявий қонуни лойиҳаси бўйича Ўзбекистон Республикасининг референдуми 2023 йил 30 апрель – якшанба куни ўтказилади.
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ўзбекистон қозоғистон элчи референдум
ўзбекистон қозоғистон элчи референдум
Мирзиёевнинг ислоҳотлари ўз самарасини аллақачон исботлаган – Қозоғистон элчиси
18:00 19.03.2023 (янгиланди: 18:04 19.03.2023)
Биз қардош Ўзбекистонда кечаётган сиёсий жараёнларни алоҳида эътибор билан кузатмоқдамиз, деди дипломат.
ТОШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Ижтимоий-иқтисодий блокни ислоҳ қилиш ва Ўзбекистон ташқи сиёсатини ўзгартириш ўз самарасини аллақачон исботлади, деди Қозоғистоннинг Ўзбекистондаги элчиси Бейбут Атамқулов Sputnik мухбирига берган интервьюсида.
Дипломатнинг сўзларига кўра, Ўзбекистон ҳозирда инсон ҳуқуқлари ҳимоясини кучайтириш, ижтимоий кафолатларни таъминлаш, ҳокимият тармоқлари ўртасидаги ваколатларни чегаралашдан иборат бўлган конституциявий ислоҳотларнинг фаол босқичида.
“Биз қардош Ўзбекистонда кечаётган сиёсий жараёнларни алоҳида эътибор билан кузатмоқдамиз. Ижтимоий-иқтисодий блокни чуқур ислоҳ қилиш, Шавкат Мирзиёевнинг давлат раҳбари этиб тайинланиши билан бошланган ташқи сиёсат йўналишидаги ўзгаришлар аллақачон ўз самарадорлигини исботлаган”, - деди Атамқулов.
Шунингдек, унинг қўшимча қилишича, мамлакат асосий Қонунига таклиф этилаётган ўзгартиришлар жамиятда қўллаб-қувватланади ва апрель ойининг охирига режалаштирилган умумхалқ референдуми бунинг исботи бўлади.
Эслатиб ўтамиз, “Ўзбекистон Республикаси Конституцияси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Конституциявий қонуни лойиҳаси бўйича Ўзбекистон Республикасининг референдуми 2023 йил 30 апрель – якшанба куни ўтказилади.