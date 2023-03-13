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Сиёсат
https://oz.sputniknews.uz/20230313/konstitutsiyaviy-qonun-loyihasini-referendumga-qoyishga-monelik-qiluvchi-holatlar-aniqlanmadi-32842248.html
Конституциявий қонун лойиҳасини референдумга қўйишга монелик қилувчи ҳолатлар аниқланмади
Конституциявий қонун лойиҳасини референдумга қўйишга монелик қилувчи ҳолатлар аниқланмади
Конституциявий қонун лойиҳасини референдумга қўйишга монеълик қилувчи ҳолатлар аниқланмади
2023-03-13T13:04+0500
2023-03-13T17:13+0500
сиёсат
конституциявий суд
конституция
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ТОШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Қонунчилик палатаси қарорининг (иловалари билан) Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқлигини аниқлаш бўйича Конституциявий суднинг мажлиси бўлиб ўтмоқда.Конституциявий қонун лойиҳасини референдумга қўйишга монеълик қилувчи ҳолатлар аниқланмади. Бу ҳақда Олий Мажлис Қонунчилик палатаси қарорининг Конституцияга мувофиқлигини аниқлаш бўйича Конституциявий суд мажлисида айтиб ўтилди.Президент Конституцияни янгилашга оид қонунни имзоламайди.Ҳужжатни фақатгина Сенат маъқуллаши керак. Конституциявий ўзгаришлар референдум натижалари эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.Конституциявий суд иш бўйича қарор қабул қилиш учун маслаҳатхонага кириб кетди.
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конституциявий қонун лойиҳасини референдумга қўйишга монеълик қилувчи ҳолатлар аниқланмади
конституциявий қонун лойиҳасини референдумга қўйишга монеълик қилувчи ҳолатлар аниқланмади

Конституциявий қонун лойиҳасини референдумга қўйишга монелик қилувчи ҳолатлар аниқланмади

13:04 13.03.2023 (янгиланди: 17:13 13.03.2023)
© PulatovКонституция Республики Узбекистан.
Конституция Республики Узбекистан. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.03.2023
© Pulatov
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Конституциявий қонун лойиҳасини референдумга қўйишга монелик қилувчи ҳолатлар аниқланмади
ТОШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Қонунчилик палатаси қарорининг (иловалари билан) Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқлигини аниқлаш бўйича Конституциявий суднинг мажлиси бўлиб ўтмоқда.
Конституциявий қонун лойиҳасини референдумга қўйишга монеълик қилувчи ҳолатлар аниқланмади. Бу ҳақда Олий Мажлис Қонунчилик палатаси қарорининг Конституцияга мувофиқлигини аниқлаш бўйича Конституциявий суд мажлисида айтиб ўтилди.
"Конституциявий суд раиси Мирзо-Улуғбек Абдусаломов: Конституциянинг янги таҳрирдаги лойиҳаси амалдаги Конституция, бошқа ҳамма қонунлар ва Ўзбекистоннинг халқаро ҳужжатларига тўлиқ мос келади", - деди Конституциявий суд раиси Мирзо-Улуғбек Абдусаломов.
Президент Конституцияни янгилашга оид қонунни имзоламайди.
Ҳужжатни фақатгина Сенат маъқуллаши керак. Конституциявий ўзгаришлар референдум натижалари эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.
Конституциявий суд иш бўйича қарор қабул қилиш учун маслаҳатхонага кириб кетди.
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