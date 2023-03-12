https://sputniknews.uz/20230312/ozbekiston-boylab-avto-moto-sayohat-ekspeditsiya-chellenji-bolib-otadi-32825000.html
Ўзбекистон бўйлаб авто-мото саёҳат экспедиция челленжи ўтказилади
Ўзбекистон бўйлаб авто-мото саёҳат экспедиция челленжи ўтказилади
19-21 март кунлари Жиззах вилоятининг Зомин, Фориш, Арнасой туманлари бўйлаб саёҳат экспедицияси ташкил этилади.
2023-03-12T14:50+0500
2023-03-12T14:50+0500
2023-03-12T14:53+0500
туризм
ўзбекистон
жиззах вилояти
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ТОШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Жорий йил давомида Ўзбекистоннинг туристик масканлари бўйлаб авто-мото саёҳат экспедиция челленжи бўлиб ўтади. Бу ҳақда Маданият вазирлиги маълум қилди.Челленж Маданият ва туризм вазирлиги, Ўзбекистон авто-мото туризм ассоциацияси ҳамда “Дунё бўйлаб” телеканали билан ҳамкорликда ўтказилади.Таъкидланишича, асосий мақсад – жамоавий ва мустақил равишда саёҳатга чиқишни тарғиб қолиш, туризм маданиятини шакллантириш, ички ва ташқи туризм салоҳиятини ошириш.
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ўзбекистон жиззах вилояти
ўзбекистон жиззах вилояти
Ўзбекистон бўйлаб авто-мото саёҳат экспедиция челленжи ўтказилади
14:50 12.03.2023 (янгиланди: 14:53 12.03.2023)
19-21 март кунлари Жиззах вилоятининг Зомин, Фориш, Арнасой туманлари бўйлаб саёҳат экспедицияси ташкил этилади.
ТОШКЕНТ, 12 мар — Sputnik.
Жорий йил давомида Ўзбекистоннинг туристик масканлари бўйлаб авто-мото саёҳат экспедиция челленжи бўлиб ўтади. Бу ҳақда Маданият вазирлиги маълум қилди.
Челленж Маданият ва туризм вазирлиги, Ўзбекистон авто-мото туризм ассоциацияси ҳамда “Дунё бўйлаб” телеканали билан ҳамкорликда ўтказилади.
Челленж доирасида Наврўз умумхалқ байрами муносабати билан 19-21 март кунлари Жиззах вилоятининг Зомин, Фориш, Арнасой туманлари бўйлаб саёҳат экспедицияси ташкил этилади.
Таъкидланишича, асосий мақсад – жамоавий ва мустақил равишда саёҳатга чиқишни тарғиб қолиш, туризм маданиятини шакллантириш, ички ва ташқи туризм салоҳиятини ошириш.