Тошкент иссиқлик электр марказига қуёш панеллари ўрнатилмоқда — фото
© Министерства энергетики Республики УзбекистанНа Ташкентской ТЭЦ строится солнечная фотоэлектрическая станция
© Министерства энергетики Республики Узбекистан
Қуёш фотоелектр станцияси фойдаланишга топширилгач, йилига 1 млн кВт соат электр энергияси ишлаб чиқаради.
ТОШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Тошкент иссиқлик электр марказида қуввати 505,6 кВт бўлган қуёш фотоэлектр станцияси қурилмоқда, дея хабар берди Энергетика вазирлиги.
Қайд этилишича, айни кунларда қуёш панелларини ўрнатиш ва монтаж қилиш ишлари бошлаб юборилган.
© Министерства энергетики Республики УзбекистанНа Ташкентской ТЭЦ строится солнечная фотоэлектрическая станция
На Ташкентской ТЭЦ строится солнечная фотоэлектрическая станция
© Министерства энергетики Республики Узбекистан
Мазкур станция фойдаланишга топширилгач, йилига 1 млн кВт соат электр энергияси ишлаб чиқаради. Бунинг натижасида йилига 100 минг куб метр табиий газ иқтисод қилинишига эришилади.
© Министерства энергетики Республики УзбекистанНа Ташкентской ТЭЦ строится солнечная фотоэлектрическая станция
На Ташкентской ТЭЦ строится солнечная фотоэлектрическая станция
© Министерства энергетики Республики Узбекистан
Маълумот учун, 2022 йилда жами сиғими 2400 литр бўлган 12 та қуёш сув иситиш қурилмалари ўрнатилган бўлиб, йилига 77 Гкал иссиқлик энергияси иқтисод қилинмоқда.
© Министерства энергетики Республики УзбекистанНа Ташкентской ТЭЦ строится солнечная фотоэлектрическая станция
На Ташкентской ТЭЦ строится солнечная фотоэлектрическая станция
© Министерства энергетики Республики Узбекистан
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Тошкент шаҳрини энергия ресурслари билан таъминлашни яхшилаш мақсадида қўшимча ишлар бажарилиши маълум қилинганди. Унга кўра, шаҳарда қайта тикланувчи энергия жорий қилиш учун 1 миллиард доллар йўналтирилади.