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https://sputniknews.uz/20230311/toshkent-issiqlik-elektr-markazi-quyosh-panellari-32800573.html
Тошкент иссиқлик электр марказига қуёш панеллари ўрнатилмоқда — фото
Тошкент иссиқлик электр марказига қуёш панеллари ўрнатилмоқда — фото
Қуёш фотоелектр станцияси фойдаланишга топширилгач, йилига 1 млн кВт соат электр энергияси ишлаб чиқаради.
2023-03-11T09:54+0500
2023-03-11T09:54+0500
иқтисод
ўзбекистон
қуёш фотоэлектр станцияси
энергетика вазирлиги
энергетика
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ТОШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Тошкент иссиқлик электр марказида қуввати 505,6 кВт бўлган қуёш фотоэлектр станцияси қурилмоқда, дея хабар берди Энергетика вазирлиги.Қайд этилишича, айни кунларда қуёш панелларини ўрнатиш ва монтаж қилиш ишлари бошлаб юборилган.Мазкур станция фойдаланишга топширилгач, йилига 1 млн кВт соат электр энергияси ишлаб чиқаради. Бунинг натижасида йилига 100 минг куб метр табиий газ иқтисод қилинишига эришилади.Маълумот учун, 2022 йилда жами сиғими 2400 литр бўлган 12 та қуёш сув иситиш қурилмалари ўрнатилган бўлиб, йилига 77 Гкал иссиқлик энергияси иқтисод қилинмоқда.Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Тошкент шаҳрини энергия ресурслари билан таъминлашни яхшилаш мақсадида қўшимча ишлар бажарилиши маълум қилинганди. Унга кўра, шаҳарда қайта тикланувчи энергия жорий қилиш учун 1 миллиард доллар йўналтирилади.
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ўзбекистон қуёш фотоелектр станцияси энергетика вазирлиги
ўзбекистон қуёш фотоелектр станцияси энергетика вазирлиги

Тошкент иссиқлик электр марказига қуёш панеллари ўрнатилмоқда — фото

09:54 11.03.2023
© Министерства энергетики Республики УзбекистанНа Ташкентской ТЭЦ строится солнечная фотоэлектрическая станция
На Ташкентской ТЭЦ строится солнечная фотоэлектрическая станция - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.03.2023
© Министерства энергетики Республики Узбекистан
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Қуёш фотоелектр станцияси фойдаланишга топширилгач, йилига 1 млн кВт соат электр энергияси ишлаб чиқаради.
ТОШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Тошкент иссиқлик электр марказида қуввати 505,6 кВт бўлган қуёш фотоэлектр станцияси қурилмоқда, дея хабар берди Энергетика вазирлиги.
Қайд этилишича, айни кунларда қуёш панелларини ўрнатиш ва монтаж қилиш ишлари бошлаб юборилган.
© Министерства энергетики Республики УзбекистанНа Ташкентской ТЭЦ строится солнечная фотоэлектрическая станция
На Ташкентской ТЭЦ строится солнечная фотоэлектрическая станция - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.03.2023
На Ташкентской ТЭЦ строится солнечная фотоэлектрическая станция
© Министерства энергетики Республики Узбекистан
Мазкур станция фойдаланишга топширилгач, йилига 1 млн кВт соат электр энергияси ишлаб чиқаради. Бунинг натижасида йилига 100 минг куб метр табиий газ иқтисод қилинишига эришилади.
© Министерства энергетики Республики УзбекистанНа Ташкентской ТЭЦ строится солнечная фотоэлектрическая станция
На Ташкентской ТЭЦ строится солнечная фотоэлектрическая станция - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.03.2023
На Ташкентской ТЭЦ строится солнечная фотоэлектрическая станция
© Министерства энергетики Республики Узбекистан
Маълумот учун, 2022 йилда жами сиғими 2400 литр бўлган 12 та қуёш сув иситиш қурилмалари ўрнатилган бўлиб, йилига 77 Гкал иссиқлик энергияси иқтисод қилинмоқда.
© Министерства энергетики Республики УзбекистанНа Ташкентской ТЭЦ строится солнечная фотоэлектрическая станция
На Ташкентской ТЭЦ строится солнечная фотоэлектрическая станция - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.03.2023
На Ташкентской ТЭЦ строится солнечная фотоэлектрическая станция
© Министерства энергетики Республики Узбекистан
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Тошкент шаҳрини энергия ресурслари билан таъминлашни яхшилаш мақсадида қўшимча ишлар бажарилиши маълум қилинганди. Унга кўра, шаҳарда қайта тикланувчи энергия жорий қилиш учун 1 миллиард доллар йўналтирилади.
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