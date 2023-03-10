https://sputniknews.uz/20230310/konstitutsiyaviy-qonun-loyihasi-boyicha-referendum-kuni-malum-qilindi-32777219.html
Ўзбекистон Конституциясига оид референдум 30 апрель куни бўлиб ўтиши кутилмоқда
Ўзбекистон Конституциясига оид референдум 30 апрель куни бўлиб ўтиши кутилмоқда
Конституция тўғрисидаги конституциявий қонун лойиҳаси бўйича Референдум 2023 йил 30 апрел, якшанба куни ўтказилади.
2023-03-10T11:46+0500
2023-03-10T11:46+0500
2023-03-10T12:55+0500
сиёсат
ўзбекистон
референдум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/12/20947502_1:0:1999:1124_1920x0_80_0_0_5ae65c346736815e57bc21933a3b8ab9.jpg
ТОШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Конституция тўғрисидаги конституциявий қонун лойиҳаси бўйича Референдум 2023 йил 30 апрел, якшанба куни ўтказилади. Бу ҳақда Олий Мажлисда бўлиб ўтаётган Конституциявий қонун лойиҳасини кўриб чиқиш жараёнида маълум қилинди. Олий Мажлис Қонунчилик палатасида бўлиб ўтаётган ялпи мажлисда Конституция тўғрисидаги қонун лойиҳасини референдумга қўйиш масаласи кўриб чиқилди.Унда Конституцияни ўзгартириш бўйича референдумни 30 апрель куни ўтказиш таклиф этилди."Депутатлар томонидан Конституциявий қонун лойиҳаси бўйича референдум санасини 2023 йил 30 апрель деб белгилаш ҳамда Олий Мажлис Қонунчилик палатасининг референдумни ўтказиш тўғрисидаги қарори юзасидан Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий судининг хулосасини олиш тўғрисидаги масала ҳам қўллаб-қувватланди", дейилади Олий Мажлис Қонунчилик палатаси хабарида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/12/20947502_251:0:1750:1124_1920x0_80_0_0_f9f2406f0c049ab34a3d27a2aa4a713c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
конституция референдум
Ўзбекистон Конституциясига оид референдум 30 апрель куни бўлиб ўтиши кутилмоқда
11:46 10.03.2023 (янгиланди: 12:55 10.03.2023)
Конституцияни ўзгартириш бўйича референдумни 30 апрель куни ўтказиш таклиф этилди.
ТОШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Конституция тўғрисидаги конституциявий қонун лойиҳаси бўйича Референдум 2023 йил 30 апрел, якшанба куни ўтказилади. Бу ҳақда Олий Мажлисда бўлиб ўтаётган Конституциявий қонун лойиҳасини кўриб чиқиш жараёнида маълум қилинди.
Олий Мажлис Қонунчилик палатасида бўлиб ўтаётган ялпи мажлисда Конституция тўғрисидаги қонун лойиҳасини референдумга қўйиш масаласи кўриб чиқилди.
Унда Конституцияни ўзгартириш бўйича референдумни 30 апрель куни ўтказиш таклиф этилди.
"Депутатлар томонидан Конституциявий қонун лойиҳаси бўйича референдум санасини 2023 йил 30 апрель деб белгилаш ҳамда Олий Мажлис Қонунчилик палатасининг референдумни ўтказиш тўғрисидаги қарори юзасидан Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий судининг хулосасини олиш тўғрисидаги масала ҳам қўллаб-қувватланди", дейилади Олий Мажлис Қонунчилик палатаси хабарида.