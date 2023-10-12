https://sputniknews.uz/20231012/putin-rossiya-osiyo-energiya-resurslari-39877899.html
Путин Россия Осиёга энергия ресурсларини етказиб беришни кенгайтиришини маълум қилди
Путин Россия Осиёга энергия ресурсларини етказиб беришни кенгайтиришини маълум қилди
Россия Осиё мамлакатларига энергия ресурслари етказиб беришни кенгайтириш, янги йўналишлар қуриш ёки мавжудларини таъмирлаш ниятида. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин Россия энергетика ҳафталиги ялпи мажлисида маълум қилди.
2023-10-12T13:02+0500
2023-10-12T13:02+0500
2023-10-12T13:08+0500
россия
владимир путин
марказий осиё
энергетика
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ТОШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Россия Осиё мамлакатларига энергия ресурсларини етказиб беришни кенгайтириш, янги йўналишлар қуриш ёки мавжудларини таъмирлаш ниятида. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин Россия энергетика ҳафталиги ялпи мажлисида маълум қилди.Россия раҳбари Қозоғистон орқали ўтган “Ўрта Осиё – Марказ” газ транспорти тизими орқали Ўзбекистонга газ етказиб берилишига муносабат билдирди.Унинг сўзларига кўра, бу эски газ қувури. Собиқ Иттифоқнинг 8 та мамлакатига 80 млрд куб газ транзит қилинган. У реверс режимида ишлаган, яъни Россиядан бу мамлакатларга. Путин бу йўналишни тиклаш учун Ўзбекистон ва Қозоғистон билан ҳамкорликда иш олиб борилгани ва ниҳоят ишга туширилганини таъкидлади.Россия президенти Эрон ҳам Россия газини харид қилишни муҳокама қилаётганини таъкидлади.“Эронлик ҳамкорлар ҳам биз билан Россия газини Эрон бозорига етказиб бериш имкониятини муҳокама қилмоқда”, - деди Путин.7 октябрь куни Ўзбекистон, Қозоғистон ва Россия президентлари Россия табиий газини Ўзбекистонга етказиб беришни бошлаб беришди. Шавкат Мирзиёев Россия газини “реверс” тарзда импорт қилиш бошланаётгани Ўзбекистон учун стратегик аҳамиятга эга эканини таъкидлади.16 июнь куни Петербург Халқаро иқтисодий форумида Россия газини Ўзбекистонга етказиб бериш бўйича шартнома ва республика газ узатиш тизимини Россия газини қабул қилишга тайёрлаш бўйича “йўл харитаси” имзоланган эди.Ўзбекистон Энергетика вазирлиги маълумотларига кўра, шартнома доирасида кунига 9 миллион кубометр табиий газни импорт қилиш мўлжалланмоқда. Йиллик ҳажм эса қарийб 2 миллиард 800 миллион кубометрни ташкил этади.Россия президенти Владимир Путин келгусида бу ҳажм кўпайтирилиши мумкинлигини маълум қилган эди.Ўзбекистон “Газпром” билан узоқ муддатли газ хариди бўйича музокаралар бошлади
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путин россия осиё энергия ресурслари етказиб бериш
путин россия осиё энергия ресурслари етказиб бериш
Путин Россия Осиёга энергия ресурсларини етказиб беришни кенгайтиришини маълум қилди
13:02 12.10.2023 (янгиланди: 13:08 12.10.2023)
Россия президенти Эрон ҳам Россия газини харид қилишни муҳокама қилаётганини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Россия Осиё мамлакатларига энергия ресурсларини етказиб беришни кенгайтириш, янги йўналишлар қуриш ёки мавжудларини таъмирлаш ниятида. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин Россия энергетика ҳафталиги ялпи мажлисида маълум қилди.
“Биз етказиб бериш ҳажмларини қандай кенгайтириш ҳақида ўйлаяпмиз. Янги йўналишларни қуриш ёки мавжудларини тартибга келтириш ҳақида ўйлаяпмиз”, - деди Путин.
Россия раҳбари Қозоғистон орқали ўтган “Ўрта Осиё – Марказ” газ транспорти тизими орқали Ўзбекистонга газ етказиб берилишига муносабат билдирди.
Унинг сўзларига кўра, бу эски газ қувури. Собиқ Иттифоқнинг 8 та мамлакатига 80 млрд куб газ транзит қилинган. У реверс режимида ишлаган, яъни Россиядан бу мамлакатларга. Путин бу йўналишни тиклаш учун Ўзбекистон ва Қозоғистон билан ҳамкорликда иш олиб борилгани ва ниҳоят ишга туширилганини таъкидлади.
“Бу ҳозирча кичик ҳажмлар. Бу мамлакатлар учун сезиларли, бироқ уларнинг иқтисодиёти ўсиши билан бу ҳажм камлик қилади, бу ҳозирданоқ маълум”, - деди Путин.
Россия президенти Эрон ҳам Россия газини харид қилишни муҳокама қилаётганини таъкидлади.
“Эронлик ҳамкорлар ҳам биз билан Россия газини Эрон бозорига етказиб бериш имкониятини муҳокама қилмоқда”, - деди Путин.
7 октябрь куни Ўзбекистон, Қозоғистон ва Россия президентлари Россия табиий газини Ўзбекистонга етказиб беришни бошлаб беришди.
Шавкат Мирзиёев Россия газини “реверс” тарзда импорт қилиш бошланаётгани Ўзбекистон учун стратегик аҳамиятга эга эканини таъкидлади.
16 июнь куни Петербург Халқаро иқтисодий форумида Россия газини Ўзбекистонга етказиб бериш бўйича шартнома ва республика газ узатиш тизимини Россия газини қабул қилишга тайёрлаш бўйича “йўл харитаси” имзоланган эди.
Ўзбекистон Энергетика вазирлиги маълумотларига
кўра, шартнома доирасида кунига 9 миллион кубометр табиий газни импорт қилиш мўлжалланмоқда. Йиллик ҳажм эса қарийб 2 миллиард 800 миллион кубометрни ташкил этади.
Россия президенти Владимир Путин келгусида бу ҳажм кўпайтирилиши мумкинлигини маълум қилган эди.