https://sputniknews.uz/20230824/ob-havo-toshkent-24-avgust-38149014.html
Кечки ҳарорат ҳам бироз кўтарилади — Тошкентда 24 август учун об-ҳаво
Кечки ҳарорат ҳам бироз кўтарилади — Тошкентда 24 август учун об-ҳаво
Пойтахтда ҳаво бироз булутли бўлади, ёғингарчилик кутилмайди.
2023-08-24T05:02+0500
2023-08-24T05:02+0500
2023-08-24T05:02+0500
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тошкент об-ҳаво
тошкентдаги об-ҳаво прогнози
ўзгидромет
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ТОШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Бугун Тошкентда ҳарорат +37 даража бўлади, дея хабар берди Ўзгидромет.Прогнозларга кўра, пойтахтда шамол шарқдан 3-8 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси +21-23, кундузи +35-37 даража бўлади.Ҳаво бироз булутли бўлади, ёғингарчилик кутилмайди.
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ўзбекистон тошкент прогноз об-ҳаво ўзгидромет
ўзбекистон тошкент прогноз об-ҳаво ўзгидромет
Кечки ҳарорат ҳам бироз кўтарилади — Тошкентда 24 август учун об-ҳаво
Пойтахтда ҳаво бироз булутли бўлади, ёғингарчилик кутилмайди.
ТОШКЕНТ, 24 авг — Sputnik.
Бугун Тошкентда ҳарорат +37 даража бўлади, дея хабар берди Ўзгидромет.
Прогнозларга кўра, пойтахтда шамол шарқдан 3-8 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси +21-23, кундузи +35-37 даража бўлади.
Ҳаво бироз булутли бўлади, ёғингарчилик кутилмайди.