https://oz.sputniknews.uz/20230824/bugun-tijorat-banklaridagi-valyutalar-kursi-qanday-38176213.html
Бугун тижорат банкларидаги валюталар курси қандай?
Бугун тижорат банкларидаги валюталар курси қандай?
Банкларда доллар курси 12 010 − 12 140 сўм этиб белгиланган.
2023-08-24T12:45+0500
2023-08-24T12:45+0500
2023-08-24T12:45+0500
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ТОШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Тижорат банкларида долларнинг сотув курси 24 август соат 11:00 ҳолатига энг максимал қиймати 12 140 сўмга тенг бўлди.Валюталар янги курслари:Капитал банкСотиб олиш: доллар – 12 010, рубль – 119 сум, евро – 12 610Сотиш:доллар – 12 080, рубль – 130, евро – 13580Агро банкСотиб олиш: доллар– 12 030, рубль – 0, евро – 12 150Сотиш:доллар – 12 130, рубль –160, евро – 13 650Микрокредит банкСотиб олиш: доллар – 12 010, рубль – 0, евро – 12 300Сотиш:доллар – 12 130, рубль – 135, евро – 13 300Халқ банкиСотиб олиш: доллар – 12 010, рубль –0, евро – 12 000Сотиш:доллар – 12 130, рубль – 0, евро – 13 800Қишлоқ қурилиш банкСотиб олиш: доллар – 12 010, рубль – 0, евро – 0Сотиш:доллар – 12 120, рубль –140, евро – 0Турон банкСотиб олиш: доллар – 12010, рубль – 117, евро – 12 000Сотиш: доллар – 12 110, рубль –131, евро – 14 000Ҳамкор банкСотиб олиш: доллар – 12 040, рубль – 0, евро – 12 500Сотиш: доллар – 12 140, рубль – 0, евро – 13 500Асака банкСотиб олиш: доллар – 12 010, рубль – 0, евро – 12 300Сотиш:доллар – 12 080, рубль – 170, евро – 13 800Ипак йўли банкСотиб олиш: доллар – 12 030, рубль – 0, евро – 12 800Сотиш:доллар – 12 130, рубль – 136, евро – 13 500Зираат банкСотиб олиш: доллар – 12 010, рубль –1, евро – 12 390Сотиш:доллар – 12 125, рубль –150, евро – 13 700Траст банкСотиб олиш: доллар– 12 020, рубль – 50, евро – 12 400Сотиш:доллар– 12 110, рубль – 130, евро – 13 300Алоқа банкСотиб олиш: доллар– 12 010, рубль – 0, евро – 12 500Сотиш:доллар– 12 130, рубль – 0, евро –13 500Ипотека банкСотиб олиш: доллар– 12 015, рубль – 0, евро – 12 450Сотиш:доллар– 12 110, рубль – 140, евро – 13 700КДБ банкСотиб олиш: доллар– 12 005, рубль – 0, евро – 12 400Сотиш:доллар – 12 130, рубль – 0, евро – 13 850Равнақ банкСотиб олиш: доллар– 12 010, рубль – 80, евро – 12 700Сотиш:доллар– 12 080, рубль – 160, евро – 13 350Давр банкСотиб олиш: доллар– 12 010, рубль – 0, евро – 12 400Сотиш: доллар – 12 100, рубль – 131, евро – 13 700Invest Finance BankСотиб олиш: доллар– 12 020, рубль – 70, евро – 11 000Сотиш: доллар – 12 130, рубль – 130, евро – 14 000Asia Alliance BankСотиб олиш: доллар– 12 030, рубль – 70, евро – 12 500Сотиш:доллар– 12 110, рубль – 140, евро – 13 530OrientFinans BankСотиб олиш: доллар– 12 010, рубль – 0, евро – 11 700Сотиш:доллар – 12 130, рубль – 150, евро – 14 700Пойтахт банкСотиб олиш: доллар- 12 030, рубль – 0, евро – 12 200Сотиш:доллар – 12 100, рубль – 150, евро –14 000Тенге банкСотиб олиш: доллар – 12 010, рубль – 77, евро – 12 500Сотиш:доллар– 12 070, рубль – 147, евро – 13 250Анор банкСотиб олиш: доллар - 12 010, рубль – 80, евро – 11 850Сотиш:доллар– 12 080, рубль – 130, евро – 13 300
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банклап доллар курси ўзбекистон
банклап доллар курси ўзбекистон
Бугун тижорат банкларидаги валюталар курси қандай?
Банкларда доллар курси 12 010 − 12 140 сўм этиб белгиланган.
ТОШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Тижорат банкларида долларнинг сотув курси 24 август соат 11:00 ҳолатига энг максимал қиймати 12 140 сўмга тенг бўлди.
Капитал банк
Сотиб олиш: доллар – 12 010, рубль – 119 сум, евро – 12 610
Сотиш:доллар – 12 080, рубль – 130, евро – 13580
Агро банк
Сотиб олиш: доллар– 12 030, рубль – 0, евро – 12 150
Сотиш:доллар – 12 130, рубль –160, евро – 13 650
Микрокредит банк
Сотиб олиш: доллар – 12 010, рубль – 0, евро – 12 300
Сотиш:доллар – 12 130, рубль – 135, евро – 13 300
Халқ банки
Сотиб олиш: доллар – 12 010, рубль –0, евро – 12 000
Сотиш:доллар – 12 130, рубль – 0, евро – 13 800
Қишлоқ қурилиш банк
Сотиб олиш: доллар – 12 010, рубль – 0, евро – 0
Сотиш:доллар – 12 120, рубль –140, евро – 0
Турон банк
Сотиб олиш: доллар – 12010, рубль – 117, евро – 12 000
Сотиш: доллар – 12 110, рубль –131, евро – 14 000
Ҳамкор банк
Сотиб олиш: доллар – 12 040, рубль – 0, евро – 12 500
Сотиш: доллар – 12 140, рубль – 0, евро – 13 500
Асака банк
Сотиб олиш: доллар – 12 010, рубль – 0, евро – 12 300
Сотиш:доллар – 12 080, рубль – 170, евро – 13 800
Ипак йўли банк
Сотиб олиш: доллар – 12 030, рубль – 0, евро – 12 800
Сотиш:доллар – 12 130, рубль – 136, евро – 13 500
Зираат банк
Сотиб олиш: доллар – 12 010, рубль –1, евро – 12 390
Сотиш:доллар – 12 125, рубль –150, евро – 13 700
Траст банк
Сотиб олиш: доллар– 12 020, рубль – 50, евро – 12 400
Сотиш:доллар– 12 110, рубль – 130, евро – 13 300
Алоқа банк
Сотиб олиш: доллар– 12 010, рубль – 0, евро – 12 500
Сотиш:доллар– 12 130, рубль – 0, евро –13 500
Ипотека банк
Сотиб олиш: доллар– 12 015, рубль – 0, евро – 12 450
Сотиш:доллар– 12 110, рубль – 140, евро – 13 700
КДБ банк
Сотиб олиш: доллар– 12 005, рубль – 0, евро – 12 400
Сотиш:доллар – 12 130, рубль – 0, евро – 13 850
Равнақ банк
Сотиб олиш: доллар– 12 010, рубль – 80, евро – 12 700
Сотиш:доллар– 12 080, рубль – 160, евро – 13 350
Давр банк
Сотиб олиш: доллар– 12 010, рубль – 0, евро – 12 400
Сотиш: доллар – 12 100, рубль – 131, евро – 13 700
Invest Finance Bank
Сотиб олиш: доллар– 12 020, рубль – 70, евро – 11 000
Сотиш: доллар – 12 130, рубль – 130, евро – 14 000
Asia Alliance Bank
Сотиб олиш: доллар– 12 030, рубль – 70, евро – 12 500
Сотиш:доллар– 12 110, рубль – 140, евро – 13 530
OrientFinans Bank
Сотиб олиш: доллар– 12 010, рубль – 0, евро – 11 700
Сотиш:доллар – 12 130, рубль – 150, евро – 14 700
Пойтахт банк
Сотиб олиш: доллар- 12 030, рубль – 0, евро – 12 200
Сотиш:доллар – 12 100, рубль – 150, евро –14 000
Тенге банк
Сотиб олиш: доллар – 12 010, рубль – 77, евро – 12 500
Сотиш:доллар– 12 070, рубль – 147, евро – 13 250
Анор банк
Сотиб олиш: доллар - 12 010, рубль – 80, евро – 11 850
Сотиш:доллар– 12 080, рубль – 130, евро – 13 300