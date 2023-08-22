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Жаҳон эстрадасининг юлдузи "ҳақиқий италиялик" Тото Кутуньо вафот этди — архив суратлар
Жаҳон эстрадасининг юлдузи "ҳақиқий италиялик" Тото Кутуньо вафот этди — архив суратлар
Италиялик хонанда Тото Кутуньо 80 ёшида вафот этди.
2023-08-22T23:01+0500
2023-08-22T23:01+0500
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тото кутуньо вафот этди
тото кутуньо вафот этди

Жаҳон эстрадасининг юлдузи "ҳақиқий италиялик" Тото Кутуньо вафот этди — архив суратлар

23:01 22.08.2023
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НовостиTelegram
Собиқ СССРда машҳур бўлган италиялик хонанда Тото Кутуньо 80 ёшида вафот этди.
© Sputnik / Palladin Leonid

Италиялик қўшиқчи ва бастакор Тото Кутуньо томошабинлар томонидан совға қилинган портретини ушлаб турибди. Москва В. И. Ленин номидаги “Марказий” стадиондаги концерт.

Италиялик қўшиқчи ва бастакор Тото Кутуньо томошабинлар томонидан совға қилинган портретини ушлаб турибди. Москва В. И. Ленин номидаги “Марказий” стадиондаги концерт. - Sputnik Ўзбекистон
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© Sputnik / Palladin Leonid

Италиялик қўшиқчи ва бастакор Тото Кутуньо томошабинлар томонидан совға қилинган портретини ушлаб турибди. Москва В. И. Ленин номидаги “Марказий” стадиондаги концерт.

© Sputnik / Alexander Vilf / Медиабанкка ўтиш

Италиялик қўшиқчи Тото Кутуньо Грознийдаги Ахмат-Хаджи Қодиров спорт мажмуасининг очилишига бағишланган концертда.

Италиялик қўшиқчи Тото Кутуньо Грознийдаги Ахмат-Хаджи Қодиров спорт мажмуасининг очилишига бағишланган концертда. - Sputnik Ўзбекистон
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© Sputnik / Alexander Vilf
/
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Италиялик қўшиқчи Тото Кутуньо Грознийдаги Ахмат-Хаджи Қодиров спорт мажмуасининг очилишига бағишланган концертда.

© Sputnik / Valeriy Levitin / Медиабанкка ўтиш

Хонанда Тото Кутуньо "Новая волна-2013", Юрмалада.

Хонанда Тото Кутуньо &quot;Новая волна-2013&quot;, Юрмалада. - Sputnik Ўзбекистон
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© Sputnik / Valeriy Levitin
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Хонанда Тото Кутуньо "Новая волна-2013", Юрмалада.

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Медиабанкка ўтиш

Хонанда Тото Кутуньо Москвадаги юбилей концертининг репетициясида.

Хонанда Тото Кутуньо Москвадаги юбилей концертининг репетициясида. - Sputnik Ўзбекистон
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© Sputnik / Kirill Kallinikov
/
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Хонанда Тото Кутуньо Москвадаги юбилей концертининг репетициясида.

© Sputnik / Palladin Leonid

Италиялик қўшиқчи ва бастакор Тото Кутуньо Лужникидаги Спорт саройи саҳнасида.

Италиялик қўшиқчи ва бастакор Тото Кутуньо Лужникидаги Спорт саройи саҳнасида. - Sputnik Ўзбекистон
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© Sputnik / Palladin Leonid

Италиялик қўшиқчи ва бастакор Тото Кутуньо Лужникидаги Спорт саройи саҳнасида.

© Sputnik / Kirill Kallinikov

Хонанда Тото Кутуньо Москвадаги юбилей концертининг репетициясида.

Хонанда Тото Кутуньо Москвадаги юбилей концертининг репетициясида. - Sputnik Ўзбекистон
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© Sputnik / Kirill Kallinikov

Хонанда Тото Кутуньо Москвадаги юбилей концертининг репетициясида.

© Sputnik / Ruslan Krivobok / Медиабанкка ўтиш

Италиялик қўшиқчи Тото Кутуньо Давлат Кремл саройи саҳнасида.

Италиялик қўшиқчи Тото Кутуньо Давлат Кремл саройи саҳнасида. - Sputnik Ўзбекистон
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© Sputnik / Ruslan Krivobok
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Италиялик қўшиқчи Тото Кутуньо Давлат Кремл саройи саҳнасида.

© AFP 2023 / Fethi Belaid

Италиялик қўшиқчи ва бастакор Тото Кутуньо

Италиялик қўшиқчи ва бастакор Тото Кутуньо - Sputnik Ўзбекистон
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© AFP 2023 / Fethi Belaid

Италиялик қўшиқчи ва бастакор Тото Кутуньо

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