https://sputniknews.uz/20230822/38117204.html
Жаҳон эстрадасининг юлдузи "ҳақиқий италиялик" Тото Кутуньо вафот этди — архив суратлар
Жаҳон эстрадасининг юлдузи "ҳақиқий италиялик" Тото Кутуньо вафот этди — архив суратлар
Италиялик хонанда Тото Кутуньо 80 ёшида вафот этди.
2023-08-22T23:01+0500
2023-08-22T23:01+0500
2023-08-22T23:01+0500
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италия
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тото кутуньо вафот этди
Жаҳон эстрадасининг юлдузи "ҳақиқий италиялик" Тото Кутуньо вафот этди — архив суратлар
Собиқ СССРда машҳур бўлган италиялик хонанда Тото Кутуньо 80 ёшида вафот этди.
© Sputnik / Palladin Leonid
Италиялик қўшиқчи ва бастакор Тото Кутуньо томошабинлар томонидан совға қилинган портретини ушлаб турибди. Москва В. И. Ленин номидаги “Марказий” стадиондаги концерт.
Италиялик қўшиқчи ва бастакор Тото Кутуньо томошабинлар томонидан совға қилинган портретини ушлаб турибди. Москва В. И. Ленин номидаги “Марказий” стадиондаги концерт.
© Sputnik / Alexander Vilf / Медиабанкка ўтиш
Италиялик қўшиқчи Тото Кутуньо Грознийдаги Ахмат-Хаджи Қодиров спорт мажмуасининг очилишига бағишланган концертда.
Италиялик қўшиқчи Тото Кутуньо Грознийдаги Ахмат-Хаджи Қодиров спорт мажмуасининг очилишига бағишланган концертда.
© Sputnik / Valeriy Levitin / Медиабанкка ўтиш
Хонанда Тото Кутуньо "Новая волна-2013", Юрмалада.
Хонанда Тото Кутуньо "Новая волна-2013", Юрмалада.
© Sputnik / Kirill Kallinikov / Медиабанкка ўтиш
Хонанда Тото Кутуньо Москвадаги юбилей концертининг репетициясида.
Хонанда Тото Кутуньо Москвадаги юбилей концертининг репетициясида.
© Sputnik / Palladin Leonid
Италиялик қўшиқчи ва бастакор Тото Кутуньо Лужникидаги Спорт саройи саҳнасида.
Италиялик қўшиқчи ва бастакор Тото Кутуньо Лужникидаги Спорт саройи саҳнасида.
© Sputnik / Kirill Kallinikov
Хонанда Тото Кутуньо Москвадаги юбилей концертининг репетициясида.
Хонанда Тото Кутуньо Москвадаги юбилей концертининг репетициясида.
© Sputnik / Ruslan Krivobok / Медиабанкка ўтиш
Италиялик қўшиқчи Тото Кутуньо Давлат Кремл саройи саҳнасида.
Италиялик қўшиқчи Тото Кутуньо Давлат Кремл саройи саҳнасида.
© AFP 2023 / Fethi Belaid
Италиялик қўшиқчи ва бастакор Тото Кутуньо
Италиялик қўшиқчи ва бастакор Тото Кутуньо