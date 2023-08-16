https://sputniknews.uz/20230816/ozbekiston-chernogoriya-maglub-37900242.html
Ўзбекистон U15 футбол жамоаси Черногорияни мағлуб этди — фото
Ўзбекистон U15 футбол жамоаси Черногорияни мағлуб этди — фото
Сўнгги турда ёш футболчилар черногориялик тенгқурларини йирик 6:1 ҳисобида мағлубиятга учратишди.
2023-08-16T09:34+0500
2023-08-16T09:34+0500
2023-08-16T09:34+0500
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ўзбекистон
тошкент
футбол
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ТОШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Футбол бўйича Ўзбекистон U-15 терма жамоаси Черногория жамоасини мағлубиятга учратди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.Кеча “Мираброр Усмонов халқаро хотира турнири”нинг 3-тур ўйинлари ўтказилди. Унда Ўзбекистон U-15 терма жамоаси “Мираброр Усманов Memorial Cup-2023” турнирининг ғолибига айланди.Сўнгги турда ёш футболчилар черногориялик тенгқурларини йирик 6:1 ҳисобида мағлубиятга учратишди.Эслатиб ўтамиз, 13 август куни “Мираброр Усмонов халқаро хотира турнири” доирасида ёш ўзбекистонлик футболчилар Саудия Арабистони вакилларига қарши майдонга тушди. Ўзбекистонлик ёшлар бу турда саудиялик тенгқурлари устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозонишди.
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ўзбекистон u15 футбол жамоа черногория
ўзбекистон u15 футбол жамоа черногория
Ўзбекистон U15 футбол жамоаси Черногорияни мағлуб этди — фото
Сўнгги турда ёш футболчилар черногориялик тенгқурларини йирик 6:1 ҳисобида мағлубиятга учратишди.
ТОШКЕНТ, 16 авг — Sputnik.
Футбол бўйича Ўзбекистон U-15 терма жамоаси Черногория жамоасини мағлубиятга учратди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.
Кеча “Мираброр Усмонов халқаро хотира турнири”нинг 3-тур ўйинлари ўтказилди. Унда Ўзбекистон U-15 терма жамоаси “Мираброр Усманов Memorial Cup-2023” турнирининг ғолибига айланди.
Сўнгги турда ёш футболчилар черногориялик тенгқурларини йирик 6:1 ҳисобида мағлубиятга учратишди.
© НОК
© НОК
© НОК
© НОК
© НОК
© НОК
Эслатиб ўтамиз, 13 август куни “Мираброр Усмонов халқаро хотира турнири” доирасида ёш ўзбекистонлик футболчилар Саудия Арабистони вакилларига қарши майдонга тушди. Ўзбекистонлик ёшлар бу турда саудиялик тенгқурлари устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозонишди.